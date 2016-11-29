Приоритеты партии

В мероприятии принял участие первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед. Он заслушал отчет о проделанной работе и обозначил основные приоритеты на будущее. В контексте Декларации Независимости отмечалась весомая роль Главы государства в развитии страны.



Первый заместитель Председателя партии констатировал, что за минувшую четверть века Президент сделал Казахстан сильным, сплоченным и динамично развивающимся государством. Отмечался также вклад Президента в развитие столицы – Астаны.



– Наш Лидер создал город, который стал гордостью и примером для всего Казахстана. Столичный филиал партии «Нур Отан» тоже должен быть образцом для других регионов: в качестве исполнения задач, поставленных Президентом, в системности контроля за реализацией приоритетных государственных программ и прежде всего в оказании помощи людям. Тем более вам предстоит принять миллионы гостей Международной выставки «ЭКСПО-2017» и всему миру показать во всей красе нашу прекрасную столицу, – отметил М. Кул-Мухаммед.



Сегодня столичный филиал «Нур Отана» объе­диняет 350 первичных парторганизаций. За последние два года в Астане количество членов ведущего политического объединения Казах­стана увеличилось на 12 195 человек – до 45 501.



Основные приоритеты работы филиала – реализация Плана нации «100 конкретных шагов», предвыборной программы партии и поручений Председателя, а также контроль за исполнением государственных программ и оказание помощи населению через общественные приемные.







