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Приоритеты сотрудничества
Глеб МАЛЫХ
– Реализация этого документа позволит обеспечить проведение в союзе согласованной промышленной политики, – заявил министр ЕЭК. – Подобный документ впервые разработан в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

К числу важнейших направлений промышленного сотрудничества стороны отнесли, например, развитие кооперации в целях производства конкурентоспособной промышленной продукции. Это позволит обеспечить импортозамещение и наполнить евразийскими товарами общий рынок союза, а также нарастить экспорт в третьи страны.

Ключевыми направлениями являются инновационное развитие промышленности ЕАЭС, привлечение инвестиций, повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности и устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС.

Как отметил министр ЕЭК, документом определены инструменты и механизмы, которые будут применяться сторонами для реализации основных направлений, а также перечни приоритетных для сотрудничества видов экономической деятельности и чувствительных товаров.
Предполагается, что углубление кооперации будет осуществляться за счет разработки и реализации совместных импортозамещаю­щих проектов в приоритетных видах экономической деятельности, повышения локализации действующих сборочных производств, вовлечения малых и средних предприятий в кооперационные цепочки.

– Углубление кооперации расширит связи между предприятия­ми промышленных комплексов государств – членов ЕАЭС, вовлечет в процесс интеграции большое количество малых и средних предприятий, создаст новые производственные цепочки, обеспечит возможность проведения общей взаимовыгодной сбытовой стратегии на рынках третьих стран вместо необоснованной конкуренции, – подчерк­нул министр.

Для продвижения совместно произведенной продукции на экспорт предусматривается развитие механизма совместного выхода на рынки третьих стран. В связи с этим планируется формирование совместных дилерских и сервисных сетей, центров сертификации машинно-технической продукции, специальных объединенных сбытовых компаний и консорциумов, приоритетное использование международных и региональных технических стандартов, внедрение на производствах систем менеджмента качества.

В целях стимулирования экспортных поставок совместно произведенной продукции в ОНПС заложено внедрение прогрессивных финансовых продуктов по сопровождению экспорта (лизинга, предэкспортного и экспортного финансирования совместно произведенной продукции).
Кроме того, по словам Сергея Сидорского, документ содержит меры, нацеленные на создание новых инновационных секторов промышленности и модернизацию (техническое перевооружение) действующих в ЕАЭС производств. Предполагается, что это будет обеспечиваться за счет формирования евразийских технологических платформ, разработки и реализации межгосударственных инновационных программ, создания сети трансфера технологий, совместного проведения научно-исследовательских работ, создания Евразийского инжинирингового центра.

При разработке основных направлений особое внимание было также уделено вопросам привлечения инвестиций и повышения доступности финансовых ресурсов для промышленности. Эти финансовые факторы будут реа­лизовываться за счет вовлечения Евразийского банка развития в финансирование совместных программ и проектов с кооперационным эффектом, увеличения финансирования совместных научно-технических и инновационных проектов и программ в промышленности. Еще одним механизмом станет развитие венчурного инвестирования в инновационную сферу.

– В целом реализация основных направлений обеспечит получение синергетического эффекта от совместного развития промышленного производства стран – членов ЕАЭС, позволит улучшить качественные и количественные показатели развития промышленности сторон, – резюмировал Сергей Сидорский.

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