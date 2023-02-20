Приоритеты не меняются

Партия представила свою предвыборную программу, каждого кандидата в депутаты Мажилиса по партийному списку. На открытии штаба от партии выступили Асхат Рахимжанов, Нурлан Ауесбаев, Ажар Сагандыкова и Максут Насибулов.

Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов подчеркнул, что партия продолжает реализовывать программу, принятую еще в марте 2013 года.

«Часть наших инициатив уже успешно внед­рена в Казахстане, в том числе за них проголосовали казахстанцы в ходе недавнего всенародного референдума. Но, к сожалению, многие систематические проблемы в экономической и социальной повестке дня развития нашей страны с годами только усугубляются. Поэтому сегодня девиз партии – «Свобода, Справедливость, Солидарность!» – звучит с еще большей силой», – отметил Асхат Рахимжанов.

Главные направления предвыборной программы партии, как отмечают в ОСДП, – это усиление реализации политических реформ, систематическое улучшение материального положения граждан с последующей деолигархизацией страны, социальная защита, доступная каждому.