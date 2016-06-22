Приоритеты экономической политики Статьи Досжан НУРГАЛИЕВ

Ставка на главные сектора

Согласно данным Министерства национальной экономики, по итогам пяти месяцев 2016 года замедление темпов роста экономики Казахстана составило 0,2%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года данный показатель оценивался в пределах 0,4%.

Между тем, как подчеркнул Премьер-Министр Карим Масимов, несмотря на сложности текущего периода, меры стимулирования экономического роста никто не отменял. Они должны быть взаимоувязаны с ключевыми задачами экономики, стимулирующими прежде всего динамику активности промышленно емких секторов.

О том, какие кардинальные меры предусматриваются в текущем году для обеспечения экономического роста, доложил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

На сегодня, как было отмечено, положительное влияние на рост ВВП оказывает увеличение валового выпуска продукции сельского хозяйства – на 2,7%, производства продуктов питания – на 3,1%, объемов строительства – на 6,8%, услуг транспорта – на 4,1%, а также увеличение добычи руд цветных металлов – на 9,6% и производства цветных металлов – на 12,4%.

Вместе с тем на снижение ВВП повлияли такие факторы, как уменьшение добычи нефти – на 4,4%, угля и лигнита – на 10,5%, железной руды – на 23,1%, снижение объема неф­тепереработки – на 1,2% и темпов производства машиностроения – на 28,1%.



Представленный главой МНЭ план дополнительных мер по стимулированию роста экономики предусматривает действия по трем ключевым направлениям. Во-первых, предлагается направить усилия на обеспечение роста производства в тех секторах экономики, где сегодня наблюдается существенное сокращение объемов выпуска продукции. Как известно, это в основном добывающие сектора промышленности, совокупный вклад которых составляет львиную долю ВВП страны.

По мнению главы К. Бишимбаева, в результате поддержки нефтедобывающей отрасли уровень производства в этом секторе возрастет с нынешних 74 млн тонн до 75 млн тонн нефти. Кроме того, будут приняты меры для начала добычи нефти на месторождении Кашаган, что добавит в общий расклад текущего года еще порядка 500 тыс. тонн нефти. В сфере нефтепереработки будут оптимизированы сроки плановых ремонтов нефтезаводов.



Для увеличения объемов добычи угля до конца текущего года будет усилен контроль над созданием нормативных запасов топлива на энергетических объектах страны. В целях снижения инфляции и поддержки промышленных предприятий, в том числе загрузки крупных электростанций, до 15 июля будет проработан вопрос о снижении предельных тарифов на электроэнергию. В рамках данной работы будут приняты меры по увеличению поставок железорудного сырья Соколовско-Сарбайского ГОКа в Китай и Россию.

– Для стимулирования роста в обрабатывающей промышленности предусматривается предоставление предприятиям отрасли временного понижающего коэффициента на услуги магистральной железнодорожной сети и электроснабжения. Для этой отрасли также предусматриваются меры финансового, лизингового и экспортного кредитования, – отметил К. Бишимбаев.

Акимами регионов до конца июня текущего года также будут приняты соответствующие меры по обеспечению загрузки отечественных предприятий, поддержке малого и среднего предпринимательства и сохранению занятости населения.



Финансовые стимулы «Нұрлы жол»

В рамках второго направления предусматривается повышение эффективности использования запланированных средств в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» (839,9 млрд тенге) и Плана дополнительных антикризисных мер в 2016 году (включая средства ЕНПФ – 600 млрд тенге).

Так, в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» начата работа по строительству жилья на сумму 360 млрд тенге. При этом предусматривается поэтапное освоение средств по законтрактованным объемам в течение двух лет. Из этих средств 70,3 млрд тенге будут перечислены подрядчикам по мере подписания актов приема выполненных работ до июля 2017 года.

В целях повышения эффективности использования временно свободных средств, выделенных на строительство жилья, путем микширования вышеуказанных 70,3 млрд тенге и доступных средств ЕНПФ в сумме 85 млрд тенге (всего 155,3 млрд тенге) будут направлены на финансирование оборотного капитала, предэкспортное и экспортное кредитование обрабатывающей промышлености через АО «НУХ «Байтерек». Возврат этих средств предусмотрен до июля 2017 года.



Согласно данным ведомства, предполагаемая конечная ставка кредитных ресурсов для предприятий с учетом субсидирования в пределах 5% составит 7,75%, что позволит не допустить снижения объемов производства и сохранить занятость в обрабатывающей промышленности. Вопросы перераспределения вышеуказанных средств предлагается рассмотреть на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики до конца июня текущего года.



Также для получения более быстрого экономического эффекта во втором полугодии 2016 года на стимулирование внутреннего спроса будет направлено порядка 91,5 млрд тенге за счет специального резерва Правительства. Из этих денег 30 млрд тенге предусмотрены в виде целевого трансферта регионам в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» на текущий ремонт объектов ЖКХ, инфраструктуры, а также благоустройство сельских территорий и городов районного значения. На подведение местным исполнительным органам инфраструктуры для развития индивидуально-жилищного сектора предусматривается 23,9 млрд тенге, на подведение инфраструктуры к проектам бизнеса в рамках программы «ДКБ-2020» – 1,1 млрд тенге и 20 млрд тенге – на обеспечение сельских населенных пунктов широкополосным доступом в Интернет.

Как отметил глава МНЭ РК, данные средства совместно со средствами ЕНПФ будут использованы для кредитования проекта через АО «БРК», что позволит снизить конечную ставку для финансирования проекта.



Кроме того, 12,34 млрд тенге будут направлены на расширение аэропорта города Астаны и ускорение строительства паромного комплекса в порту Курык. Около 4,2 млрд тенге предполагается направить на софинансирование проекта по строительству автодороги Курты – Бурабайтал, реализуемого с участием Европейского банка реконструкции и развития.

Третье направление плана предусматривает ускорение реализации инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» и инвестиционных проектов в приоритетных секторах национальной экономики.



Деньги – в эффективное русло

Как заявил на заседании Правительства председатель Национального банка Данияр Акишев, регулятор является соисполнителем Плана дополнительных мер по стимулированию экономического роста и обеспечения занятости в 2016–2017 годах по двум пунктам, связанным с выделением средств из ЕНПФ. При этом он сообщил, что в текущем году планируется инвестировать пенсионные активы Единого накопительного фонда в размере 400 млрд тенге на рыночных условиях в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.

По состоянию на 17 июня пенсионные активы ЕНПФ инвестированы в облигации квазигосударственных организаций на сумму 145 млрд тенге.

– Рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов, направляемых в экономику, является важным элементом антикризисных мероприятий, предусмотренных Планом дополнительных мер, – отметил Д. Акишев.



Он также заявил о том, что реализация Плана антикризисных мер на 2016 год выявила часть пенсионных активов ЕНПФ, не востребованных компаниями квазигосударственного сектора. Речь идет о 85 млрд тенге, которые необходимо перераспределить в более активную сферу обращения – обрабатывающую промышленность.

Вместе с тем он отметил, что Национальный банк РК не против совместного использования средств Национального фонда и активов ЕНПФ.

По его мнению, для снижения стоимости заимствования в рамках данного механизма будет происходить микширование ставок. С одной стороны, это будет способствовать защите интересов вкладчиков, с другой – снижению стоимости кредитования реального сектора экономики.



– Здесь также важно отметить, чтобы механизм распределения средств ЕНПФ среди банков, который применялся Нацбанком РК, был максимально прозрачным, – подчеркнул Д. Акишев.

По его мнению, предусматриваемый механизм распределения средств в полной мере учитывает возможности банков по освоению выделяемых ресурсов, обеспечивает сохранность и возвратность пенсионных активов. Банки – участники программы в обязательном порядке должны иметь портфель займов МСБ и соответствующий опыт кредитования данного сектора. В целом банкам предлагалось 200 млрд тенге, однако в два этапа было освоено 94,4 млрд тенге. Причины неполного освоения средств – высокая стоимость ресурсов и их обусловленность для финансирования потребностей МСБ.

– И поскольку банки не проявили достаточного спроса на предоставленные ресурсы, то они могут быть перераспределены по другим направлениям, – пояснил руководитель Нацбанка РК.



Динамика индустриального развития

Говоря о мерах по ускорению темпов развития индустриальных производств, Асет Исекешев, тогда выступавший в ранге министра по инвестициям и развитию отметил, что в рамках Карты индустриализации за шесть лет в Казахстане введено в эксплуатацию 898 проектов, в том числе в 2015 году – 128 проектов. Из них около 80% – новые производства, 20% – проекты модернизации и расширения существующих предприятий. По итогам 2015 года одна треть прироста ВВП получена за счет проектов Карты индустриализации, то есть производств, которые производят конкретную продукцию для товарного рынка.



По его словам, на сегодня действующими предприятиями Карты индустриализации освоено более 500 новых видов продукции, ранее не производимых в Казахстане. Это грузовые и пассажирские вагоны, электровозы, грузовые и легковые автомобили, а также автобусы, трансформаторы, рентген-аппаратура, светодиодные светильники, титановые слитки и слябы, лекарственные средства, продукция пищевой и другой промышленности.



Что касается загрузки мощностей новых предприятий, то, как сообщил министр, в настоящее время 70% из 900 введенных проектов имеют стабильную загрузку, 74 проекта работают с низкой загрузкой и 21 проект простаивает. Не работают всего 2% от общего количества введенных в строй производств. Это менее 1% от общего объема частных инвестиций, направленных в рамках ПИИР.

В 2016 году запланирован ввод еще 120 проектов. В целом, как считает Асет Исекешев, программа индустриализации сыграла стабилизирующую роль в экономике. Так, если в 2010–2014 годах проекты Карты индустриализации давали 10% всего промышленного производства, то сегодня видно, что эти проекты демонстрируют большую устойчивость. По итогам 1-го квартала 2016 года они уже дают 20% промышленного производства.

