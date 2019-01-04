Приоритеты индустриальной и социальной политики

Как отметил в своем докладе министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек, на сегодня в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика роста производительности.

Наибольший уровень роста зафиксирован в таких секторах отечественной экономики, как машиностроение (11,5%), химическая (9,2%) и легкая промышленность (1,6%). А вот в трех важнейших отраслях – металлургии, стройиндустрии и фармацевтике – ситуация оставляет желать лучшего.

Как отметил министр, несмот­ря на общий рост производства продукции металлургической промышленности на 3,7%, тем не менее показатель производительности труда в этой отрасли снизился на 7,4%. Главная причина связана со снижением цен на основные металлы на рынках стран – потребителей казахстанской продукции.

В фармацевтической отрасли общий показатель эффективнос­ти производства снизился на 17,4%, в то время как годом ранее производительность в отрасли составила 138,3%. В 2018 году в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на ведущем предприятии отрасли – АО «Химфарм» (доля рынка – 45%) – объемы производства продукции в натуральном выражении были снижены на 24%.

В стройиндустрии уровень производительности снизился на 4,5%, это произошло в связи с невыходом на полную мощность ряда запущенных ранее объектов. В частности, ТОО «Кокшецемент», ТОО «КазГазоблок», а также предприятий по производству кирпичей, теплоблоков и других строительных материалов. К тому же сроки окончания реализации двух крупных проек­тов перенесены на 2019 год.

По итогам второго полугодия 2018 года количество занятых в отраслях промышленности выросло на 45,1 тыс. человек, или на 8,9% к аналогичному периоду 2017-го. Данный фактор также оказывает неблагоприятное влияние на уровень производительности, поскольку формула продуктивности современного производства основана на интенсивности труда с применением передовых технологий и экономики знаний.

Сегодня около 80% предприятий обрабатывающей промышленности все еще используют ручной труд или основывают свою деятельность на полуавтоматизированном производстве. Согласно исследованиям, проведенным Институтом Фраунхофера в 2017 году, большинство отечественных предприятий пока находится на этапе перехода к полной автоматизации.

– В целом вопросы повышения производительности труда учтены при разработке Концепции индустриально-инновационного развития РК на 2020–2025 годы, – резюмировал министр.

О мерах по росту производительности на предприятиях АПК доложил Правительству первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, который отметил, что по итогам 11 месяцев 2018 года производство продуктов питания в стране выросло на 1,7%. При этом средний уровень производительности труда в перерабатывающем секторе сос­тавил 13,3 тыс. долларов на одного рабочего. Объемы экспорта переработанной сельхозпродукции выросли на 13% и составили 707,1 млн долларов.

О ситуации в сфере производительности также доложили энергетики. Как отметил вице-министр энергетики Болат Акчулаков, по итогам первого полугодия 2018 года соответствующий показатель в нефтепереработке составил 89,6 тыс. долларов на человека. Реальный рост к аналогичному периоду 2017 года – 114,2%.

Рост производительности труда в отрасли обеспечен за счет увеличения производства основных видов нефтепродуктов Атырауским и Шымкентским НПЗ, Павлодарским НХЗ и ТОО «Каспи Битум». По итогам 2018 года на этих предприя­тиях ожидается производство 3,9 млн тонн автобензина (130,9% к 2017 году), 389 тыс. тонн авиакеросина (128,4%), 4,4 млн тонн дизтоплива (110,2%), 2,59 млн тонн мазута (78,96%) и 823 тыс. тонн битума (112,6%).

В первом полугодии 2018 года производительность труда в неф­тегазохимии составила 8,2 тыс. долларов на человека с ростом на 109,7%, что обусловлено наращиванием производства полипропилена и метил-трет-бутилового эфира.

– В целом по отрасли динамика роста производительности труда остается положительной. Работа в данном направлении продолжается, – отметил вице-министр энергетики.

О проводимой работе в регионах доложили также руководители Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской областей, а также акимата Астаны.

Впрочем, отчеты глав регионов не убедили Премьер-министра в том, что работа в рассматривае­мой сфере ведется системно и продуктивно. При этом Бакытжан Сагинтаев указал на слабое содержание докладов, поверхностность в оценке факторов роста или снижения производительности труда на местных предприятиях.

– Почти во всех докладах наб­людаются попытки обуславливать просчеты какими-то несущественными причинами, в то время как эффективность производства во многом зависит от системного подхода к делу, комплексной работы, обновления мощностей, оптимизации систем и профессиональности трудовых ресурсов. Вы это хорошо знаете, тем не менее продолжаете уводить дело в пятый угол косвенной причинности. Вот мы говорим, что в рамках индустриализации вступили в строй более тысячи новых производств. Но почему не виден их вклад в общий рост производительности экономики? – спросил Премьер-министр.

По итогам рассмотрения этого вопроса Бакытжан Сагинтаев отметил, что в ходе выступления на Дне индустриализации Глава государства поручил проводить периодические рейтинги регионов с целью увеличения производительности труда в промышленности. Эта практика должна быть начата в нынешнем году.

Что касается снижения тарифов, то о проведенной работе на заседании доложил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, на сегодня цены на услуги КСК снижены в регионах от 2,2 до 20%, предприятий по вывозу мусора – от 1 до 24,7%, на лифтовые услуги – от 3 до 50%. Достигнута договоренность с компанией «КазтрансАймак» по снижению цен на газ для жителей Атыраус­кой и Кызылординской областей.

По итогам всех выступлений Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что в целях решения задач, поставленных Главой государства перед Правительством, министерствами и акиматами, проделана большая работа. Сделано многое, но контроль вопросов, связанных с тарифами, должен осуществляться постоянно.