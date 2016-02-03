​Природа под присмотром

Приуралье – прекрасный край, но леса на его территории занимают менее одного процента. Поэтому одна из важнейших задач – их охрана и защита. Расположены они преимущественно в поймах рек, рядом с водоемами. Степная зона требует также тщательного контроля использования водных ресурсов. Проводится мониторинг состояния воздуха. Все это вместе является основными составляющими экологической безопасности.

Как рассказал руководитель управления Амангельды Давлетжанов, природе необходима постоянная забота, а в условиях последних засушливых лет тем более. Для озеленения населенных пунктов ежегодно выращивается порядка 150 тыс. саженцев, для восстановления лесного фонда – 2,5 млн сеянцев.

– Любовь к своему краю должна быть не назывной, а деятельной, – поясняет Амангельды Медхатович. – Об этом не единожды говорил Президент Нурсултан Назарбаев. Для меня путеводным смыслом наполнены его слова, сказанные на выездном совещании, посвященном созданию зеленого пояса вокруг Астаны. Лидер нации отметил, что если все наши граждане вокруг своих деревень и домов, во всех областных и городских центрах каждый год будут сажать деревья, то мы создадим зеленую страну, а лес – легкие города, это чистый воздух, это климат, это защита от морозов. Глава государства призывал всех казахстанцев каждый год сажать по дереву.

Забота о родном крае – важная составляющая патриотического акта «Мәңгiлiк Ел». Региональный план озеленения населенных пунктов утвержден акиматом области и согласован с Министерством сельского хозяйства РК. Он охватывает все 12 районов и, конечно, областной центр. Его выполнение стало поистине общей задачей, в выполнении которой участвуют трудовые коллективы, студенты и учащиеся, общественные организации. К примеру, только 18 апреля, объявленного всеказахстанским днем посадки леса, было высажено более 40 тыс. деревьев.

– Не менее важно сохранять лесные массивы, – продолжает Амангельды Давлетжанов. – Именно с этой целью лесополосы и рощи закреплены за учебными заведениями. Заботливо ухаживают за своими зелеными участками студенты ЗКГУ им. М. Утемисова, ЗКАТУ им. Жангир-хана, Западно-Казахстанского инновационно-технического университета, учащиеся уральских колледжей. Такое постоянное шефство воспитывает истинный патриотизм. Ведь именно от любви к родному краю берет начало любовь к своей стране. Преображенный своими руками лес или берег реки, озера радуют душу. Коллективная работа сближает, прививает трудолюбие. А это уже шаг в общем стремлении к формированию Общества Всеобщего Труда.

Экономное и рациональное использование водных ресурсов – одно из требований времени. Тем более в засушливом регионе. Главная водная артерия края – река Урал. В настоящее время проблема трансграничной реки и сохранения ее экосистемы решается на межгосударственном уровне. Разрабатывается проект соглашения между Россией и Казахстаном о совместной работе по улучшению гидрологического режима Урала. Весомый вклад в общую заботу о здоровье реки вносит ежегодная международная историко-культурная экспедиция по Уралу, в которой принимают участие жители Приуралья и Оренбуржья. К слову, в минувшем году во время экспедиции состоялась акция «Чистые берега», в которой одновременно участвовало население по обе стороны границы. Сотрудничество с российскими соседями является жизненно важным для южных районов области, куда вода подается из Саратовского канала и Палассовской оросительно-обводнительной системы.

– По-хозяйски используется и паводковая вода, которой заполняются водохранилища, – продолжает Амангельды Медхатович. – По результатам проведенной инвентаризации в регионе насчитывается 38 водохранилищ, 37 обводнительных каналов, более 250 тысяч гектаров площадей лиманного орошения. Поставлена задача поэтапной реконструкции оросительно-обводнительной системы. Что, конечно же, повысит потенциал агропромышленного комплекса и, в частности, животноводства. Улучшение положения дел в сельском хозяйстве также называется в числе приоритетов Плана нации.

Большое значение уделяется охранным, противопожарным мероприятиям, борьбе с браконьерством. Здесь, по мнению руководителя управления, благоприятным фактором станет нулевая терпимость к правонарушениям, предусмотренная в разделе Плана нации «Обеспечение верховенства закона». Меняется законодательство. Если раньше за преступление против природы можно было отделаться штрафом, то теперь в большем числе случаев предусматривается уголовная ответственность. Так, уголовное дело было заведено на жителя одного из районов, срубившего 37 тополей. Он был приговорен не только к солидному штрафу, но и 150 часам общественных работ.

Зимой и лесникам, и добровольным защитникам природы работы хватает. После сильных снегопадов животных подкармливают. Как всегда, местные жители, рыбаки, лидеры молодежных организаций, студенты принимают участие в предотвращении «замороопасной» ситуации, пробивая во льду водоемов лунки для спасения рыбы и поддержания кислородного режима.

– План нации «100 конкретных шагов» должен стать настольным документом каждого руководителя, – говорит Амангельды Давлетжанов. – Экологическая ситуация в Приуралье находится под постоянным контролем местных властей. Оказывается содействие в совершенствовании материально-технической базы лесничеств, оснащении техникой. Под председательством заместителя акима области Армана Утегулова состоялся «круглый стол», участники которого призвали всех западноказахстанцев общими силами решать экологические проблемы.

На нынешний год запланирован солидный объем работ по приостановке движения песков в южных районах, где будет высаживаться карагач. Особое внимание намечено уделять посадке хвойных деревьев на территории соснового бора, заложенного еще ханом Жангиром. И непременно продолжится большая работа по воспитанию экологической культуры. Природными богатствами нужно пользоваться, но продуманно и рачительно, заботясь о том, чтобы их сохранить, приумножить и передать следующим поколениям казахстанцаев.