​Приоритеты социальной ответственности

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Юрий Иртышов

Одним из вопросов, обсужденных на заседании, состоявшемся под председательством первого заместителя Премьер-министра Алихана Смаилова, стал ввод к 2025 году не менее 50 тыс. новых мест в общежитиях колледжей и университетов.

Как отмечалось в ходе мероприятия, на 1 сентября текущего года в стране введено 10 общежитий на 1 924 места. До конца года планируется дополнительно сдать в эксплуатацию еще 37 общежитий на 12 185 мест. По итогам совещания заинтересованным госорганам дано поручение в сжатые сроки рассмотреть предложения по совершенствованию механизма размещения государственного заказа.

Также была представлена информация по видам дополнительной социальной поддержки для одиноких пожилых граждан – это единовременная материальная помощь при возникновении трудной жизненной ситуации, лекарственное обеспечение, предоставление санаторно-курортного лечения, ремонт жилья.

Рассмотрен вопрос улучшения инфраструктуры для людей с особыми потребностями, включая обеспечение пандусами, адаптированными лифтами, туалетами, направляющими знаками для незрячих. Активизируется работа региональных групп общественного контроля по мониторингу объектов на предмет качества проведенной адаптации.

Обсуждены также принимаемые меры по вовлечению в занятость лиц с инвалидностью. По итогам первого полугодия доля занятых инвалидов составляет 29,7% от трудоспособных лиц с инвалидностью, обратившихся в центры занятости.

Первый вице-премьер поручил предусмотреть комплекс мер по поддержке граждан с инвалидностью в вопросах занятости (обучение, переоборудование рабочих мест, субсидирование части заработной платы, конт­роль соблюдения квоты по трудоустройству) и обратить особое внимание на трудоустройство лиц с инвалидностью на постоян­ные рабочие места.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, данные меры должны быть отражены в разрабатываемом национальном проекте занятости до 2025 года. 

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