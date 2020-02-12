Приоритеты развития неизменны

ВНЕ ПОВЕСТКИ

В рамках заседания вне повестки были рассмотрены воп­росы, связанные с ситуацией в Кордайском районе Жамбылской области, где в минувшую пятницу произошли массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. Говоря об этом, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что, к сожалению, в результате произошедшей трагедии погибли 10 и пострадали 178 человек. Повреждены жилые и коммерческие объекты, имущество граждан.

О работе по ликвидации пос­ледствий трагедии доложил председатель Правительственной комиссии Бердибек Сапарбаев. По его словам, на сегодня в Кордайском районе ситуация стабильная. Местными исполнительными органами при поддержке правоохранительных структур делается все возможное для нормализации обстановки в селах.

В течение последних 5 дней за медицинской помощью обратился 141 человек, из них 19 – сотрудники полиции. Семьям погибших оказана необходимая помощь со стороны акимата и местных спонсоров. Члены комиссии от имени Главы государст­ва выразили соболезнования каждой семье.

На сегодня в Кордайской районной больнице находятся 13 человек, в лечебных учреждениях Алматы – 25. Для профессиональной поддержки в регион из южного мегаполиса приехали 10 высококвалифицированных врачей.

Правительственная комиссия при помощи местного населения проводит осмотр и проверку сгоревших домов и коммерческих объектов. В ближайшие два дня будет предоставлена полная информация об их количестве и о том, в какой помощи нуждаются пострадавшие.

– За три дня мы встретились с жителями всех пяти сел, пояс­нили, какая им будет оказана помощь. Побеседовали с аксакалами района. В целом народ правильно понимает ситуацию, – рассказал Бердибек Сапарбаев.

Он также сообщил, что жители, уехавшие в Кыргызстан из зоны конфликта, возвращаются, а это почти 8 тыс. граждан. Все школы, детсады и магазины возобновили работу в нормальном режиме. На строительство домов и объектов торговли в пострадавших селах будут прив­лечены местные строительные компании и население.

– Мы работаем с бизнесменами, выходцами из Кордайского района, они готовы помочь. Будем использовать их возможнос­ти. Ситуация под контролем. Конечно, есть некоторые проб­лемы, но мы их будем решать в ближайшее время, – заверил Бердибек Сапарбаев.

Напомним, Указом Главы государства Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области. И, как отметил на заседании Премьер-министр Аскар Мамин, он будет и дальше возглавлять Правительственную комиссию.

Премьер-министр поручил продолжить работу Правительственной комиссии, которой будет оказана вся необходимая поддержка со стороны государства.

ЭКОНОМИКА: ИНДИКАТОРЫ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

О состоянии дел в курируемой сфере в первом месяце нового года доложил министр национальной экономики Руслан Даленов, отметивший, что итоги января показали позитивную динамику макро­экономических индексов.

Подъем ВВП ускорился до 3,6% по отношению к показателю аналогичного периода 2019 года. Положительная динамика наб­людается во всех базовых отрас­лях экономики: рост в сфере строительства составил 12,5%, в торговле – 5,2%, на транспорте – 3,6%, в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также в машиностроении – 21%, в черной металлургии – 17,5%.

В январе 2020 года введено в эксплуатацию 732 тыс. кв. м жилья. Наилучшие показатели отмечаются в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Мангистауской области. Активы Национального фонда увеличились на 6,8% (61,9 млрд долларов), доходы республиканского бюджета составили 929,7 млрд тенге (95% к плану) при темпах роста 131%.

Промышленное производство выросло на 4,1%. Обрабатываю­щая промышленность растет опережающими темпами (7,8%) по сравнению с горнодобывающей сферой (2,8%). В семи регионах страны уровень промпроизводства вырос от 4,4% до 19,5%.

Темпы роста обрабатывающей промышленности выше среднереспубликанского уровня наблюдаются в 5 регионах страны, в том числе в 3 регионах они составляют от 15% до 40%.

В частности, наибольший рост в данной отрасли отмечается в Костанайской области, где набирает темпы машинострое­ние. С высоких показателей стартуют в новом году и реальные сектора Атырауской и Туркестанской областей, чьи показатели составили 18,2% и 15,2% соответственно.

Рост инвестиций отмечается в большинстве регионов. В целом по республике эта цифра составила 3,1%. В 7 областях страны рост инвестиций находится в пределах от 20 до 76%. Наибольший подъем отмечается в Восточно-Казахстанской области, где инвестиции выросли в 1,8 раза, создавая реальные предпосылки для развития региональной экономики.

Среди базовых отраслей наибольшие темпы роста отмечаются в строительном секторе – 12,5%. Среди регионов наибольшую динамику в данной сфере в первом месяце 2020 года демонстрирует Туркестанская область – 80%, что обусловлено активным обустройством Туркестана как областного центра. В целом по стране темпы роста строительства выше 5% наблюдаются в 6 регионах страны.

В сельском хозяйстве рост составил 2,6%. Производство продукции животноводства выросло на 2,8%. В целом по АПК в 5 регионах получены показатели выше среднереспубликанского значения.

В текущем году предстоит обеспечить рост ВВП до 4,7–5%, довести объем инвестиций в основной капитал до 20% и поднять долю МСБ до 30% к ВВП. Кроме того, требуется увеличение объема несырьевого экспорта до 18,6 млрд долларов.

Необходимо также ввести в эксплуатацию 15 млн кв. м жилья и обеспечить условия для создания 430 тыс. рабочих мест, повышения реальных доходов населения на 6%.

СОХРАНИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ

Как сообщил первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, доходы госбюджета за первый месяц 2020 года исполнены на 104,8% к плану отчетного перио­да, республиканского бюджета – на 86,8%, местных бюджетов – на 153%.

В республиканский бюджет пос­тупил 331 млрд тенге. Расходы госбюджета за отчетный период составили 1 трлн 50 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%. Расходы республиканского бюджета вылились в сумму 1 трлн 18 млрд тенге, местных бюджетов – 213 млрд тенге.

– Под контролем находятся процедуры госзакупок и использования бюджетных расходов. В январе в рамках 159 аудиторских мероприятий проверена законность использования 96 миллиардов тенге бюджетных средств. При этом выявлены финансовые нарушения на сумму 39 миллиардов. Устранены нарушения на сумму 33 миллиарда тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, – сказал Алихан Смаилов.

Основная задача Минфина на текущий год – обеспечение полноты исполнения доходной и расходной части бюджета. Кроме того, предстоит реализовать проект Единого организатора госзакупок, а также осуществить цифровизацию бизнес-процессов в налоговых и таможенных сферах.

В свою очередь заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов сообщил, что в январе годовая инфляция составила 5,6%. Продовольственная инфляция замедлилась до 9,2% в годовом выражении по сравнению с 9,6% в декабре прошлого года.

Вклад роста цен продуктов в инфляцию склонен к снижению. В целом в текущем году ожидает­ся замедление продовольственной инфляции.

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку и ее процентный коридор на уровне 9,25%. Это будет обеспечивать достижение целей по инфляции при принятии мер Правительством и местными исполнительными органами по повышению конкуренции на продовольственных рынках и проведению оптимальной тарифной политики.

Объем депозитов на конец декабря 2019 года составил 19 трлн тенге, увеличившись за месяц на 4%. Вклады в национальной валюте выросли на 4,1%, в иност­ранной – на 3,9%. В результате уровень долларизации депозитов снизился в конце минувшего года до 43,1%.

Ставки по вкладам в тенге продолжают оставаться более привлекательными и достигают 14,5% по сравнению с 2% в иностранной валюте. Кредиты экономике за декабрь 2019 года увеличились на 1,4% до 13,9 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу – на 1,2%, населению – на 1,6%.

Как сообщил Акылжан Баймагамбетов, в целях повышения прозрачности и доверия к курсовой политике Национальный банк начал публиковать информацию об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр Аскар Мамин подчеркнул, что для исполнения поручений Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева необходимо сохранить в текущем году заданный темп роста экономики.

Премьер-министр отметил положительную динамику по основным показателям в Атыраус­кой, Туркестанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. При этом было указано на необходимость усиления работы руководителями госорганов и регионов по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда и реальных доходов населения.

В УСЛОВИЯХ ВИРУСНОЙ УГРОЗЫ

О ситуации и работе в данной области доложили министры здравоохранения Елжан Биртанов, а также глава МИД Мухтар Тлеуберди.

Согласно информации министра здравоохранения, на сегодня в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В регионах страны госпитализированы 134 человека с температурой и симптомами ОРВИ, 106 выписаны с выздоровлением, в стационарах остаются 28 человек. Состояние больных удовлетворительное.

– Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья граж­дан, прибывших из Китая. В целом этими мерами охвачены 24 167 человек, в том числе 1 298 иностранных граждан. Под медицинским наблюдением остается 8 851 человек, прибывший из КНР в течение последних дней, остальные 15 316 человек сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода, – сообщил министр.

На сегодня в стране разработана диагностическая система оперативного определения коронавируса. В рамках международного сотрудничества получены диагностические системы на 2 000 исследований от Роспот­ребнадзора. В КНР закуплены системы на 5 000 исследований̆.

В настоящее время на территории КНР находятся 497 граж­дан Казахстана, из которых 337 – студенты. С 10 на 11 февраля 217 казахстанских граждан доставлены чартерным рейсом авиакомпании «Эйр Астана» из Пекина в Нур-Султан. Этим же рейсом 12 февраля будут вывезены остальные 155 граждан РК. По завершении эвакуации на территории КНР останутся 342 человека, изъявивших желание остаться в Китае.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство принимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане.

– На сегодня больных коронавирусом у нас нет. Ситуация стабильная и находится на пос­тоянном контроле Правительства, – отметил Премьер.

Министерству здравоохранения поручено продолжить обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля, Министерству иностранных дел – поддерживать тесную связь с находящимися в КНР казах­станцами и оказывать им необходимую помощь. Глава Правительства обратил внимание антимонопольных органов и Министерства здравоохранения на отдельные факты искусственного завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптечных сетях городов.

– Необходимо разобраться с этим. В целом Министерству здравоохранения и акимам регионов нужно держать ситуа­цию на постоянном контроле, – заключил Аскар Мамин.