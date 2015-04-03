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Природа может и взбунтоваться
Серик ТЕМИРГАЛИЕВ
Во время встречи с коллективом ТОО «Молсервис» Кызыл­жарского района А. Кусаинов подчеркнул, что бурный экономический рост в разных странах мира все в большей степени осуществляется без надлежащего учета возможностей окружаю­щей природной среды, допустимых хозяйственных нагрузок на нее.
Нерациональное природопользование, загрязнение природной среды отходами, оскудение генофонда и биологического разнообразия ведет к деградации окружающей природной среды и среды обитания человека.
Сегодня актуальными являются вопросы разрушения озонового слоя, загрязнения вод Мирового океана, загрязнения земель и почвенного покрова, оскудения биологического разнообразия в результате промышленной деятельности человека.
Человек истощает невозобновимые природные ресурсы и ставит под угрозу продукцию тех элементов, которые можно было бы возобновить.
– Важно помнить о том, что природные ресурсы невозобновимы, – отметил А. Кусаинов.
По словам кандидата, человечество ежегодно наращивает объемы промышленного производства, которые требуют расширения пространства и захвата у природы новых земель.
При этом зачастую не соблюдаются интересы и элементарные нормы безопасности не только населения этих земель, но и произрастающих в данной местности уникальных растений и обитающих редких животных.
Сегодня человечество своими руками ограничивает свое жизненное пространство.
А. Кусаинов также отметил важную роль экологического образования.
– Важными мерами по распространению знаний об экологической и промышленной безо­пасности выступают введение обязательного предмета в общеобразовательных школах и преподавание основ представлений об экологии и безопасном развитии, а также постоянная эколого-просветительская деятельность, – отметил А. Кусаинов.
Перед коллективом ТОО «Молсервис» выступила также руководитель регионального предвыборного штаба А. Кусаи­нова Ольга Клишина.
По ее словам, важно понимание того, что человек – часть мировой экосистемы. И именно его разумное отношение к природным ресурсам и животному миру должно стать залогом будущего благополучия всей планеты.
Также А. Кусаинов встретился с трудовым коллективом ТОО «Севказэнерго» города Петропавловска.
– Я предлагаю рассмотреть задачи перехода к экологически безо­пасному развитию в контексте человеческого развития, с учетом необходимости экологических аспектов и вопросов промышленной безопасности, – подчеркнул он.
«Проблема неблагоприятной экологической ситуации актуальна во всем мире, так как развитие промышленнос­ти осуществляется без надлежащего учета возможностей окружающей среды, зачастую без использования природоохранных технологий», – отметил А. Кусаинов.
В результате чего, по мнению кандидата, значительно превышаются допустимые производственные нагрузки на природные экосистемы.
Люди стали использовать био­сферу для удовлетворения своих потребительских потребностей, не задумываясь о последствиях своей деятельности. Они забыли о том, что, несмотря на все техногенное развитие человечества, природный мир живет и развивается по своей траектории и природные стихии не подвластны человеческой воле.
Природные катастрофы пос­ледних лет в самых разных уголках мира доказали людям обратное. Природа может взбунтоваться и ответить не только землетрясением, засухой, наводнением или цунами, но и более глобальными необратимыми изменениями. Глобальное потепление и внушительные озоновые дыры – это итог деятельности человеческой цивилизации.
Мирная жизнь в согласии с природой – таким должен быть основополагающий принцип существования Человека на Земле. Повелевать природой можно только по ее законам – таким мнением поделился кандидат в Президенты РК.
Также на встрече с коллективом ТОО «Севказэнерго» выступил руководитель Республиканского предвыборного штаба А. Кусаинова Рустем Жоламан:
– Наш кандидат отмечает, что достичь безопасного развития мы сможем, только пересмотрев концепцию развития нашей экономической системы. Источником экономического роста должно стать перевоплощение экономики через переход к экологически чистым, малоотходным технологиям.

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