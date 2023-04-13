Приоритеты и перспективы

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Алла Серикбаева

Определены перспективы развития национальной научной сферы. Среди приоритетных направлений – водная безопасность, развитие городов и агломераций, квантовые и нанотехнологии.

Вопросы развития отечественной науки обсудили участники заседания «круглого стола» в Службе цент­ральных коммуникаций.

Председатель Комитета науки
Министерства науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки отметил, что Национальный совет по науке и технологиям создан в целях совершенствования системы управления и для определения приоритетов. Он также будет способствовать не только повышению авторитета и качества национальной науки, но и преодолению возможного сопротивления «традиционалистов» от науки, станет важным звеном в системе сдержек и противовесов.

Широкое представительство в Нацсовете ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также ответственных представителей госаппарата позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений.

Ученые – члены Национального совета принимали участие в разработке Концепции развития высшего образования и науки до 2029 года, в обсуждении консультативного документа регуляторной политики к проекту закона РК «О науке и технологической политике». На сегодня от членов совета поступило более ста предложений, которые будут изучены и в дальнейшем использованы при решении стратегических государственных задач.

– Те мероприятия, которые реализованы, имеют системный характер, и они больше касаются открытой модели науки и состоят из таких крупных компонентов, как предоставление налоговых льгот и инвестиционных преференций для бизнеса, желающего вкладываться в науку. При этом заинтересованность бизнеса ежегодно должна расти, поскольку наукоемкая технология требует в первую очередь качественно проведенных исследований и апробаций новых современных технологий, – сказал Дархан Ахмед-Заки.

Второй блок – это развитие университетской науки: создание инжиниринговых центров и технопарков при вузах, запуск новых экосистем для поддержки инновационных проек­тов коммерциализации.

Одна из ключевых задач – формирование новой роли Академии наук. Немаловажное значение имеют социальная поддержка ученых, повышение соответствующих надбавок и доплат за научные степени, а также новые формы финансирования материально-технической базы, лабораторий и научных центров. Для этого есть все возможности.

– Под руководством и при поддержке Президента Казахстана в последние годы увеличен бюджет, выделяемый на науку. В этом году он достигает 158 миллиардов тенге и постепенно будет увеличен до 240 миллиардов тенге, – констатировал председатель Комитета науки.

Уже есть приоритетные направления. Одно из них – развитие исследовательских мощностей. Сегодня в Казахстане действует конкурсная система выделения грантов на научные исследования.

– Есть направления, где за последние годы был утерян интеллектуальный потенциал, профессора уходили, неправильно сформировалась политика смены поколений и устарела материально-техническая база. Это относится к инженерно-технологическим направлениям, – отметил Дархан Ахмед-Заки.

Чтобы довести определенную технологию до производства, необходимы технологические производственные цеха. Однако это направление не финансировалось в последнее время. Ведомство планирует запустить прог­рамму поддержки данной сферы.

Что касается мировых научных трендов, то, по словам ученых, сегодня актуальны такие проблемы, как цифровая и биобезопасность, а также ряд других.

– В будущем Казахстан столкнется с проблемой старения населения. Сейчас мы занимаемся исследованиями по этой тематике и разрабатываем программу для борьбы с такими заболеваниями, как рак или деменция. Это мировая проблема, особенно для развитых стран, – проинформировал член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, директор лаборатории «Репарация ДНК» Института Густава Рози (Франция) Мурат Сапарбаев.

Также, по его словам, большая мировая проблема – глобальное потепление.

– Ее решение должно быть комп­лексным, чтобы каждая страна договорилась о каких-то мерах, – сказал ученый. – Казахстан может участвовать в этом процессе и показать пример многим странам, как освободиться от нефтяной зависимости.

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