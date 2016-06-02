​Приоритеты социальной политики

Мировой опыт развития показывает, что в основе успеха передовых государств лежат инвестиции в человеческий капитал, которые оказывают мультипликативный эффект на повышение конкурентоспособности. К примеру, развитие систем образования и здравоохранения, улучшение благосостояния народа обеспечило благоприятную динамику роста социально-экономического развития Сингапура. Благодаря использованию конкурентных преимуществ человеческого потенциала Южная Корея стала лидером в развитии новейших технологий, микроэлектроники, биотехнологий и оптики.

За 25 лет независимости в нашей стране выстроена собственная модель социального развития, в основе которой лежит наращивание человеческого капитала. Реализуются государственные программы развития образования и здравоохранения. Совершенствуются системы трудовых отношений и социальной защиты, стимулируется занятость. При этом главным приоритетом проводимой социальной политики всегда было и остается повышение благосостояния казахстанцев. Так, несмотря на негативное влияние глобальных кризисов, расходы на социальную сферу за годы независимости выросли с 6 до более чем 10% ВВП. Это позволило улучшить базовые показатели индекса человеческого развития. Если в 2007 году Казахстан входил в число стран со средним уровнем развития человеческого потенциала (73-е место), то согласно очередному докладу Программы развития ООН в 2015 году наша страна переместилась в группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала (56-е место).

Казахстан добился значительного прогресса в реализации Целей развития тысячелетия по сокращению уровня бедности, всеобщему охвату начальным образованием, а также по снижению материнской смертности. Кроме того, наша страна входит в десятку стран-лидеров по индексу развития образования. Значительно улучшены результаты казахстанских 15-летних обучающихся по математической и естественнонаучной грамотности в PISA 2012. В национальной копилке страны только в 2015 году – 252 золотые, 336 серебряных и 579 бронзовых медалей, завоеванных казахстанскими школьниками на международных интеллектуальных олимпиадах и научных соревнованиях. Признана соответствующей международным стандартам образовательная деятельность высшей школы страны. Девять университетов отмечены в рейтинге QS 2015.

Наблюдается позитивная динамика показателей здоровья населения. За последние 5 лет в 1,8 раза снизились показатели материнской и младенческой смертности, а также от основных социально значимых заболеваний (в 2 раза – от болезней системы кровообращения, на 15% – от злокачественных новообразований). Удалось в 1,6 раза улучшить эпидемиологическую обстановку по туберкулезу. Средняя продолжительность жизни казахстанцев увеличилась до 72 лет.

Уровень безработицы за последние 17 лет снизился в 2,7 раза и составил 5%. Это стало возможным благодаря целевой поддержке в рамках «Дорожной карты занятости», реализуемой с 2009 года. За весь период реализации в ней приняли участие 658 тыс. человек. Только в 2015 году в рамках этой программы были трудоустроены 156 тыс. человек, из которых 91% получили постоянную работу.

Кроме того, в 2015 году по поручению Главы государства были реализованы комплексные планы регионов по содействию занятости населения. Было трудоустроено 396 тыс. человек, в том числе 14 тыс. инвалидов.

Важно отметить, что социальное благополучие и повышение качества жизни граждан главной линией прослеживается в ежегодных Посланиях Главы государства народу Казахстана. Послание Президента от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» также не стало исключением. В нем были озвучены основные параметры новой социальной политики. Главой государства четко определена роль государства в социальной сфере. Она, по мнению Президента, должна быть ограничена поддержкой только социально уязвимых граждан и последовательным ростом инвестиций в человеческий капитал.

Необходимость такого подхода подтверждается и тем, что сегодня многие развитые страны переходят от практики «патернализма» к активным мерам социальной политики. Это когда действия государств направлены не на создание «тепличных условий» посредством пособий и компенсаций, а на предоставление помощи, поощряющей активность и поиск работы, особенно у молодежи. Поэтому в Послании Глава государства поставил задачу по совершенствованию механизмов социальной защиты в сторону усиления ее адресности.

Проблемой действующей модели адресной социальной помощи является низкая мотивация к занятости получателей помощи – малообеспеченных граждан, поскольку кроме подтверждения низкого дохода они, по сути, не имеют других обязательств перед государством. Такая ситуация порождает социальное иждивенчество и не решает в корне проблем граждан с низкими доходами, а также не стимулирует их на улучшение благосостояния.

По поручению Президента начиная с 1 января 2018 года будет внедрена адресная социальная помощь нового формата. Суть ее заключается в том, что адресная поддержка будет оказываться исключительно нуждающимся гражданам (на основе оценки их реальных доходов, условий жизни), которые по объективным причинам не могут трудоустроиться. С теми, кто может работать, будут заключаться социальные контракты. Подписывая их, гражданин обязуется найти работу. В этом вопросе им будут помогать центры занятости. Участие в программах занятости даст возможность получить повышенный размер социальной помощи.

Данные подходы поэтапно внедряются в регионах в пилотном режиме начиная с 2014 года. В общей сложности в проекте приняли участие более 20 тыс. человек. В результате среднедушевые доходы участников увеличились более чем в 2 раза, число получателей адресной социальной помощи снизилось на 31,8%, государственных пособий на детей – на 2,1%.

По оценкам международных экспертов сейчас самой главной и непростой задачей социальной политики является обеспечение занятости населения. В этих условиях Главой государства в рамках Послания большое внимание было уделено вопросу воплощения в жизнь идеи Общества Всеобщего Труда и поручено Правительству усилить инструменты «Дорожной карты занятости-2020».

Введено временное субсидирование части потерянного дохода при снижении объема производства и сокращении рабочего времени. Данная мера позволит не допустить массового увольнения работников высокой квалификации крупных промышленных предприятий.

Будут выделяться гранты работодателям на переподготовку и повышение квалификации работников при сохранении за ними рабочих мест. Гранты государства возмещают 80% расходов на обучение, а оставшиеся 20% будут финансироваться самим работодателем.

В рамках стимулирования создания рабочих мест предусматривается расширение микрокредитования, в том числе на организацию мелкотоварных производств (малые откормочные площадки и птицефермы, молочные предприятия). При этом размер выдаваемого микрокредита увеличен до 6 млн тенге.

Для решения вопросов диспропорции расселения и повышения территориальной мобильности переселенцам из трудоизбыточных регионов будет предоставляться социальный пакет, покрывающий транспортные расходы, предоставление жилья и микрокредитов.

В целях сохранения рабочих мест будет организовано профобучение работающей молодежи в возрасте от 18 до 24 лет без оплаты труда при обязательном условии сохранения предприятием рабочего места. Будут реализованы также специальные целевые программы обучения, профессиональной подготовки и последующей занятости для лиц предпенсионного возраста, потерявших работу.

На прошедшем IX Астанинском экономическом форуме, выступая на пленарном заседании, Глава государства подчеркнул первостепенную важность вопроса развития человеческого капитала в наступающую эпоху нового технологического уклада, называемую Четвертой промышленной революцией. При этом он отметил: «Никакое государство не сможет развиваться без грамотных, образованных, здоровых и предприимчивых людей. Мы по своему опыту знаем, насколько тяжело выстроить эффективные системы образования и здравоохранения – это требует терпения, знаний и огромных инвестиций».

Действительно, если оглянуться назад, то многие инициативы Главы государства, начатые в трудную эпоху первых лет независимости, оказались стратегически оправданными. Среди них – учреждение в 1993 году международной стипендии Президента «Болашак», которая стала своего рода «социальным лифтом» для талантливой казахстанской молодежи. За всю историю программы свыше 11 тыс. стипендиатов смогли получить образование в 200 лучших вузах 33 стран мира. Прежде всего, это новые кадры для экономики, науки, образования, здравоохранения. Подготовлено свыше 2 тыс. инженерно-технических специалистов в сфере инновационных проектов и технологий, металлургии, телекоммуникации, энергетики.

Сегодня также успешно реализуются проекты «Назарбаев Университет» и «20 интеллектуальных школ», которые призваны стать флагманами глобального образования и научных открытий.

Завершено строительство по программам «100 школ, 100 больниц». Поэтапно реализуется поручение Президента по строительству 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. В общей сложности за годы независимости построено порядка 1 400 школ и 1 300 объектов здравоохранения.

По инициативе Главы государства с 2017 года будет реализован новый образовательный проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Участие в нем позволит молодым казахстанцам получить базовые трудовые навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни. С 2019 года будет обеспечено бесплатное получение первой рабочей профессии выпускниками школ.

Для повышения качества непосредственной подготовки специалистов будут созданы образовательные центры совместно с Германией, Японией, Канадой, Австралией и Сингапуром, которые станут моделью системы технического и профессионального образования для всей страны. Это сформирует доверие иностранных инвесторов к казахстанской системе технического образования.

Для достижения целей Стратегии «Казахстан-2050» следует преодолеть разрыв в развитии между странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Казахстаном. Поэтому в Плане нации «100 конкретных шагов» Главой государства перед Правительством поставлена четкая задача – повысить качество человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР.

В этом ключе на модернизацию сфер образования и здравоохранения государство планирует направить порядка 3,4 трлн тенге в период 2016–2019 годов. В результате к 2020 году продолжительность жизни будет увеличена до 73 лет, индекс здоровья населения – до 20%. Будут обеспечены доступные и качественные медицинские услуги, полностью решены проблемы аварийных школ, ликвидированы обучение в три смены и дефицит дошкольных учебных заведений во всех регионах страны.

На проведение новых инициатив в рамках «Дорожной карты занятости-2020» дополнительно выделяется порядка 63 млрд тенге, что позволит охватить мерами государственной поддержки 60 тыс. человек. В целом реализация новой социальной политики, ориентированной на повышение конкурентоспособности человеческого капитала, должна способствовать достижению общенациональных стратегических целей.