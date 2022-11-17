Приоткрывая тайны древней жизни

Кажется, закроешь глаза, протянешь руку и дотронешься не до серой кости, а до бока шерстистого носорога, услышишь топот многотонных животных, которых спугнул с водопоя саблезубый хищник.

Но трогать ничего нельзя – вез­де предупреждающие таблички. Да и глаза лучше держать широко раскрытыми, потому что мы в Музее природы и экологии, филиале Западно-Казахстанского областного историко-краеведчес­кого музея, одного из старейших в Казахстане. Расположенный в самом сердце «старого» Уральска, он давно стал излюбленным мес­том горожан и гостей региона. А особенно многолюдно бывает в его залах в дни школьных каникул.

Экспонаты музея – современные обитатели степей и лесов, рек и озер Приуралья. Некоторые из них включены в Красную книгу РК. Чучела зверей, птиц, рыб и насекомых, образцы полезных ископаемых показывают, насколько богата природа края. К примеру, только насекомых на территории Северного Прикаспия насчитывается порядка 30–40 тыс. видов.

Но первое, что притягивает взгляд посетителя, – кости ископаемых животных, поражающие своими размерами.

– Основа нашей палеонтологической коллекции – экспонаты бывшего Уральского войскового музея. Путешественник и натуралист Григорий Силыч Карелин еще в 1852 году восторженно писал об увиденных в уральском музее окаменелостях: костях мамонта, носорога, бизона. То есть еще тогда, почти два века назад, жители Приуралья понимали ценность таких находок для науки, – говорит заведующая музеем Айгуль Джумагазиева.

Фонды музея насчитывают более 11 850 экспонатов. Среди них, кроме чучел, костей и окаменелостей, – редчайшие книги, рукописи XVII века о животном и растительном мире. Палеонтологическая коллекция составляет несколько сотен экс­понатов, причем она постоянно пополняется.

– Настоящим событием для научного сообщества стала находка 2012 года, – продолжает Айгуль Умаргалиевна. – Тогда работники судоходства подняли со дна реки Урал 12 костей. Фотографии находок мы передали для дальнейшего исследования в Академию наук республики. Палеонтолог Пируза Тлеубердина определила, что эти кости принадлежат сибирскому элас­мотерию (ископаемому шерстис­тому носорогу). Животное было довольно крупным – до двух мет­ров высотой и весом в

600–700 килограммов. Как и другие травоядные, шерстистые носороги обитали стадами. Этим летом в музей доставили диск шейного позвонка, сейчас он исследуется. А недавно звонил житель Таскалинского района. Он предполагает, что нашел череп бизона, и предлагает сдать его в музей.

Знакомимся с экспозицией. К примеру, если длина современных речных ракушек не превышает 10 см, то морская раковина (этот экспонат также из коллекции Уральского войскового музея) достигает в длину почти полметра. Это один из «отголос­ков» того времени, когда здесь плескалось древнее Хвалынское море. Постепенно отступая, оно оставило после себя залежи ракушечника и известняка. В Уральске это – Меловые горки. Сейчас на территории области сохранилась частичка древнего моря – соленое озеро Чалкар. Ученые предполагают, что связь озера с Каспием остается, о ней можно судить по одновременному поднятию или понижению уровня воды в этих водоемах.

Таких мест, где обнаружены ископаемые останки и нужны дальнейшие исследования, в Приуралье немало. В 2003 году экспедиция, в составе которой была и заведующая Музеем природы и экологии, выезжала на гору Ичка – уникальный памятник природы в Таскалинском районе. Именно там обнаружены фрагменты, рассказывающие о самом раннем периоде геологичес­кой истории земли – докембрии.

Так, учеными найдены окаменевшая древесина, ракушняк, несколько видов морского ежа с окаменевшими отпечатками растительности того времени. В числе находок, сделанных в разное время на территории горы, – кости носорога, бизона, тура (первобытного быка, предка крупного рогатого скота). Они заняли достойное место в экспозиции музея. Гора Ичка – настоящая геологическая лаборатория под открытым небом. И сколько еще тайн хранит она!

Кости представителей ледниковой фауны находили жители района Байтерек. В палеонтологической экспозиции есть фрагмент роговой пластины северного оленя. Общий же вес рогов этого мощного животного мог достигать полцентнера, размах – до четырех метров, из-за чего олени не могли заходить в лес и обитали на открытой местности.

Айгуль Умаргалиевна работает в этом музее 32 года, из них последние 8 лет – заведующей, а начинала с должности младшего научного сотрудника. И сегодня, несмотря на ограниченность штата, научная деятельность в музее ведется на постоянной основе.

Много лет Музей природы и экологии сотрудничает с Академией наук РК. В 2011 году ученые академии Пируза Тлеубердина и Гульжан Назымбетова приезжали в Уральск для работы с фондами палеонтологической экспозиции. Определяли экспонаты, вносили их в электронный каталог. В 2017-м Айгуль Джумагазиева стала участницей мастер-­класса, организованного в Алматы учеными академии. Там она освоила основы реставрации костей вымерших животных. Полученные знания стали очередным шагом в реализации интересного многолетнего проекта – создания макета скелета мамонта.

– Животное, ставшее символом последней ледниковой эпохи, сегодня неплохо изучено, – говорит заведующая музеем. – Этот вид в позднем плейстоцене был широко распространен в Европе, Северной Азии, Северной Америке. В сравнении с нынешними слонами он был намного больше, высота доходила до 3,5 метра, а весил примерно 5–6 тонн. Ноги и хвост животного были короткими, тело покрыто длинной шерстью.

На верхней челюсти мамонт имел два огромных бивня, длина которых достигала 3–4 м, а вес – до 100 кг. Обитали мамонты небольшими группами по 12–15 голов в открытых местнос­тях, тундре, питались травами, кустарниками. В день одному животному требовалось

300–400 кг пищи.

– Два крупных бивня, коренной зуб, шейный позвонок, бедренная кость мамонта – гордость музея и его визитная карточка. Их обнаружили в геологическом слое возрастом 15 тысяч лет. По количеству пластинчатых эмалевых коробочек, заполненных зубным веществом, по их размерам и форме коронки, можно определить, что это первый коренной зуб мамонта, который появился на пятом году жизни, – объясняет специалист.

Все зубы (предкоренные и коренные) мамонта отличаются друг от друга количеством пластин, размерами и формой коронки. Таким образом, когда в руки специалиста попадает зуб древнего слона, он по форме и размерам определяет, к какой генерации (смене) этот зуб относится и устанавливает биологический возраст животного. Зубы мамонтов в процессе пережевывания пищи стирались, выпадали и замещались последующим. В период замены одного зуба другим в ротовой полости мамонта могли одновременно находиться до восьми жевательных зубов, по два зуба в каждой половине челюсти – наверху и внизу. Такие смены зубов происходили в течение жизни пять раз в определенные периоды.

По словам Айгуль Джумагазие­вой, макет скелета будет состоять из настоящих костей и копий недостающих. Такой экспонат вызвал бы живой интерес посетителей. Ведь большинство видели мамонтов только на картинках научно-популярных изданий и в фантастических фильмах. Для реализации проекта необходимо финансирование и поддержка палеонтологов Академии наук. По мнению ученых, лучше создать макет скелета эласмотерия, так как в музее имеется более полный набор костей – почти половина его скелета.

Проходим по залам музея. На диараме «Степь» в числе животных и птиц есть ровесники мамонтов, единственные сухопутные животные, пережившие ледниковый период, – сайгаки. Сегодня численность степной антилопы в регионе значительно восстановилась, ископаемое животное можно увидеть не только на фотографиях и видео, но и встретить в степях южных районов области.

Чего не скажешь о другом долгожителе планеты Земля – белуге. Этот вид относится к семейству осетровых, которые обитают в реках и морях более 200 млн лет и застали еще динозавров. Сегодня Международным союзом охраны природы и природных ресурсов этот вид, как и сайга, включен в Красную книгу. В музее представлен не самый крупный экземпляр белуги – всего 220 см в длину. Между тем, согласно архивным данным, еще сто лет назад в Урал и Волгу на нерест из Каспия заходили особи, достигающие 1 600 кг и длиной до девяти метров. Недаром белуга считается одной из самых крупных рыб.

…Экскурсия в прошлое планеты Земля закончена. Многие юные посетители, как и когда-то их родители, будут возвращаться сюда снова и снова, открывая новые интересные страницы истории родного края. Такие «встречи» с природой формируют экологическую культуру, показывая, как хрупок порой бывает наш огромный мир. И подчас достаточно лишь равнодушия человека, чтобы сегодняшние обитатели лесов, рек и степей превратились в экспонаты.