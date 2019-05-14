​Приоритеты для региона

Сразу по прилету в аэропорт Уральска Главе государства был представлен проект реконструкции воздушной гавани.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов подчерк­нул, что работы по модернизации построенного сорок ­лет назад ­аэропорта начнутся в июле и завершатся к концу 2020 года. ­Согласно плану площадь терминала будет расширена с 4 тыс. ­до 7 тыс. квадратных метров, ­пропускная способность увеличится с 200 до 400 пассажиров в час.

Аэропорт сможет принимать ­до 350 тыс. человек в год (сейчас – 160 тыс.). 2,4 млрд тенге на модернизацию воздушной гавани выделила компания ­«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» в рамках исполнения своих социаль­ных обязательств.

По словам Президента, реконструкция аэропорта послужит важной предпосылкой для формирования в ЗКО благоприятного инвестиционного климата.

– Уральск – наши главные ворота в Европу. Чтобы стать привле­кательными для иностранных инвестиций, необходимо реализовывать подобные проекты качественно и своевременно, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

О важности привлечения зарубежных инвестиций речь шла и на встрече Главы государства с общественностью региона, на которой он озвучил 8 приоритетных направлений развития ЗКО.

– У региона большой экономический и промышленный потенциал, который активно и продуктивно используется для придания стимула социально-экономи­ческому развитию, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. –­ Западно-Казахстанская область – ключевой нефтегазодобывающий регион, на который приходится 14% республиканской добычи нефти и 36% – газа.

Доля области в промышленном производстве страны сос­тавляет 8%. Здесь также имеются хорошие перспективы для роста экс­портного потенциала, поэтому первоочередная задача состоит в поступательном развитии обрабатывающей промышленности. Необходимо открывать высокотехнологичные предприятия, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Очень важно наладить сис­темную работу по привлечению инвестиций. Область должна стать инвестиционно привлекательным регионом страны. Это же касается и всего государства, поскольку задача привлечения иностранных капиталов является, по сути, стратегической.

Второй задачей Глава государства определил прорывное развитие агропромышленного комплекса.

– Область выходит на международные рынки мясной продукции. Экспорт баранины в страны Евразийского экономического союза и Иран увеличился в 3,5 раза, говядины – на 21%, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Но есть и проблемные вопросы – регион находится на 15-м месте по производительности труда в сельском хозяйстве. Наша задача – улучшить показатели.

В регионе имеется большой потенциал для развития мяс­ного животноводства. В связи с этим Президент поручил акиму совместно с Правительством принять действенные меры по стимулированию агропромышленного комплекса. Нужно обеспечить прозрачный и эффективный механизм распределения и использования сельскохозяйственных земель. Следует переориен­тировать АПК на производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Еще одна важная задача, стоя­щая перед регионом, по словам Президента страны, – масштабирование успешного предпринимательства, являющегося драйвером региональной экономики.

– Пока развитие бизнеса в райо­нах идет неравномерно, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Более 90% всей продукции малого и среднего бизнеса региона и 80% занятого в нем населения сосредоточены в Уральске и Бурлинском районе. Акимату следует активнее вовлекать население в программы развития предпринимательства, обучать людей основам бизнеса и расширять практику микрокредитования.

Обеспечение доступности жилья и чистая экология – еще один важный приоритет развития Западно-Казахстанской области. В регионе активно развивается жилищное строительство, реа­лизуется программа по сносу и замене аварийного и ветхого жилья.

– В прошлом году введено поч­ти 432 тысячи квадратных мет­ров жилой площади, около 200 жителей региона приобрели ипотечное жилье по программе «7–20–25», – отметил Президент. – Еще один вопрос, который волнует население, – недопустимо низкая обеспеченность чистой питьевой водой. В Западно-Казахстанской области только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением. Поэтому я поручаю акимату совместно с Правительством в 2020 году довести обеспеченность сел питьевой водой до 80%.

Пятой задачей, озвученной Главой государства, является создание в регионе качественной инфраструктуры.

– Актуальной проблемой области остаются дороги, 70% которых сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии, – подчеркнул он. – Считаю такую ситуацию критической. Это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона. Знаю, что сейчас ведутся работы по реконструкции оренбургской трассы и строительству дорог в трех южных районах: Казталовском, Жаныбекском и Бокейординском. Поручаю Правительству совместно с акиматом до 2021 года завершить эту работу. Данный вопрос будет на моем личном контроле.

Кроме этого, Президент обратил внимание на высокий износ электросетей в области, что приводит к частым аварийным отключениям в районах. Только в прошлом году их было порядка 180.

Еще одна задача – эффективное государственное управление. Акиматы, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, должны внед­рять новые управленческие технологии. Также необходимо ужесточить их ответственность и подотчетность за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств. Кроме того, Президент призвал местные органы власти быть более открытыми в своей работе.

– Акимам всех уровней необходимо оперативно реагировать на обращения людей. Проекты «Открытый акимат» и «Открытый бюджет» – первые шаги на пути к этому. Важно перестраивать деятельность госорганов по принципу «услуга для человека, а не человек для услуги», – отметил Глава государства.

Также в приоритет Касым-Жомарт Токаев выделил всестороннюю поддержку молодежи.

– Молодежь – главная движущая сила. Трудоустройство, самореализация молодых людей будет в зоне особого внимания государства, – подчеркнул Президент. – Еще одним нашим ключевым приоритетом является обеспечение прозрачности и эффективности так называемых социальных лифтов для молодежи. В этих целях будет сформирован президентский кадровый резерв, в состав которого на конкурсной основе будут отобраны 300 молодых специалистов.

Принимавшие участие во встрече с Президентом представители интеллигенции, профсоюзных организаций, молодежи, ветераны, депутаты маслихата и государственные служащие поддержали предложенные Главой государства направления развития, отметив их важность и актуальность.

В завершение встречи с общественностью области Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана директору ТОО «Стройкомбинат», председателю общественного совета Уральска Бакытжану Нурбаеву, директору ТОО «Автокомбинат» Валерию Голоухову, главному врачу областного перинатального центра Николаю Дмитриенко и учителю истории средней школы им. К. Мырзали Сырымского района Гульдане Нугмановой.

В ходе посещения Уральска Глава государства ознакомился также с работой многопрофильного медицинского центра Uniserv medical center, построенного за счет частных инвестиций и открытого в нынешнем году. Медцентр специализируется на оказании широкого спектра консультативно-диагностических услуг в сферах офтальмологии и стоматологии. Если прежде жители области нередко вынуж­дены были выезжать на лечение в соседние государства, то теперь они получили возможность получать качественную медицинскую помощь в данном учреждении.

Президент пожелал медикам успехов в работе и поблагодарил инвестора, который за свой счет построил центр и направил специалистов на обучение в Южную Корею и Россию.

Следующим объектом в рабочей программе Главы государства стал Уральский трансформаторный завод, открытый в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития и выпускающий 10 тыс. трансформаторов в год. Предприятие, обеспечивающее рабочими местами около 200 человек, тесно сотрудничает с местными учебными заведениями на основе системы дуального обучения.

Здесь же Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе предприятий мебельной, пищевой, строительной и легкой промышленности региона.

– Необходимо продолжать работу по диверсификации экономики с вовлечением предпринимателей в программу «Экономика простых вещей». В настоящее время Правительство активно работает в данном направлении. Акимату нужно наращивать производство в рамках данной программы, – подчеркнул Глава государства.

Также Президент встретился с преподавателями и студентами Уральского колледжа информационных технологий, учебного заведения, специализирующегося на реализации проектов в сфере цифровизации. Здесь впервые в стране применена методика проектирования зданий на основе 3D-моделирования (специалисты обучались этой технологии в Финляндии).

Главе государства представили программу обучения по STEM-образованию. А также презентовали реализуемые в рамках программы цифровизации проекты «Открытый акимат», SmartUralsk, IkomekUralsk.

– Самое важное сегодня – качественное образование и обу­чение людей востребованным профессиям. Отрадно, что ваш регион одним из первых в стране начал работу по модернизации колледжей с учетом обновленного содержания образования, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи Президент заверил студентов, что государство и впредь будет поддерживать систему образования.