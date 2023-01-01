Приоритеты образования и экономики

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Дина Махамбетова

Актуальные вопросы развития науки и высшего образования рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что в настоящее время активно вводятся дополнительные койко-места для проживания студентов на период учебы. При этом планируется усилить работу с застройщиками и потенциальными инвесторами в регионах для строительства новых общежитий, в частности, в Астане, Алматы, Карагандинской и Туркестанской областях, а также продолжить совершенст­вование механизма государственно-частного партнерства.

Предлагается применить новый механизм для обеспечения местами иногородних студентов из отдельных социально уязвимых категорий, а именно – компенсировать операционные затраты собст­венникам общежитий.

Премьер-министр поддержал данные подходы и одоб­рил расширение механизма на студентов колледжей.

На совещании также рас­смот­рен вопрос развития инфраструктуры вузов, в частности, строительства ЕНУ-града и КазНУ-града. Было отмечено, что в этом направлении будет проработано выделение земельных участков с подведением к ним всех необходимых коммуникаций.

– Это один из важнейших вопросов. Спрос на обучение в ведущих казахстанских вузах стабильно растет, поэтому нужно находить возможности для строительства дополнительных корпусов и общежитий. Эти вопросы необходимо проработать совместно с акима­тами Астаны и Алматы, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поддержал запуск в 2023 году пилотного проекта по созданию цент­ров академического превосходства на базе трех отечественных вузов. В его рамках в выбранных учебных заведениях появится дополнительное оборудование, начнется переход к модели исследовательского университета и внедрение новых учебных программ.

– Инвестиции в развитие человеческого капитала, в образование молодежи являются для нас одним из наиболее приоритетных направлений. Поэтому проект необходимо реализовать с проработкой возможности его дальнейшего расширения на другие вузы республики, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр одобрил предоставление акиматам областей дополнительных бюджетных возможностей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)­ для решения ключевых проблем региональной экономики. Это тоже позволит стимулировать инновационную активность на местах. При этом он добавил, что нужно держать на контроле создание единого цифрового портала, через который недропользователи смогут оставлять заявки на проведение НИОКР.

На совещании также рассмотрены вопросы разработки отраслевых концепций и плана развития МНВО с учетом задач Главы государства, поставленных в рамках предвыборной программы, посланий народу Казахстана и расширенных заседаний Правительства.

Обсуждены и вопросы повышения уровня учас­тия МНВО в управлении отраслевыми вузами и НИИ, деятельности Высшей научно-технической комиссии, разработки законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки» и ряд других.

В тот же день Алихан Смаи­лов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Участники обсудили вопросы внесения изменений в Комп­лексный план приватизации на 2021–2025 годы, в том числе исключение из него нескольких предприятий коммунальной собственности.

Рассмотрены планы по строительству важных объектов социального назначения в Алматинской области и реализации активов АО «Самрук-Қазына». По всем рассмотренным вопросам Премь­ер-министр дал госор­ганам соответствую­щие поручения.

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