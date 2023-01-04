Приостановлено движение 17 пригородных автобусов в Астане

Пригородные маршруты не вышли на линию в городе Астане из-за непогоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал iKOMEK109.

Фото: Kazpravda.kz

В связи с ухудшением погодных условий по состоянию на 08:45 временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 322, 326.

Все остальные пригородные маршруты ходят.

По мере улучшения погодных условий автобусы будут выпускаться на линию, проинформировали в ТОО «City Transportation Systems», призвав следить за информацией на их странице в соцсетях.

Отметим, ранее авиакомпания Air Astana предупредила о возможных задержках и отменах рейсов из-за непогоды на территории всей страны.