​Приоритеты МОК

Данная комиссия консультирует исполнительный комитет и президента МОК по проведению сессий Олимпийского комитета, стратегиям продвижения роли спорта и олимпизма в мире. Дея­тельность комиссии охватывает почти все ключевые моменты олимпийского движения, в том числе этику, работу со спортсменами, создание и координацию олимпийской сборной беженцев. Кроме того, в центре внимания комиссии находятся вопросы антидопинговой политики, а также Олимпийский канал.

На нынешнем заседании был заслушан ежегодный отчет о дея­тельности комиссии, а также обсуждены вопросы ее дальнейшего направления и приоритетов деятельности. В состав комиссии МОК по связям с общественностью и социальному развитию через спорт входят 36 членов, среди которых заслуженные и уважаемые спортивные деятели разных стран.

Напомним, президент НОК Казахстана стал членом комиссии в апреле нынешнего года. С этим событием его поздравили президент МОК Томас Бах и председатель комиссии, член МОК Марио Песканте, который направил письмо главе НОК Казахстана, где написано: «Благодаря вашему богатому опыту и знаниям в данной области, ваше членство в нашей комиссии является неоце­нимым преимуществом для выполнения наших общих целей».