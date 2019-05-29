Приоритетом ЕАЭС должна оставаться приверженность экономическим целям – Елбасы
Жанат Тукпиев
Реализовывать задачи исключительно через призму экономической составляющей и быть приверженными данным целям является необходимым и главным приоритетом в будущем ЕАЭС. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"За относительно небольшой промежуток времени правительства наших стран провели огромную работу. Евразийским экономическим союзом совместно с комиссией сделано очень многое. Ключевым приоритетом деятельности наших институтов должна оставаться приверженность экономическим целям. Намерение реализовывать задачи исключительно через призму экономической составляющей, постоянно говорить нашим чиновникам, которые связаны с таможенными делами, с переездами, решать вопросы, не вынося на уровень Президента. Они разрешимы, если посмотреть. То есть, не вставать в позу, не вставлять палки в колеса, а решать. От этого зависит будущее нашего союза. Я хочу искренне пожелать всем вам крепкого здоровья, успехов в нашей организации и нашей работе сегодня и в будущем", – сказал Назарбаев.
Кроме того, Елбасы отметил, что сегодняшнее заседание совета имеет особое значение еще и потому, что оно проводится в исторический период для Казахстана.
"Сегодня я принимаю участие с вами на этом заседании не в качестве Президента, а в качестве Лидера нации, Первого Президента Казахстана, и благодаря вашей поддержке, как почетный председатель нашего союза. В новейшей истории нашей республики мы впервые в полном соответствии с Конституцией Казахстана осуществляем транзит власти. В следующее воскресенье, 9 июня, пройдут выборы главы нашего государства. На этот пост от лидирующей партии "Nur Otan", председателем которой я остаюсь, мною выдвинута и единогласно поддержана кандидатура Касым-Жомарта Кемелевича Токаева - моего соратника, который рядом со мной работает около 30 лет. Уверен, что он обеспечит преемственность политики, как внутри страны, так и во внешнеполитической деятельности, и продолжит наши идеи в нашем союзе", – заключил Назарбаев.
Напомним, что в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Кыргызской Республики - Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации - Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения - Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев - в качестве почетных гостей.