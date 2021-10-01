Приоритеты партийной работы

Первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам. Очередным пунктом назначения стала Карагандинская область.

По его словам, в рамках озву­ченной Главой государства Касым-­Жомартом Токаевым предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» в области уже исполнено 25% из 1 814 запланированных на 5 лет мероприятий. С начала года построено 308 тыс. кв. м жилья, 72 км газопровода, 46 км водопроводных и канализационных сетей, ремонтом охвачено 1,4 тыс. км дорог. Завершается строительство четырех новых школ. В целях развития предпринимательства оказана финансовая поддержка более тысячи проектам на сумму 60,4 млрд тенге. Создано свыше 20 тыс. рабочих мест.

Особое внимание в предвыборной программе уделяется работе по выявлению и поддержке одаренных детей в сельской местности. Бауыржан Байбек вместе с председателем регионального филиала партии, акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком посетил обновленный техноцентр при детско-юношеском центре «Жастар» в поселке Осакаровка.

«В рамках реализации предвыборных обещаний здесь был проведен капитальный ремонт и закуплено современное оборудование. Для 654 обучающихся стали доступны 26 бесплатных кружков, в том числе студия программирования, лаборатории робототехники, искусственного интеллекта, альтернативной энергетики и другие. Отдельно хочу отметить, что среди преподавателей много выпускников вузов Нур-Султана, Алматы и Караганды, вернувшихся домой в рамках программы «С дипломом – в село!», – написал зампред «Nur Otan» на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что одним из приоритетов партии является забота о людях старшего поколения. В Карагандинской области проживают более 200 тыс. жителей преклонного возраста. В преддверии Дня пожилых людей Бауыржан Байбек посетил Центр активного долголетия, открытый в Караганде в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық». Подобные центры будут открыты по всей стране.

Еще одно важное направление предвыборной программы партии – поддержка детей с особыми потребностями. В рамках иниции­рованного по поручению ­Елбасы проекта «Кедергісіз келешек» поставлена задача по внед­рению до 2025 года инклюзивного образования в колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций.

Как отметил Бауыржан Байбек, неоценимый вклад в реализацию данной инициативы вносит корпоративный фонд «Болашақ». При поддержке фонда в регионах открыто и оснащено 59 специализированных реабилитационных учреждений, охвачено свыше 2 тыс. детей с особыми образовательными потребностями.

В Караганде зампред партии встретился с родителями учеников, посещающих кабинеты поддержки инклюзии в школах № 5 и 102.

«По словам родителей, благодаря современным методикам и обученным болашаковцами специалистам у детей уже улучшились социальные и академические навыки, уменьшились поведенческие проблемы», – сообщил он.

В рамках рабочей поездки первый зампред партии в онлайн-формате провел совещание, рассмотрев ход реализации предвыборных обещаний в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Как показал анализ, по отдельным пунктам имеются риски неисполнения до конца года. Бауыржан Байбек обратил внимание руководства филиалов и фракций в маслихатах на необходимость усиления работы в этом направлении.