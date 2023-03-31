Приоритеты национальной экономики

Свежий выпуск
59
Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики Министерства науки и высшего образования РК, академик

Выступая перед новым составом Парламента РК, Глава государства особое внимание уделил необходимости решения архиважной задачи для современного Казахстана – ускорению всесторонней модернизации всех сфер и секторов экономики для того, чтобы совершить рывок в социально-экономическом развитии и достичь главной цели – повысить благосостояние всех жителей нашей страны.

Глава нашего государства преж­де всего остановился на итогах прошедших выборов в Мажилис РК и в Маслихаты, дав высокую оценку его итогам. Президент подчеркнул, что реформы по построению справедливого общества будут продолжены. Особенно важно, что благодаря инициированному Главой нашего государства процессу реформирования политической системы будут проведены прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения, а затем и выборы районных акимов по всей стране. Это на деле показывает шаги Казахстана по пути к демократизации управления и постепенному формированию полноценных институтов управления на местах, в том числе и органов самоуправления. Как экономисты, в круг разработок которых традиционно входит исследование развития экономики и общества в территориально-пространственном аспекте, мы высоко ценим данные меры для обеспечения устойчивости социально-экономических процессов во всех регионах и всех населенных пунктах страны.

Для преодоления назревших проблем Глава государства ставит единственно верную для Казах­стана­ задачу по изменению правил и принципов функционирования национальной экономики. Наряду с мерами по демонополизации и возврату незаконно выведенных из страны капиталов будет поддерживаться крупный конкурентоспособный бизнес. Но главной движущей силой нашей экономики и рынка труда, как и во всех успешно развивающихся странах мира, должно стать малое и среднее предпринимательство. Другими словами, малый и средний бизнес станет основным приоритетом в экономической политике Казахстана. Только при таком условии увеличится занятость населения, возрастут его доходы, пополнится слой среднего класса, а значит повысится уровень жизни всех казахстанцев.

Для решения этого вопроса Президент Казахстана поставил задачу разработать единую комп­лексную программу поддержки малого и среднего бизнеса на основе измерения экономического эффекта конкретного проекта. При этом в своем выступлении он подчеркнул, что особое внимание и поддержку получат проекты предпринимателей, ориентированные на реальную индустриа­лизацию экономики, локализацию производства в регионах страны и на модернизацию как производственной, так и дорожно-­транспортной, логистической, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктур. На самом деле только при улучшении инфраструктурного обустройства регионов и населенных пунктов, размещенных на их территории, возможен прогресс в социально-экономическом развитии всей страны. Учитывая большую важность решения этого вопроса для будущего страны, Глава государства взял его под свой особый контроль.

Важным шагом по пути экономических реформ в Казахстане станет формирование Новой модели налоговой политики, которая сможет обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. При этом Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и в соответствии с требованиями времени полностью оцифрованными, а ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета, должны быть дифференцированными. То есть исходя из отраслевых прио­ритетов более высокие ставки нужно предусмотреть для крупных высокодоходных компаний в основном сырьевого сектора экономики. Такой подход будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы за счет рос­та доходов предпринимателей и стабильному пополнению государственного бюджета.

Важной задачей для Казахстана остается дальнейшее совершенствование отраслевой структуры экономики на основе наращивания мощностей обрабатывающей промышленности, продукция которой в первую очередь направлена на внутренний рынок. Для этого необходимо внедрение в производство инноваций и передовых технологий.

Не осталась вне внимания Главы государства проблема развития сельских территорий и АПК как базы обеспечения продовольственной безопасности страны. Было предложено сделать реализацию проектов «Ауыл – Ел бесігі» и «Ауыл аманаты» основой новой Концепции развития сельских территорий. Для их реализации представители партии «Ауыл», впервые вошедшие в Парламент РК, должны обеспечить более качественное законодательное сопровождение реформ в сельскохозяйственном секторе и агропромышленном комплексе. Вновь вводимые законодательные нормы должны обеспечить реализацию системных мер по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур.

Таким образом, выступление Президента страны было полномасштабным и затронуло самые острые вопросы и животрепещущие проблемы Казахстана как в политической сфере, так и в области социально-экономического развития страны. Не только парламентарии, но и вся общественность страны, включая и ученых, должна направить все свои усилия и деятельность на реализацию поставленных задач для будущего Казахстана, стабильного и устойчивого роста экономики нашей Родины и повышения уровня благосостояния всего народа.

Популярное

Все
Есть статус - будут и достижения
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Первый медальон в копилку сборной Казахстана на международном конкурсе мастерства Abilympics, проходящем во Франции, внесла студентка многопрофильного колледжа Акмолинской области
Как подружить искусственный интеллект с традициями Наурыза, знают ученики Назарбаев Интеллектуальных школ
Книги, хоть взрослые, хоть детские, обязательно должны быть с картинками. Особенно сказки – как же иначе помочь своему воображению дорисовать чудеса?
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
С любовью к малой родине
Чемпионка, красавица и меценатка
Усилия дают эффект
В нынешнем году Султан-Ахмету Ходжикову исполнилось бы 100 лет. 55 лет назад он приступил к съемкам грандиознейшей картины – историко-романтической драмы «Қыз-Жібек»
Нас ждут железные тулпары
Указ Президента Республики Казахстан
А у нас во дворе...
Приоритеты национальной экономики
Все на субботник!
МСБ: количество – в качество
Вспоминая огненные годы
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании "Газпром" Алексея Миллера
Труп ребенка нашли в квартире в Темиртау
Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана
Казахстанская спортсменка Мадина Нуршаева разрыдалась на ЧМ-2023 по боксу
Президенту доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
1 апреля Казахстан  запускает систему прослеживаемости товаров
Токаев произвел перестановки в диппредставительствах Казахстана
Женщина хотела свести счеты с жизнью на мосту в Шымкенте
Работник ночного клуба Астаны подрабатывал наркодилером (видео)
В Астане проходят антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023"
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан

Читайте также

МСБ: количество – в качество
Усилия дают эффект
Какая соцподдержка оказывается матерям в столице
3D принтеры различного формата будут впервые выпускать в ЕНУ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]