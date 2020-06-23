Приостанавливать акты госорганов с помощью жалоб смогут бизнесмены в Казахстане

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В Казахстане разрабатывается новая редакция Стратегического плана развития до 2025 года. Об этом на заседании Правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В настоящее время ведется работа по формированию новой редакции Стратегического плана развития до 2025 года. Будут определены основные ориентиры нового экономического курса. Важнейшим направлением дальнейшего экономического курса станет "новая повестка" развития предпринимательства. Это внедрение института регуляторной апелляции. Предлагается внедрить механизм отмены либо приостановления актов центральных и местных исполнительных органов в апелляционном порядке по жалобам предпринимателей и бизнес-ассоциаций. То есть решения, мешающие бизнесу, могут быть быстро отменены и исправлены", – сообщил министр.
Кроме того, по его словам, планируется снизить нагрузки по контролю и надзору.
"Это переход к "диагностике предприятий" от плановых проверок. Такая диагностика бизнеса будет проводиться без привлечения к ответственности, а также позволит снизить число плановых проверок. Для упрощения входа на рынок будет проведена работа по максимальному сокращению лицензий и разрешений. В рамках цифровизации услуг предлагается обеспечить полный охват всех услуг для бизнеса электронной формой", – добавил Даленов.
По его словам, будет продолжена работа по совершенствованию финансовых мер государственной поддержки.
"Будет усилено точечное взаимодействие с "проводниками" мнения МСБ. Реализация новых среднесрочных мер обеспечит качественное и устойчивое развитие предпринимательства", – резюмировал спикер.