​Приоритеты инвестирования

Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание совета директоров АО «НК «Kazakh Invest».

В ходе заседания председатель правления Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев доложил о промежуточных итогах работы за 2018 год.

С начала года достигнута договоренность с 42 новыми иностранными инвесторами по проектам на сумму $7,5 млрд. Строительно-монтажные работы начаты по 18 проектам на $1 млрд, по 4 проектам подписаны документы с крупными иностранными инвесторами. Началась активная проработка 15 проектов на сумму $7,1 млрд.

Сапарбек Туякбаев также отметил, что в соответствии с Национальной инвестиционной стратегией выстрое­на работа со всеми приоритетными странами, проводится таргетирование иностранных инвесторов. К данной работе активно подключены дипломатические представительства Казахстана за рубежом.

В ходе заседания совета директоров также был одобрен ряд внут­ренних документов, регламентирую­щих деятельность нацкомпании, в том числе Стратегия НК «Kazakh Invest» на 10-летний период.