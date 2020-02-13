Из-за нарушений норм лицензирования приостановлены лицензии 102 строительных компаний в Алматы, передает Kazpravda.kz
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"Управлением градостроительного контроля по итогам 2019 года выдано 1 158 государственных лицензий и 154 аттестата экспертам, осуществляющим экспертные и инжиниринговые работы в строительстве. В ходе работ по надзору за градостроительной деятельностью у 102 строительных компаний приостановлены лицензии за нарушение норм лицензирования, в том числе за несоответствие квалификационным требованиям и несвоевременное продление лицензий", – говорится в сообщении управления.
Две строительные компании: ТОО "АртемидаLTD" и ТОО "CentralAsianHolding" лишены подвидов в лицензиях. Причиной послужили нарушения, которые они допустили при строительстве.
"Управлением совместно с ДКНБ и ДГД города выявлены три компании с поддельными лицензиями, по ним инициированы исковые заявления о признании их недействительными. ТОО "АртемидаLTD" лишением подвида лицензируемого вида деятельности по работам "монтаж металлических конструкций" и ТОО "CentralAsianHolding" лишением подвида лицензируемого вида деятельности по работам "промысловых и магистральных сетей нефтепродуктов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктов", – добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате работы по выявлению недобросовестных компаний на строительном рынке с начала 2020 года обнаружено шесть предприятий, по работе которых ведется проверка.