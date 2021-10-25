Политика Приоритеты развития Казахстана, которые недавно озвучил Токаев, прокомментировал зампред АНК Марат Азильханов, заместитель Председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК

Прошедший 21 октября в Нур-Султане Совет Ассамблеи народа Казахстана стал важным политическим событием в жизни нашей страны, отмечающей свой 30-летний рубеж Независимости. В первую очередь потому, что заседание совета прошло под руководством Президента Казахстана – Председателя Ассамблеи народа Казах­стана Касым-Жомарта Токаева, что послужило весомым сигналом казахстанскому обществу о приоритетности во внутренней политике темы единства, мира и согласия.



И конечно, резонансным событием, получившим отклик далеко за пределами Казахстана, стало выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на совете, которое уже получило неформальную характеристику в этнокультурных кругах и компетентном экспертном сообществе как «манифест единства и согласия».



Стабильность и мир в Казахстане начинаются с солидарности и равенства в обществе, взаимного доверия и уважения. Этот факт еще раз подчеркнул Президент в своем выступлении на расширенном заседании Совета АНК.



«Благодаря выверенной политике Первого Президента ­Нурсултана Абишевича Назарбаева в Казах­стане сформирована уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия. Ее эффективность признана мировым сообществом», – заявил Президент, назвав АНК механизмом предотвращения политизации этнического вопроса.



Для ассамблеи крайне важным стал тезис Главы государства о том, что «современная этнополитика перестает быть сферой ответственности только государственных органов». Эти слова напрямую затрагивают все направления деятельности АНК: от поддержки развития этнокультурных объединений до продвижения государственного языка, реализации проектов в сферах благотворительности, медиации, других видах гражданской активности. Ассамблея внед­ряет в свою деятельность новые подходы и стандарты для более широкого вовлечения казахстанцев в общественно-политическую жизнь страны.



Президент напомнил, что на заре суверенитета многие политики и политологи предрекали нашему государству незавидную участь.



«Для многих обычных людей и даже экспертов их предсказания казались реальными, особенно на фоне межэтнических конфликтов, полыхавших на просторах бывшего Советского Союза. Однако все вместе, будучи единым народом Казахстана, мы смогли доказать несостоятельность пессимистических прогнозов. Огромной важности роль в этом сыграла АНК, ставшая институтом общенацио­нальной солидарности и символом единства народа», – отметил Касым-Жомарт Токаев.



В этом ключе Президент призвал воздать должное ассамблее как патриотической организации. И это принципиально новая оценка роли АНК, что особенно важно сегодня, когда этнический фактор, межнациональные отношения являются детонатором разного рода конфликтов, особенно в кризисные периоды.



Для успешного выполнения долгосрочных целей развития Казахстана государство и общество должны работать вместе. Глава государства в связи с этим обозначил ряд приоритетов.



Первый – региональное развитие, основанное на принципах равенства. Здесь важно создать среду, в которой не будет социокультурной изоляции по этническому признаку. По поручению Президента нам предстоит разработать системные меры по преодолению тенденции к образованию подобных изолированных этнических районов и кварталов, а также по преодолению феномена «внутренней эмиграции», когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности.



Второй приоритет – повышение эффективности работы местных исполнительных органов. Президент дал поручение содействовать работе отделов при местных управлениях внутренней политики, курирующих вопросы межэтнических отношений, и государственным учреждениям «Қоғамдық келісім» в регионах.



Третий приоритет – профилактика социальных, криминальных, бытовых конфликтов. В условиях, когда вопросы межэтнических отношений в Казахстане подвергаются попыткам политизации, Президент убедительно продемонстрировал, что в этом вопросе все ответы и рычаги находятся в руках власти, которая ни на минуту не пускает на самотек развитие этой стратегически важной сферы.



При этом и экспертное сообщество, и гражданские активис­ты ассамб­леи, простые граждане Казахстана с удовлетворением отметили, что Глава государства на заседании совета не только наз­вал своими именами отдельные негативные явления и тенденции в вопросах межэтники, но и обоз­начил четкие «красные линии», переступать которые будет чревато правовыми последствиями.



Именно в таком контексте следует понимать слова Президента Казахстана о том, что «о таких серьезных и проблемных моментах нужно говорить открыто, откровенно. В противном случае мы не сможем реалистично оценить всю сложность возникающих воп­росов».



Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты.



Глава государства подчеркнул, что «все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестко пресекаться в соответствии с законом».



Соответственно государственным органом были даны конкретные поручения по обеспечению неприкосновенности «красных линий». Нормой для органов внут­ренних дел и прокуратуры должна стать «нулевая терпимость» к конфликтам на этнической и религиозной почве, а акиматам всех уровней поручено проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.



В целом Глава государства подвел итог своей позиции по данному вопросу: «Мы будем решительно противостоять любым действиям как внутри страны, так и из-за рубежа, направленным на дестабилизацию межэтнического мира и согласия в Казахстане».



В контексте «красных линий», обозначенных Президентом, ассамблея будет усиливать работу по профилактике межнациональной и иной розни.



Также АНК предстоит развивать направление этномедиации, в том числе заниматься подготовкой профессиональных переговорщиков, способных разрешать конфликты, имеющие этнический оттенок.



Сегодня при домах дружбы во всех регионах действуют 17 специальных кабинетов медиации, которыми организована 341 диа­логовая площадка для работы с населением. В реестре АНК состоят 2 097 медиаторов. Эффективность их работы уже подтверждается реальными фактами и цифрами. Только за 9 месяцев 2021 года к медиаторам АНК поступило 4 699 обращений, из них 1 919 разрешено заключением медиативного сог­лашения и 2 780 разрешены на стадии консультации. Каждое из них – потенциально упрежденный конфликт, который получил превентивное разрешение.



Ассамблея в рамках общественной медиации уже работает над программой подготовки профессиональных переговорщиков. В ближайшее время мы ожидаем ее обновления, планируется новый курс, разработанный с учетом мирового опыта.



Четвертый приоритет – дальнейшее институциональное развитие АНК в контексте становления граж­данского общества. Созданный под эгидой ассамблеи Республиканский совет матерей – яркий пример эффективной коммуникативной площадки, главный и наиболее эффективный институт социализации нашей молодежи. В задачи областных, районных и сельских советов, а это более 13 тыс. человек по всей республике, будут переданы вопросы формирования сбалансированной межэтнической коммуникации.



Процесс воспитательной работы идет и будет продолжаться. Сейчас представители молодого поколения активно участвуют в мероприятиях АНК, посвященных 30-летию Независимости РК. С начала года проведено 1 120 разноформатных мероприятий с охватом около 300 тыс. человек. Молодежью ассамблеи создано 30 центров волонтерства, где официально зарегистрировались 2 000 волонтеров АНК. Многие волонтеры ведут свою деятельность без регистрации на специально созданном электронном адресе, по неофициальным данным и расчетам, насчитывается около 10 000 волонтеров АНК.



На базе молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» реализован проект «Big 7», который объединил такие молодежные организации, как «Jas Otan», «Жарасым», Конгресс молодежи Казахстана, ассоциация «Болашақ», организация «Жас Улан», Альянс студентов Казахстана и Союз КВН Казахстана. Самое главное, молодежное движение АНК «Жаңғыру жолы» прочно встроено в систему государственной молодежной политики – налажено его взаимодействие с 218 советами по делам молодежи при акиматах областей, городов и районов, а также 209 молодежными ресурсными центрами в регионах. В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областях сформированы региональные штабы «Жаңғыру жолы». Численность республиканского молодежного движения превысила 6 000 человек.



Именно это движение играет огромную роль в работе с новым поколением казахстанцев. И логично, что на заседании совета ассамблеи Глава государства предложил рассмотреть возможность преоб­разования движения «Жаңғыру жолы» в республиканскую молодежную организацию АНК. Кроме того, было предложено сделать темой очередной сессии ассамблеи именно развитие казахстанской молодежной политики.



Пятый приоритет – развитие инструментов ассамблеи по поддержке социальных и общественно значимых проектов. В частнос­ти, Председатель ассамблеи внес предложение придать социально значимым проектам АНК статус «общественных» или «народных», а их авторам – статус официального руководителя проекта.

При этом Министерство информации и общественного развития и акиматы на местах должны будут поддерживать работу структур ассамблеи в реализации «сквозных» республиканских проектов, имеющих общенациональный масш­таб и с максимальным охватом населения.



Помимо этого, АНК будет пересматривать деятельность домов дружбы, чтобы они в большей степени стали проектными офисами для социально значимых инициатив, которых и сегодня реализуется немало, учитывая высокую активность членов ассамблеи.



Например, только по линии Совета матерей реализуются такие республиканские проекты, как «Бақыт отбасынан басталады», «Зорлық – зомбылықтан қалай сақтанамын», «Менің балам – менің басты жауапкершілігім», «Егер балаңыз интернетке – тәуелді болса, оған қандай көмек көрсете аласыз», «Әлеуметтік желідегі қауіпсіздік», «Ана – медиатор», «Тұрмыстық және отбасылық қатынастар саласындағы медиа­ция».



Депутатом Мажилиса Парламента РК Юрием Ли начат проект STOP-PIRAMIDA.KZ, направленный на борьбу с мошенничеством в Интернете. На прошедшем заседании Совета АНК председатель ОО «Объе­динение поляков Акмолинской области» Наталья Нагачевская инициировала TikTok-проект «История моего края», а Ассоциация корейцев Казахстана разработала уникальный проект «Город мастеров», содержащий оригинальный подход к профориентации и трудоустройству казахстанцев, а также новый проект по изучению разговорного казахского языка.



Официальный представитель АНК, председатель Клуба журналистов Майя Бекбаева по поручению Ассамблеи народа Казахстана готовит информационный проект «Дорогой мира и согласия», посвященный 30-летию Независимости и роли Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана ­Назарбаева в укреплении единства народа.



Не осталась без внимания Главы государства и «народная дип­ломатия», в том числе связи казахстанских этносов со странами исторического происхождения. Казахстанские корейцы, немцы, венгры, азербайджанцы, русские и украинцы обеспечивают не только трансферт инвестиций и технологий в Казахстан, но и рассказывают о нашей стране за рубежом, знакомят иностранных гостей с культурой нашего народа. Действует институт послов дружбы АНК в Турции, России, ФРГ, Аргентине и Франции.



Шестой приоритет – качественная, креативная работа по формированию позитивной информационной повестки по этнической проблематике. В этом контексте планируется более эффективное использование социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов для упрочения в обществе атмосферы единства и согласия. Все члены ассамблеи, начиная с акимов – председателей региональных ассамблей народа Казахстана, должны быть активными в информационном пространстве, и ни один выпад против единства и согласия в нашей стране не должен оставаться без ответа.



В целом совет показал, что Глава государства твердо намерен вывес­ти на новый уровень работу государственных органов как в сфере межэтнических отношений, так и по организации взаимодействия с АНК. В частности, он напомнил акимам – председателям региональных ассамблей народа Казахстана о необходимости организовать на регулярной основе тесное взаимодействие со своими общественными заместителями по линии АНК, а также поручил принять меры по наделению членов советов и руководителей этнокультурных объединений региональных ассамблей персональными поручениями, курированием отдельных проектов и важных направлений работы ассамблеи.



Примечательно, что Глава государства видит Ассамблею народа Казахстана как эффективный инст­румент общения с гражданами – важный составляющий элемент «слышащего государства», и преж­де всего на уровне органов местного самоуправления, с которыми необходимо сотрудничать. Такой инструмент в ассамблее соз­дан – это советы общественного согласия, 2 619 которых действуют во всех регионах страны, в том чис­ле на уровне сельских округов и аулов, на отдельных предприятиях.



В их составе активно работают более 18 827 человек – авторитетных лидеров местных сообществ. Только за 9 месяцев 2021 года проведено почти 5 000 мероприятий, охват населения составил около 120 тыс. человек.



За годы своего существования советы общественного согласия выполняли функции общественного контроля, коллективных медиаторов, участвовали в пост­конфликтном урегулировании, помогали акимам низового уровня планировать и исполнять бюджеты. А это значит, им вполне по силам исполнять поручения Главы государства.



В целом совет убедительно показал, что слова Елбасы о том, что миссия ассамблеи в XXI веке не сужается, а расширяется, последовательно получают свое воплощение в конкретных поручениях и шагах Президента Касым-Жомарта Токаева.



Седьмой приоритет – диалог культур и общенациональный гражданский патриотизм. Эта тема будет реализовываться через формирование в обществе ценностей и идей, основанных на взаимном уважении языков и культур различных этносов, а также восприятия общенационального единства как особой непреходящей ценности народа Казахстана.



По сути, Глава государства по-новому подошел к вопросу формирования и развития общенационального консолидирующего исторического сознания нации, напомнив, что в казахской степи находили вдохновение и творили многие классики литературы и искусства из разных стран. Целая плеяда великих писателей, музыкантов и ученых связывала важную часть своей жизни и творчества с Казахстаном.



Биографии и произведения деятелей культуры, науки и искусства, которые в разные времена жили и творили в Казахстане, сегодня должны найти отражение в учебных программах школ, колледжей и вузов, а также в ономастике.



Делая акцент на исторических ценностях прошлого, ассамблея будет принимать активное участие в продвижении новой культуры, которая уже признана феноменом, рожденным из сочетания самых ярких красок и богатства культурного наследия Европы и Азии. Именно культура должна противостоять негативному влиянию противоправного и психологически опасного контента сети Интернет, и Глава государства полностью поддержал такую позицию выс­тупающих на совете.



Напомнив про свое поручение относительно развития детского массового спорта, Президент Казахстана поддержал идею открытия детских народных театров.



Восьмой приоритет – научно обоснованный подход к межэтнической сфере. Этот вопрос остается крайне важным в контексте институционального развития АНК как уникального инструмента формирования общенационального согласия.



«Это сверхчувствительное направление не терпит дилетантизма и популизма. На любые провокации внутри и вне нашей страны мы должны отвечать максимально взвешенно, языком научных фактов и выверенных цифр», – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент дал поручения Министерству информации и общественного развития ежегодно предусматривать финансирование исследований по актуальной тематике интеграции, общенационального единства, гармонизации межэтнических отношений.



Созданный по поручению Президента Институт прикладных этнополитических исследований стал первым в Казахстане государственным консалтинговым цент­ром по вопросам межэтнических отношений. В его активе только в текущем году 3 крупных исследования по межэтнической тематике.



По результатам этих исследований разработан социокультурный и этнопсихологический портрет этнических групп Казахстана, выработаны конкретные меры по решению задач в рамках реализации государственной политики по адаптации репатриантов в РК, а также определена динамика меж­этнической ситуации по стране и выявлены основные проблемные вопросы.



Эксперты института проводят мониторинговые выезды в регио­ны страны для проведения глубинных полевых исследований межэтнических проблем.



По итогам мониторинговых выездов, на основании выявленных предпосылок, способных привести к социальной напряженности в межэтнической сфере в регионах, а также конкретных проблем, оказывающих негативное влияние на развитие межэтнической ситуации, разработаны соответствующие практические рекомендации, подготовлены аналитические отчеты о ситуации в регионах.



Аналитические выводы и рекомендации направлены руководству Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, а также акиматам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.



При этом очень важно, чтобы результаты этих исследований и выработанные по их итогам рекомендации не повисали в воздухе, а находили практическую реализацию в процессе реализации государственной политики.



Поэтому Глава государства поручил акимам регионов обеспечить качественную реализацию рекомендаций Министерства информации и общественного развития в сфере анализа и прогнозирования развития межэтнических отношений, алгоритмов и инструментов реагирования на кризисные ситуации.



В структуре АНК важную работу по научному осмыслению меж­этнических отношений в стране и процессов нацстроительства проводит также Научно-эксперт­ный совет. Действующий с 2009 года, он сегодня насчитывает в своем составе 52 авторитетных ученых, из них 31 – доктор наук, 12 кандидатов наук, руководителей исследовательских институтов и общественных деятелей. Во всех регионах созданы научно-эксперт­ные группы. Научными базами НЭГ АНК являются региональные вузы. Помимо этого, работает Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казах­стана, в которую входят 40 кафедр и центров АНК в ведущих вузах страны.



В Национальной академичес­кой библиотеке функционирует научный депозитарий АНК, включающий свыше 1 400 источников, большинство из которых на элект­ронных носителях.



Как подчеркнул Председатель АНК, этническое многообразие превратилось в Казахстане из фактора риска в безусловное преимущество, а взаимопроникновение культур многократно умножило наш потенциал и стало частью национального кода. Теперь задача не только государства, но и общества, и каждого гражданина – сделать все возможное для сохранения нашего богатого культурного наследия и общенационального единства.



И конечно, одним из важных результатов совета стали комментарии Главы государства к выступлениям представителей ассамблеи. Ни один важный вопрос не остался без реакции Председателя ассамблеи, а общество услышало ответы на самые животрепещущие вопросы, которые волнуют всех.



Без сомнения, прошедший совет стал важной политической площадкой и этапным событием не только в жизни ассамблеи, но и всего народа Казахстана. Он играет важную стабилизирующую роль, придал новый импульс осмыслению процессов в межэтнических отношениях и проводимой политике интеграции. И, безусловно, стал отправной точкой огромной содержательной работы государственных органов всех уровней, институтов гражданского общества по укреплению единства, мира и согласия, направленной на стабильность, уверенность в будущем и создание условий для благополучия всех граждан страны.

