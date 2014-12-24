Приоритеты Поднебесной

Об этом говорится в опубликованном докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах Евразии-2014». Аналитики отмечают, что Китай демонстрирует самую впечатляющую динамику ПИИ в странах ЕЭП. Если 6 лет назад Китай был сопоставим с Индией по инвестициям в Казахстане, России и Беларуси, то теперь он ее значительно превосходит. Хотя обеспечивается такое соотношение исключительно благодаря масштабному присутствию китайских ТНК в Казахстане, подчеркивается в докладе.
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