​Приоритеты глобальной конкурентоспособности АПК

Кайрат Айтуганов отметил, что аграрный сектор обладает достаточным потенциалом для того, чтобы бренд made in Kazakhstan стал эталоном экологически чистой продукции.

Наряду с этим аграрный сектор РК должен стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на евразийском континенте. Понятно, что укрепление конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках продовольствия – задача многоаспектная и емкая по содержанию. И здесь на перед­ний план выступают вопросы развития инфраструктуры перерабатывающей промышленности АПК, кооперации, а также создания оптимальной системы поставок и сбыта сельхозпродукции.

– Сегодня этой работе придан импульс ускорения, что принесет, мы надеемся, конкретные результаты, став залогом успешной реализации ключевых приоритетов Послания Главы государства, – отметил первый вице-министр.

Говоря о 6 ключевых задачах, обозначенных перед аграрным сектором в Послании Главы государства, Кайрат Айтуганов отметил, что в комплексе этих задач, во-первых, необходимо пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции. Во-вторых, в течение 5 лет нужно создать все условия для объединения более 500 тыс. мелких сельских хозяйств в кооперативы. В-третьих, необходимо добиться повышения уровня переработки сельхозпродукции за счет формирования необходимой инфраструктуры, создать эффективную систему хранения, транс­портировки и сбыта продукции. В-четвертых, обеспечить рост производительности труда и снижение производственных затрат. Пятый приоритет – повышение эффективности использования сельхозугодий и увеличение площади орошаемых земель: в течение 5 лет – на 40%, и тем самым довести их до 2 млн гектаров.

– Кроме того, необходимо обеспечить кардинальный рост инвестиций в научно-прикладные проекты отрасли, а также увеличить экспорт продовольственных товаров на 40% к 2021 году за счет диверсификации аграрного производства, – проинформировал первый вице-министр.

Будут исключены 11 видов неэффективных субсидий и внесены изменения в нормативы 35 видов. Новые механизмы стимулирования направлены на повышение урожайности в растениеводстве, продуктивности в животноводстве и максимальной загрузки перерабатывающих мощностей.

Спикер отметил, что по поручению Главы государства в прошлом году в стране задан старт масштабному процессу – объединению домашних и малых хозяйств в кооперативы. На сегодня в регионах создано 157 кооперативов, которые призваны оказывать услуги 15 тыс. личных подсобных хозяйств. На их базе организовано более 100 молокоприемных пунктов и свыше 7 тыс. семейных откормочных площадок.

– В текущем году количество создаваемых кооперативов будет удвоено. В целом в предстоящие 5 лет услугами кооперативов будет охвачено полмиллиона ЛПХ и мелких фермерских хозяйств, – отметил Кайрат Айтуганов.

В рамках задач по повышению производительности труда в АПК в прошлом году создан специальный Центр трансферта агротехнологий, который будет заниматься поиском эффективных мировых технологий и работой по их внедрению в хозяйствах страны. Финансирование научных исследований в области аграрного производства будет взаимоувязано с потребностями сельхозпредприятий. В плане увеличения орошаемых земель уже начата работа по вовлечению в сельхозоборот около 600 тыс. га поливных земель, что позволит увеличить производство сельхозпродукции на 500 млрд тенге.

Для решения задач по наращиванию экспорта АПК определены конкретные индикаторы каждого года. Так, в текущем году планируется увеличить объем экспорта на 10%. Для этого разработаны алгоритмы продвижения продукции на рынки России, Китая и Ирана. Кроме того, аналогичные детали прорабатываются и по рынкам Индии, а также странам Персидского залива. При этом особое внимание уделено вопросам гармонизации регламентов и стандартов, чтобы на практике не столкнуться с проблемами их несоответствия с правилами других стран. Приоритетом экспортной политики отрасли является экологически чистая продукция. И в этом смысле продукция отдельных секторов аграрной отрасли Казахстана, в частности птицеводства, считается безупречной и пользуется высоким спросом в соседних странах. Казахстанские куриные яйца сегодня занимают широкую нишу на российском рынке, и даже нет необходимости их доставки в Россию или Китай – сами едут за ними сюда.

В рамках пресс-конференции спикеры ответили на многие вопросы журналистов, в том числе касающиеся текущего состояния сибироязвенных захоронений. По этому поводу и. о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Турсын Кабдолданов сказал, что в целом по республике имеется 2 608 захоронений, из которых к настоящему моменту установлено 2 248. Поиск остальных захоронений продолжается.