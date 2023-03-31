Приоритеты национальной экономики
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Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики Министерства науки и высшего образования РК, академик
Выступая перед новым составом Парламента РК, Глава государства особое внимание уделил необходимости решения архиважной задачи для современного Казахстана – ускорению всесторонней модернизации всех сфер и секторов экономики для того, чтобы совершить рывок в социально-экономическом развитии и достичь главной цели – повысить благосостояние всех жителей нашей страны.