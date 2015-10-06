Приоритеты расставлены Свежий выпуск 422 Сергей ОСАНОВ

– В Казахстане субсидии на гектар появились в начале 2000-х годов. На тот момент они были логически обоснованы, поскольку тогда отрасль переживала большие трудности, связанные с недостаточностью оборотных средств. За счет этих субсидий аграрии осуществляли самые необходимые работы, – сказал глава Минсельхоза.

Он отметил, что сегодня АПК стал экономически привлекательной отраслью. Темпы роста инвестиций в основной капитал в аграрном секторе опережают другие сферы экономики. При этом в сельском хозяйстве существует ряд проблем, связанных с низкой технологичностью, слабым уровнем механизированности отрасли и, как следствие, низкой продуктивностью и урожайностью. В связи с этим агропромышленный комплекс, по мнению министра, не может решить вопросы достаточной рентабельности и доходности: из-за отсутствия дешевого лизинга техники фермеры теряют гораздо больше, чем приобретают через гектарные субсидии. К примеру, каждые 10 дней задержки уборки пшеницы приводят к потерям 10% урожая.

– Поэтому предлагается сократить гектарные субсидии в растениеводстве с 2016 года и направить их на субсидирование процентной ставки и лизинга, инвестиционные субсидии на приобретение техники. Мы сможем профинансировать почти 30% от затрат, – подчеркнул А. Мамытбеков.

Также предлагается направить высвобожденные средства на финансирование системы распространения знаний, усиление фитосанитарной службы и ряд других расходов, которые относятся к общим мерам поддержки АПК. В то же время субсидии на приобретение удобрений, гербицидов, семян предлагается сохранить как эффективные. Субсидии на поддержку продуктивности в животноводстве предлагается пересмотреть лишь с 2017 года с обсуждением вопроса в 2016 году. В общей сложности сумма перераспределений составит около 100 млрд тенге. Предлагаемые меры обсуждены и согласованы на совещаниях с участием акимов областей, представителей бизнеса, НПП «Атамекен», заверил А. Мамытбеков.

Кроме того, министр проинформировал о ходе уборки урожая. Так, по данным на 5 октября, убрано 13,2 млн га, или 89,6%, подлежащих уборке площадей зерновых культур. Намолочено 16,6 млн тонн при средней урожайности 12,5 ц/;га, что на 0,7 центнера выше уровня прошлого года. Было отмечено, что рекордный урожай риса получен в Кызылординской области, где с каждого гектара получено 50,5 центнера. Валовой сбор риса составил 423 тыс. тонн.

О ходе реализации государственной программы «Нұрлы жол» проинформировал министр национальной экономики Ерболат Досаев. По его данным, в текущем году из средств Национального фонда на программу было предусмотрено 796 млрд тенге. Однако в августе принято решение о перераспределении средств, выделенных на реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» в 2015 году, на те направления, которые дадут наибольший эффект для роста экономики. Это реализация ключевых автодорожных проектов «Центр – Юг», «Центр – Восток», «Центр – Запад», усиление поддержки экспорта, отечественного автопрома и МСБ.

– С учетом перераспределения после проведения необходимого уточнения республиканского бюджета на 2015–2017 годы финансирование госпрограммы в 2015 году за счет средств Нацфонда составит 777,3 миллиарда тенге. На сегодня из выделенных средств освоено порядка 436,4 миллиарда тенге, или 54,8%, – сообщил глава Миннацэкономики.

Более подробно о ходе реализации госпрограммы и использовании выделенных средств по своим направлениям на заседании доложили руководители МИР, МЭ, МСХ, МОН, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НУХ «Байтерек».



