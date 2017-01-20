​Приоритеты «Нур Отана»

Партия «Нур Отан» подвела итоги работы за прошедший год и обсудила планы на год текущий. Как подчеркнул первый заместитель Председателя партии Мухтар Кул-Мухаммед на совещании с руководителями структурных подразделений и областных филиалов, спектр задач значительно расширяется. Приоритеты 2016 года остаются актуальными, вместе с тем к ним прибавятся новые направления, требующие повышенного внимания.

В 2016 году была значительно усилена контрольно-ревизионная функция партии. По поручению Главы государства созданы специальные комиссии по контролю за эффективностью реализации ключевых государственных программ, в том числе масштабного инфраструктурного проекта «Нұрлы жол». В результате удалось своевременно выявить и решить ряд проблем на местах.

Мухтар Кул-Мухаммед напомнил, что партийный мониторинг реализации программы «Нұрлы жол» – это прямое поручение Председателя партии, и региональные филиалы должны усилить контроль.

– Необходимо обратить внимание на выявление и предупреждение фактов, которые могут привести к срыву своевременной и качественной реализации данной программы, – подчеркнул первый заместитель Председателя партии.

Расширена и укреплена деятельность общественных приемных «Нур Отана», в том числе с помощью «горячей линии» и интернет-сайта партии. Всего в 2016 году поступило более 226 тыс. обращений. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос более чем на треть. Такие цифры, по мнению Мухтара Кул-Мухаммеда, свидетельствуют о росте авторитета партии среди населения.

– Зачастую люди приходят в «Нур Отан» как в последнюю инстанцию. Наша задача – оказать максимальную поддержку каждому, кто обратился к нам за помощью, – подчеркнул он.

Партия успешно выполнила поручение Президента по оказанию поддержки выпускникам школ, не прошедшим или не сдававшим ЕНТ, – им помогли в трудоустройстве и в продолжении обучения. «Нур Отаном» учрежден общереспубликанский инновационный конкурс NURINTECH, нацеленный на поиск и продвижение перспективных отечественных инноваций. Запущен проект «Нур Арман», который дает доступ к качественному высшему образованию талантливой молодежи из малообеспеченных семей.

Кроме того, совершенствуется работа партии изнутри – внед­рена система краткосрочного и долгосрочного планирования деятельности, активизирована информационно-аналитическая и разъяснительная работа, открыт Центр политического анализа и стратегических исследований.

В 2017 году к текущим задачам «Нур Отана» прибавляются новые. Мухтар Кул-Мухаммед поручил провести широкое обсуждение и разъяснение среди населения программы жилищного строительства «Нұрлы жер», программ развития агропромышленного комплекса, продуктивной занятости и массового предпринимательства. Кроме того, партии надлежит усилить мониторинг за реализацией своей предвыборной программы.

Мухтар Кул-Мухаммед напомнил, что за 18 лет своего существования партия «Нур Отан» стала самой многочисленной, авторитетной и по-настоящему всенародной политической силой Казахстана, сплотившей в своих рядах верных сторонников и соратников Главы государства.

– Президент поставил перед страной сложные задачи. Но если каждый из нас на своем участке работы будет добросовестно трудиться и вкладывать душу в свое дело так, как это делает наш Лидер, то мы обязательно добьемся успеха и достигнем целей, обозначенных в Стратегии развития «Казахстан-2050», – сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Подводя итоги совещания, Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что Глава нашего государства создал все условия для полноценного развития регионов. Разработаны широкомасштабные государственные программы, на них выделяются многомиллиардные бюджеты, привлекается колоссальный объем иностранных инвестиций.

– Теперь для нас главное – обеспечить строгий контроль за реализацией поручений Президента и государственных программ, – резюмировал первый заместитель Председателя партии «Нур Отан».