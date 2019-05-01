​Приоритеты будущего

Современные избирательные кампании предполагают активное использование различных политических технологий для достижения победы, креативных приемов борьбы за электорат. Скорее всего, кандидаты будут активно их применять и в период нынешней предвыборной агитации.

Вопрос только в том, насколько эффективна будет эта активность, и как она повлияет на выбор избирателя? Ведь многое зависит не только от того, кто больше появлялся в СМИ, а от того, как тот или иной кандидат подходит к решению конкретных проблем граждан.

На президентских выборах в Казахстане всегда отмечалась высокая явка избирателей. При этом практически все прошедшие избирательные кампании со всей очевидностью показали, что в казахстанском обществе и по сей день главное место занимают социально-экономические ценности и желание жить в стабильной стране.

Надо признать, что сегодня наш электорат имеет опыт и принципы, и он по-своему рационален в своем выборе. Поэтому заведомо нереальные обещания, неподкрепленные конкретными программами действий, популизм, предвыборная борьба, сопровож­даемая скандалами или излишними пиар-акциями, в сегодняшних условиях вряд ли сработают.

Другими словами, привлечь казахстанцев, на мой взгляд, могут лишь конкретные шаги в сфере повышения качества жизни. Это совершенствование медицинских услуг, повышение профессионализма сотрудников правоохранительных органов, подготовка высококвалифицированных кадров, дальнейшая борьба с коррупцией, улучшение жилищных условий.

По моему мнению, казахстанцы, скорее всего, будут голосовать за того кандидата, который не только сможет предложить реформы, но и имеет реальный потенциал для их реализации.

Республика Казахстан не переживала деструктивных внут­риполитических и внешнеполитических конфликтов. Однако казахстанцы наблюдают за конф­ликтами в отдельных странах, которые долгие годы находятся в поиске консенсуса. В связи с этим боязнь каких-либо возможных противостояний в республике, проблемы консолидации и стабильности общества в современных условиях также актуальны для настроения многих избирателей.

Поэтому именно у кандидата, умеющего стратегически верно определять направление развития страны, выстраивать внешнеполитические приоритеты, соответствующие национальным интересам, повысятся шансы на успех и общественное признание.

Кроме того, в сегодняшних условиях электоральная активность, доверие граждан к институту выборов будут зависеть и от эффективной работы центральной избирательной комиссии, выполнения главной задачи – проведение справедливых, подлинных и свободных выборов.

Казахстанцы всегда демонстрировали высокую электоральную культуру. Думаю, в очередной раз наши граждане подойдут к выборам со всей ответственностью.