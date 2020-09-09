Приоритеты Послания отвечают на общественный запрос

В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил план экономического развития в новых реалиях. Инициативы Президента свое­временны, логичны и необходимы стране. Новый экономичес­кий курс будет базироваться на справедливом разделении благ и обязанностей, частной инициа­тиве, честной конкуренции, технологичности, человеческом капитале, озеленении экономики и принятии обоснованных решений.

Перед Правительством и обеи­ми палатами Парламента поставлены конкретные задачи, как перестроить экономику, сделать ее по-настоящему диверсифицированной и технологичной.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА – СТЕРЖЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА

Исторический опыт показывает, что развитые экономики строились на развитии обрабатывающей промышленности. Это основа конкурентоспособной экономики.

Мы больше не можем надеяться на высокие цены на нефть. Вероятно, их уже не будет. Чтобы рост экономики не зависел от внешних условий, нам нужно продолжать политику индуст­риализации. Но подходы должны измениться.

Как отметил Глава государства, нельзя «распылять ресурсы на слишком большое количество проектов». Необходима системная промышленная политика. Для этого будет принят закон о промышленной политике.

Безусловным приоритетом промышленной политики должно стать обеспечение самодос­таточности. Несмотря на две пятилетки индустриализации, Казахстан продолжает импортировать многие товары – около двух третей обработанных товаров завозится из-за рубежа. Каждое ослабление курса тенге разгоняет инфляцию. В июле годовая инфляция составила 7,1%. Цены на продукты питания выросли на 11,4%.

Следует определить список приоритетных товаров для импортозамещения и поддерживать такие производства, привлекать стратегических инвесторов. Новый инструмент в виде стратегического инвестиционного соглашения обеспечит стабильность, баланс интересов государства и бизнеса, пакетное предоставление господдержки. Это станет хорошим стимулом для национальных и иностранных инвесторов.

Критически важно использовать наши конкурентные преимущества в рамках ЕАЭС, найти свои ниши. Спустя 10 лет после вступления Казахстана в Таможенный союз нам не удалось существенно нарастить экспорт.

Высоким экспортным потенциалом обладает агропромышленный комплекс. Как отметил Глава государства, в нашей стране можно сформировать 7 крупных экосистем по производству и переработке: мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. При правильном подходе Казахстан может стать крупнейшим региональным продуктовым хабом. Все это будет учтено в новом Национальном проекте по развитию АПК.

СТИМУЛИРУЮЩАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Пандемия коронавируса и глобальный карантин показали, что наиболее действенным инст­рументом поддержки экономики являются монетарные стимулы. Все развитые страны снизили ставки и приняли серьезные пакеты кредитных стимулов.

По мнению Президента, мы столкнулись с кризисом доверия к тенге со стороны национальных и международных инвесторов. Нестабильный тенге – это источник инфляции и тормоз для инвестиций. В угоду политики инфляционного таргетирования и плавающего курса бизнес фактически лишен доступного кредитования.

Банки не торопятся кредитовать бизнес, поскольку могут зарабатывать на валютном рынке и нотах Национального банка. На сегодня в ноты Нацбанка вложено порядка 3 трлн тенге. Они могли бы работать на экономику.

Во всем мире центральные банки стремятся снизить ставки, сделать кредиты дешевыми. В соседней России ключевая ставка снижена уже до 4,25%. А наш Нацбанк продолжает держать базовую ставку выше 9%. Очевидно, что при такой ставке никакой бизнес развиваться не может.

Поэтому целесообразно начать поэтапное снижение базовой ставки, обеспечить работу процентного канала и восстановить кредитование. В текущих кризисных условиях финансирование экономики является более приоритетным, чем сдерживание инфляции. На сегодня сдерживание цен обеспечивается не монетарной политикой, а регулированием тарифов и цен на социально значимые товары. А реальные доходы населения регулируются государством за счет индексации заработных плат и социальных выплат.

СПРАВЕДЛИВАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Кроме доступных кредитов, для развития бизнеса нужны стабильные и справедливые налоговые условия.

Президент поручил Правительству разработать понятную и справедливую налоговую политику. Отмечена необходимость сокращения и упрощения налогов. На сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов. Многие эксперты приводят в пример опыт Грузии, где число налогов было сокращено 6 видов. Уменьшение числа налогов может значительно упростить администрирования.

Не секрет, что в Правительстве рассматриваются вопросы повышения налогов, в том числе КПН и НДС. На расширенном заседании Правительства 10 июля 2020 года Глава государства отмечал, что «механическое увеличение налогов может серьезно ухудшить и без того непростую социально-экономическую ситуацию», и к этому вопросу нужно подойти максимально взвешенно.

В условиях пандемии и падения деловой активности крайне важно сохранить стабильность налоговой нагрузки. Поэтому Правительству следует отложить любые предложения в части повышения налогов до восстановления экономической активности.

Более продуктивной может стать работа по цифровизации налоговой и таможенной сфер, упрощению налогового администрирования и снижению давления на бизнес.

БЕРЕЖЛИВАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Чтобы у Правительства было меньше поводов для повышения налогов, необходимо обеспечить политику жесткой бюджетной экономики, эффективность каждого выделенного тенге.

Президентом принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам. Новое агентство может решить накопившиеся проб­лемы в сфере стратегического и бюджетного планирования.

Ежегодно в Парламенте рассматривается отчет об исполнении республиканского бюджета. Есть все основания говорить о том, что действующая система планирования работает недостаточно эффективно. В 2019 году сумма неэффективно использованных бюджетных средств превысила 427 миллиардов тенге. Это в три раза выше уровня 2018 года.

Отмечается непроработанность целевых индикаторов государственных органов. Целевые индикаторы не коррелируются с выделяемыми средствами. По ряду направлений бюджетные средства расходуются без учета их эффективности и результативности.

Новая система бюджетного планирования будет обеспечивать национальные приоритеты и станет подчиненной частью системы планирования. При этом финансироваться будут только приоритетные направления и проекты.

Будет принят свод ключевых бюджетных коэффициентов и правил. Они ограничат рост расходов, обеспечат сбалансированность и устойчивость бюджета.

Обозначенные Главой государства экономические приоритеты отвечают на общественный запрос. В его основе повышение благосостояния и справедливое распределение национального дохода. Задача Парламента и Правительства – эффективная законодательная и практичес­кая реализация Послания Президента.