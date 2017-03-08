​Приоритеты для ветеранов

Современная социальная политика в отношении этой категории населения в нашей стране осуществляется посредством различных законов по обеспечению доступности медицинской, социальной помощи, образовательных культурно-досуговых и иных услуг, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, а также программ, которые ежегодно по возможности корректируются в сторону увеличения. Однако, как показывает практика, они не согласованы и не всегда последовательны, нет тесного межведомственного взаимодействия. В частности, в программах для ветеранов нет продуманной концепции развития на долгосрочную перспективу. Оценку их эффективности произвести трудно, так как нет четких критериев, данные о конкретных достигнутых результатах не обобщаются, не анализируются, и об инновационном опыте, достижениях мало публикаций. Время ставит вопросы создания новых организационных систем, которые бы могли эффективно решать насущные проблемы социальной сферы пожилых людей.

В Уральске насчитывается около 43 тыс. пенсионеров, они составляют свыше 15% населения областного центра и играют важную роль в жизни общества. Причем в связи с ростом продолжительности жизни количество пожилых горожан увеличивается. Значительная часть их объединена в ветеранские организации при трудовых коллективах, где им оказывается содействие в решении социально-экономических проблем, различных вопросов культурной, духовной жизни. Координацией их деятельности занимается городской совет общественного объединения «Организация ветеранов Республики Казахстан». Основные направления работы горсовета ветеранов – организационное укрепление городской ветеранской организации, создание новых первичных организаций, помощь в их работе, организация учебы ветеранского актива, изучение и распространение лучшего опыта, проведение важных общественных акций. Аким города регулярно встречается с ветеранами для решения накопившихся вопросов пожилых людей, по итогам встреч принимаются планы и осущест­вляются мероприятия.

Вместе с тем работа с пожилыми людьми была бы более эффективной, если бы опиралась на систематизированное законодательное обеспечение. Причем он должен содержать дифференцированные меры социальной поддержки не только ветеранов войны и труда и приравненных к ним лиц, но и всех граждан пожилого возраста, независимо от их трудового стажа, участия (или неучастия) в тех или иных боевых действиях по защите Родины, с учетом их пожилого возраста и ограниченных способностей содержать себя. В связи с этим мы считаем необходимым принятие в Респуб­лике Казахстан единого закона «О пожилых людях». Он должен не только включать в себя социальные гарантии, но и определять особые права, потребности, участие и интересы пожилых людей в общественных, государственных делах. Закон также должен содержать как минимум три комплекса мер. Это должны быть статьи, во-первых, по поддержке пенсионеров государством, во-вторых, определяющие ответственность работодателей по отношению к ветеранам своего производства, и в-третьих, регулирующие семейные отношения («Родители и дети»).

В ходе недавней встречи членов городского совета ветеранских организаций с депутатами Мажилиса Парламента Гульжаной Карагусовой, Аманжаном Жамаловым, Татьяной Яковлевой ими была поддержана идея о принятии единого комплексного законодательства о ветеранах. В частности, было указано на важность учета желания самих пенсио­неров о продолжении трудовой деятельности после выхода на пенсию. Требует внимания и проблема приравнивания к ветеранам Великой Отечественной войны участников военных действий в Афганистане, поскольку сегодня трудно найти точные данные об этих воинах. Следует продумать возможность получения пенсио­нерами второго специального образования. В ряде российских городов предприниматели создали своеобразные «детские сады» для пенсионеров, где пожилые люди, оставшиеся без поддержки родных и близких, могут общаться друг с другом, участвовать в различных культурных мероприятиях. Надо бы и нам последовать этому хорошему примеру, порекомендовала Гульжана Карагусова участникам встречи.

На встрече были высказаны также предложения упростить процесс получения статуса труженика тыла гражданами ­1936–1937 годов рождения, которые уже в детском возрасте участвовали в тыловых работах, определить меры государственной поддержки общественных ветеранских организаций, определить законодательные меры поддержки ветеранов (пенсионеров), ранее работавших в ныне ликвидированных структурах (предприятиях, учреждениях), упростить для пенсионеров процесс получения их пенсионных накоплений. Уральские ветераны надеются, что их проблемы будут поняты, предложения будут услышаны, и в ходе решения задач, поставленных в Послании Президента РК, будет принят специальный закон о пожилых людях, который позволит повысить эффективность социальной защиты и поддержки этой категории населения. А уж в их ответной активности можно не сомневаться.