Статьи Приоритеты обеспечения развития Досжан НУРГАЛИЕВ

Акценты антикризисной политики

На заседании Правительства было отмечено, что в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» в стране продолжаются реформы, направленные на институциональное обновление государства с переходом на новые, более совершенные стандарты экономического развития. Вместе с тем, как и в предыдущем году, экономика страны преодолевает сложности текущего периода во многом благодаря реализации комплекса антикризисных мер, акцентом которых является «точечный принцип» поддержки бизнеса или стимулирование только тех предприятий и секторов, от которых экономика получает наибольшую отдачу. Но реалии текущего момента ставят перед экономикой новые задачи, с учетом которых необходимо вносить определенные корректировки в механизмы антикризисной программы.



Во-первых, необходимо обеспечить рост объемов производства в тех отраслях, где на сегодня наблюдается наибольший уровень сокращения выпуска продукции. Это нефтегазовый сектор, горно-металлургический комплекс и другие отрасли промышленности, которые должны преодолеть «кризисное пике» и выйти на стабильный уровень добычи и переработки ресурсов. Так, в текущем году необходимо увеличить добычу нефти с нынешних 74 млн до 75 млн тонн. Кроме того, для Министерства энергетики и компании «КазМунайГаз» принципиально важно начать добывать нефть на месторождении Кашаган уже в октябре 2016 года. Также им предстоит провести соответствующую работу по оптимизации сроков плановых ремонтных работ нефтеперерабатывающих заводов с целью переработки сверх плана еще порядка 150 тыс. тонн нефти.



Отдельную работу энергетическому ведомству необходимо провести с регионами и угледобывающими компаниями для того, чтобы усилить контроль по созданию нормативных запасов топлива на энергетических объектах страны до конца текущего года.



В целях недопущения роста инф­ляции, поддержки промышленных предприятий и обеспечения загрузки крупных электростанций Минэнерго нужно проработать и внести соответствующие решения по вопросу снижения предельных тарифов на электроэнергию. Для увеличения поставок железно-рудного сырья на перерабатывающие предприятия Министерству по инновациям и развитию необходимо также рассмотреть возможность временного понижения коэффициента на услуги магистральной железнодорожной сети.



Во-вторых, соответствующим ведомствам необходимо усилить контроль над эффективностью использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ развития – «Нұрлы жол» и Плана дополнительных антикризисных мер Правительства. На сегодня по программе «Нұрлы жол» объем неосвоенных средств составляет порядка 70 млрд тенге. Эти ресурсы будут перераспределены на стимулирование роста экономики в текущем году.



По поручению Главы государства Правительство намерено запустить некоторые механизмы антикризисной программы 2008–2009 годов с целью более широкого охвата населения комплексными мерами.



Поддержка МСБ в рамках «ДКБ-2020»

В своем выступлении на заседании министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отметил, что на сегодня в стране общая численность действующих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилась на 1,3%.

Численность занятых в данном секторе по итогам 2015 года составила 3 146 576 человек, что на 2,8% больше, чем в 2014 году.

Несмотря на рост основных показателей МСБ, в стране наблюдается снижение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику страны. Подобная ситуация проявилась вследствие ухудшения внешней конъюнктуры и сокращения кредитования экономики банками второго уровня. На сегодня доля вклада МСБ в ВВП страны оценивается в 25,6%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 26,2%.



– Причиной этого остаются такие застарелые проблемы, как недостаточность финансирования, отсутствие ликвидного залогового имущества вне крупных городов, барьеры банков второго уровня при кредитовании МСБ, недостаток условий для доступа к рынкам сбыта, – сказал К. Бишимбаев.

В рамках антикризисных мер Правительства и Национального банка РК для оказания реальной поддержки МСБ на льготное финансирование субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности выделено 200 млрд тенге. За счет револьверного размещения данных средств, по состоянию на 1 июня 2016 года, профинансировано 1 353 проекта МСБ на сумму свыше 260 млрд тенге, что позволило произвести продукцию на сумму более 740 млрд тенге, создать около 15 700 рабочих мест и обеспечить налоговые поступления в бюджет порядка 66,8 млрд тенге. В рамках Единой программы «ДКБ-2020» за 5 месяцев текущего года просубсидировано 640 проектов МСБ на общую сумму кредитов – 64,8 млрд тенге.



– Данные меры достигнуты вследствие повышения в апреле номинальной ставки вознаграждения по кредитам с 16% до 19%, – пояснил глава МНЭ.

Для повышения добавленной стоимости на продукцию МСБ и достижения максимального эффекта меры по субсидиям и гарантиям переориентированы на эффективные предприятия. До конца текущего года будет подведена инженерная инфраструктура к 34 проектам МСБ на сумму 16,5 млрд тенге.



Для реализации новых бизнес-инициатив выдано 47 государственных грантов на 59,8 млн тенге. Кроме того, на открытие и расширение собственного дела субъектам малого предпринимательства выдано 76 микрокредитов на сумму 286,6 млн тенге.

В результате реализации Единой программы поддержки бизнеса за I квартал текущего года участниками выплачено налогов на сумму 37 млрд тенге. При этом совокупный выпуск продукции составил 370 млрд тенге, сохранено и создано 8 тыс. рабочих мест. В среднем 1 тенге вложенных бюджетных средств влечет 1,5 тенге налоговых поступлений, на 1 участника (МСБ) приходится 20 рабочих мест и около 9 млн тенге в год – роста производительности труда.



В рамках дополнительных антикризисных мер на 2016 год преду­смотрены фондирование потребности МСБ в оборотном капитале и рефинансирование займов в размере 200 млрд тенге из средств ЕНПФ, а также привлечение средств международных финансовых организаций в размере 65 млрд тенге.

Для дальнейшего стимулирования МСБ прорабатываются дополнительные меры поддержки по финансированию субъектов предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности. В частности, планируется направить 155,3 млрд тенге со ставкой вознаграждения на конечного заемщика не более 12,7% и удешевить стоимость таких кредитов на 5% через программу «ДКБ-2020».

Для усиления предусмотренных мер по стимулированию МСБ Национальному банку предлагается обеспечить ликвидность кредитования на внутреннем рынке путем рационализации инструментов денежно-кредитной политики при сохранении планируемого коридора инфляции в 6–8%, а также совместно с НПП выработать консолидированные предложения по совершенствованию политики банковского кредитования в части улучшения доступности кредитов для бизнеса.



Для выполнения дополнительных антикризисных мер Нацбанку совместно с НПП и международными финансовыми организациями необходимо выработать приемлемые для всех сторон условия размещения средств ЕНПФ и предоставления валютного свопа по кредитным линиям.



Кредитные линии холдинга «Байтерек»

Говоря о рынке кредитования МСБ, заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ляззат Ибрагимова отметила, что на сегодня охват рынка кредитования МСБ фондом «Даму» остается высоким. По итогам 2015 года доля кредитования МСБ выросла до 30%. Доля средств по программам фонда «Даму» в общем объеме банковских кредитов в приоритетных секторах экономики составила 13,3%, по кредитам в обрабатывающей промышленности – 19,3%.



На поддержку обрабатывающей промышленности из Национального фонда было выделено три транша в размере 200 млрд тенге. По состоянию на 1 июня 2016 года профинансировано 1 353 проекта субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 264,2 млрд тенге. Участники программы за время ее реализации выпустили продукции на 740 млрд тенге, выплатили налогов на 66,8 млрд тенге, создали порядка 15,7 тыс. рабочих мест.



За январь – май 2016 года фондом «Даму» подписано 640 проектов на общую сумму 58,3 млрд тенге и выплачено субсидий на 10,01 млрд тенге.

Еще одним востребованным механизмом в рамках Единой программы поддержки МСБ является предоставление гарантий фондом «Даму» предпринимателям, не обладающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов в банках. На текущую дату фондом предоставлено 1 918 гарантий на общую сумму 30,6 млрд тенге.

– Это позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь в банках кредитов на сумму 71,9 миллиарда тенге. По сравнению с показателями 2015 года прирост выдачи гарантий фондом «Даму» составил более 74%. В итоге за пять лет участники единой программы выпустили продукцию на 5,1 триллиона тенге, выплатили налогов на 428 миллиардов тенге, поддержали 216,8 тысячи рабочих мест, а также создали 67,4 тысячи новых рабочих мест, – привела данные Ляззят Ибрагимова.



В 2016 году фонд «Даму» совмест­но с акиматами направит порядка 23,9 млрд тенге на финансирование региональных предпринимателей, в том числе предпринимателей сельских глубинок.

На заседании также был заслушан доклад министра финансов Бахыта Султанова о ходе кампании по легализации. При этом министром было предложено обратить внимание акимов регионов на улучшение работы в данном направлении.

