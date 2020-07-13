НАПОРА НЕТ

Жительница одного из много­квартирных домов Актау Ирина Гончарова столкнулась с тем, что две недели в ее квартиру на 9-м этаже перестала подниматься вода.

– Мы живем в этом доме 3 года, напора не хватало постоянно. Летом становилось сложнее, но тотального отсутствия воды, как в этом году, раньше не было, – приз­нается женщина.

Аналогичная проблема возник­ла и у многих других. В результате взрослые отправлялись на работу с зубными щетками, купаться и стирать вещи ходили к родственникам и друзьям. После заявления в соответствующие коммунальные структуры было получено разрешение на установку насоса для повышения давления воды в стояке, которое, однако, упирается в получение согласия 70% жителей данного дома. Иными словами, масса хлопот…

Причину нехватки воды многие жители Актау связали с возведением на берегу Каспия отеля Rixos Water World Aktau. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Айдос Хамиев сообщил, что в район объектов на теплом пляже, в том числе для нового отеля, с опреснительного завода «Каспий» с проектной мощностью 20 тыс. куб. м⁄сутки направляется порядка 2,5 тыс. куб. м воды.

Нехватка воды на верхних этажах в домах Актау, по словам Айдоса Хамиева, зависит от давления, которое подается через центры управления сетями (ЦУС), а также от самого количества поступаю­щей сюда живительной влаги.

– К примеру, ежечасно ЦУС-4, обеспечивающий верхнюю зону Актау, получает 700 тысяч кубических метров в сутки от производителя, а для города отправляет 850 тысяч кубометров в сутки. Эта разница балансируется при помощи мощных насосов. Чтобы поднять воду на этаж, ежечасно должно отпускаться 850 тысяч кубометров воды. В ЦУС всегда имеется критический запас порядка 5 тысяч кубометров. Когда ее уровень доходит до 3 тысяч, мы снижаем давление, это, соответственно, отражается на поступлении воды в многоэтажные дома. Однажды в июне даже пришлось и вовсе останавливать насосы к 23.00 часам, чтобы накопились необходимые резервы и утром люди могли получить воду, – говорит Айдос Хамиев.

Он поясняет, что основная проб­лема Актау – постоянно уплотняю­щаяся застройка городских территорий. В эксплуатацию вводятся тысячи квадратных метров жилья.

– В последние три года в Актау ввели в эксплуатацию 270 много­квартирных домов. Но источник, обеспечивающий город питьевой водой, – ТОО «МАЭК-Казатомпром» – расширять мощности не планирует, его производственная мощность останется на уровне 52 тысяч кубических метров воды в сутки, – сообщил руководитель управления.

Также нужно учитывать, что в последние годы наряду с повышением потребления питьевой воды значительно снизилось пот­ребление воды технической, которую еще со времен Шевченко проводили в ванную комнату и туалет. В последние годы практика показывает, что от нее тотально отказываются.

Более того, новые дома проектируются без трубопровода технической воды, чего, по мнению Айдоса Хамиева, нельзя допускать. К слову, вода также «теряется» из-за аварий на изношенных на 35% сетях.

НЕ ХОЗЯЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ

Актау – не единственный населенный пункт, где негодуют потребители. В середине июня на острую нехватку живительной влаги пожаловались жители Мунайлинского района. При этом стало известно, что власти нескольких населенных пунктов никаких мер для решения вопроса не принимали.

За проблемы, связанные с доступом населения к питьевой воде, и ряд других нерешенных вопросов в сфере ЖКХ выговор от главы области Серикбая Трумова получил аким района Рахат Елтизаров.

Разбирая данный вопрос, Айдос Хамиев поясняет, что в задачи управления энергетики входит контроль отпуска воды, а дальше, в зависимости от полученного объема, действуют коммунальные службы района.

Данный район получает 15 тыс. куб. м⁄сутки, этот объем службы должны рационально распределить. Но как выяснилось, на линии до населенных пунктов Мунайлинского района «сидели» 34 частных потребителя. «Левые» подключения для продажи воды частным лицам оказались выше цены, предназначенной для населения, чуть ли не в 17 раз.

Не так давно в Тупкараганском районе потери питьевой воды составляли 47%. Село Акшукур получало живительную влагу в объеме 3 тыс. куб. м⁄сутки, но до населения доходило 1,5 тыс. кубов. Вопрос решился, когда от должности отстранили руководителя коммунального предприя­тия. За месяц потери снизились до 15%. Были выявлены целые тепличные комплексы, которые пользовались водой, предназначенной для населения.

Поясним, что местный исполнительный орган субсидирует цену на питьевую воду для населения. Ежегодно на эти цели выделяется 1 млрд 300 млн тенге. Сегодня 1 кубический метр воды стоит 30 тенге, его реальная цена сос­тавляет 200 тенге.

– Мы предлагаем увеличить цену, чтобы люди начали экономить воду. Понятно, что такое решение население вряд ли поддержит. Но можно повышать стои­мость поэтапно – например, на 10 тенге. При стоимости 40 тенге за куб экономия бюджетных средств составит 80 миллионов тенге, – говорит Айдос Хамиев. – В частном секторе чуть ли не каждый двор – оазис. Питьевая вода, предназначенная для населения, уходит для полива зеленых насаж­дений и содержания скота. Если же ее использовать только для питья, дефицит исчезнет.

НАГОНЯТЬ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

На сегодня централизованным водоснабжением обеспечено 87% населения области. Там, где оно отсутствует, питьевая вода подвозится.

– Сегодня осуществляем работу над увеличением мощности завода «Каспий» до 40 тысяч кубометров воды. На уровне Правительства и руководства области этот проект поддержан, выделен 1 миллиард тенге. В августе будут завершены работы по проекту. По нашим оценкам, расширение мощности завода произойдет к концу 2021 года, – сообщил Айдос Хамиев.

В ближайшее время на заводе будут запущены лишь электро­двигатели, которые экстренно позволят увеличить выработку более чем на 3 тыс. кубометров. На эти цели из местного бюджета выделено 65 млн тенге.

Год назад в интервью нашему изданию Жандос Салимов, занимавший должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, сообщил: чтобы довести мощность «Каспия» до 40 тыс. кубометров, разработано технико-экономическое обоснование для проведения второй реконструкции завода. Ожидалось, что на реконструкцию из республиканского бюджета будет выделено 10,3 млрд тенге.

После сентябрьского уточнения бюджета и выделения средств должно было начаться проектирование. Предполагалось, что строи­тельство будет осуществляться по механизму EPC-контракта и завершится к сентябрю 2019 года.

Объективный ответ на вопрос, почему увеличение производственной мощности завода так затянулось, сейчас общественность получит едва ли. При этом становится совершенно очевидно: начинать заниматься решением проблемы нужно было еще несколько лет назад.

– Сегодня дефицит питьевой воды составляет порядка 34 тысяч кубических метров в сутки. Фатальная ситуация может нас­тупить уже в 2021-м. Ведь в нас­тоящее время в Актау строится порядка 68 многоквартирных жилых домов, ввод которых в эксплуатацию запланирован на конец текущего года, – говорят специалисты.

В качестве одной из мер решения проблемы издан приказ по государственному коммунальному предприятию «Тепловые, водопроводные сети и водоотведение», запрещающий выдавать техничес­кие условия, необходимые для подключения новых объектов к инженерным сетям. Именно на этом этапе ответственные службы и должны говорить о том, что мощностей для обеспечения нового здания нет. Однако, как показывает практика, застройщики правдами и неправдами пытаются получить техусловия.

ОСВОБОДИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

На полив зеленых насаждений расходуется 8 тыс. кубометров воды в сутки. Чтобы сбалансировать процесс потребления воды, полив перевели на ночное время. Но этого недостаточно.

В Мангистауской области ввели в эксплуатацию канализационно-очистную станцию № 2 (КОС-2), которая принимает порядка 17 тыс. куб. м воды. Сейчас управление работает над проектом ее вторичного использования. Данная мера позволит высвободить необходимый объем воды и направить ее для полива насаждений, а также для сельскохозяйственных нужд.

– Мы заключили меморандум с инвестором – Институтом электрохимических систем и технологий Витольда Бахира, специалисты которого будут обеззараживать канализационные стоки, используя авторскую методику. Отпускная цена на воду не будет превышать действующие тарифы. Первое оборудование для очистки сточных вод поступит в августе текущего года, оно изготавливается с учетом анализа проб, взятых на нашей КОС. К процессу изготовления воды приступят после разрешения санитарно-эпидемиологической службы. Надеемся запустить производство к концу года, – сообщил Айдос Хамиев.

На начальной стадии вода будет подаваться водовозами. В дальнейшем в планах управления решить системную проблему – восстановить в Актау поливочную систему.