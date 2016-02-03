​Природа под присмотром

Свежий выпуск
446
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Приуралье – прекрасный край, но леса на его территории занимают менее одного процента. Поэтому одна из важнейших задач – их охрана и защита. Расположены они преимущественно в поймах рек, рядом с водоемами. Степная зона требует также тщательного контроля использования водных ресурсов. Проводится мониторинг состояния воздуха. Все это вместе является основными составляющими экологической безопасности.

Как рассказал руководитель управления Амангельды Давлетжанов, природе необходима постоянная забота, а в условиях последних засушливых лет тем более. Для озеленения населенных пунктов ежегодно выращивается порядка 150 тыс. саженцев, для восстановления лесного фонда – 2,5 млн сеянцев.

– Любовь к своему краю должна быть не назывной, а деятельной, – поясняет Амангельды Медхатович. – Об этом не единожды говорил Президент Нурсултан Назарбаев. Для меня путеводным смыслом наполнены его слова, сказанные на выездном совещании, посвященном созданию зеленого пояса вокруг Астаны. Лидер нации отметил, что если все наши граждане вокруг своих деревень и домов, во всех областных и городских центрах каждый год будут сажать деревья, то мы создадим зеленую страну, а лес – легкие города, это чистый воздух, это климат, это защита от морозов. Глава государства призывал всех казахстанцев каждый год сажать по дереву.

Забота о родном крае – важная составляющая патриотического акта «Мәңгiлiк Ел». Региональный план озеленения населенных пунктов утвержден акиматом области и согласован с Министерством сельского хозяйства РК. Он охватывает все 12 районов и, конечно, областной центр. Его выполнение стало поистине общей задачей, в выполнении которой участвуют трудовые коллективы, студенты и учащиеся, общественные организации. К примеру, только 18 апреля, объявленного всеказахстанским днем посадки леса, было высажено более 40 тыс. деревьев.

– Не менее важно сохранять лесные массивы, – продолжает Амангельды Давлетжанов. – Именно с этой целью лесополосы и рощи закреплены за учебными заведениями. Заботливо ухаживают за своими зелеными участками студенты ЗКГУ им. М. Утемисова, ЗКАТУ им. Жангир-хана, Западно-Казахстанского инновационно-технического университета, учащиеся уральских колледжей. Такое постоянное шефство воспитывает истинный патриотизм. Ведь именно от любви к родному краю берет начало любовь к своей стране. Преображенный своими руками лес или берег реки, озера радуют душу. Коллективная работа сближает, прививает трудолюбие. А это уже шаг в общем стремлении к формированию Общества Всеобщего Труда.

Экономное и рациональное использование водных ресурсов – одно из требований времени. Тем более в засушливом регионе. Главная водная артерия края – река Урал. В настоящее время проблема трансграничной реки и сохранения ее экосистемы решается на межгосударственном уровне. Разрабатывается проект соглашения между Россией и Казахстаном о совместной работе по улучшению гидрологического режима Урала. Весомый вклад в общую заботу о здоровье реки вносит ежегодная международная историко-культурная экспедиция по Уралу, в которой принимают участие жители Приуралья и Оренбуржья. К слову, в минувшем году во время экспедиции состоялась акция «Чистые берега», в которой одновременно участвовало население по обе стороны границы. Сотрудничество с российскими соседями является жизненно важным для южных районов области, куда вода подается из Саратовского канала и Палассовской оросительно-обводнительной системы.

– По-хозяйски используется и паводковая вода, которой заполняются водохранилища, – продолжает Амангельды Медхатович. – По результатам проведенной инвентаризации в регионе насчитывается 38 водохранилищ, 37 обводнительных каналов, более 250 тысяч гектаров площадей лиманного орошения. Поставлена задача поэтапной реконструкции оросительно-обводнительной системы. Что, конечно же, повысит потенциал агропромышленного комплекса и, в частности, животноводства. Улучшение положения дел в сельском хозяйстве также называется в числе приоритетов Плана нации.

Большое значение уделяется охранным, противопожарным мероприятиям, борьбе с браконьерством. Здесь, по мнению руководителя управления, благоприятным фактором станет нулевая терпимость к правонарушениям, предусмотренная в разделе Плана нации «Обеспечение верховенства закона». Меняется законодательство. Если раньше за преступление против природы можно было отделаться штрафом, то теперь в большем числе случаев предусматривается уголовная ответственность. Так, уголовное дело было заведено на жителя одного из районов, срубившего 37 тополей. Он был приговорен не только к солидному штрафу, но и 150 часам общественных работ.

Зимой и лесникам, и добровольным защитникам природы работы хватает. После сильных снегопадов животных подкармливают. Как всегда, местные жители, рыбаки, лидеры молодежных организаций, студенты принимают участие в предотвращении «замороопасной» ситуации, пробивая во льду водоемов лунки для спасения рыбы и поддержания кислородного режима.

– План нации «100 конкретных шагов» должен стать настольным документом каждого руководителя, – говорит Амангельды Давлетжанов. – Экологическая ситуация в Приуралье находится под постоянным контролем местных властей. Оказывается содействие в совершенствовании материально-технической базы лесничеств, оснащении техникой. Под председательством заместителя акима области Армана Утегулова состоялся «круглый стол», участники которого призвали всех западноказахстанцев общими силами решать экологические проблемы.

На нынешний год запланирован солидный объем работ по приостановке движения песков в южных районах, где будет высаживаться карагач. Особое внимание намечено уделять посадке хвойных деревьев на территории соснового бора, заложенного еще ханом Жангиром. И непременно продолжится большая работа по воспитанию экологической культуры. Природными богатствами нужно пользоваться, но продуманно и рачительно, заботясь о том, чтобы их сохранить, приумножить и передать следующим поколениям казахстанцаев.

Популярное

Все
Зарубежные лидеры поздравляют Токаева с Новым годом
Нелётная погода в столице: пассажиров размещают в отелях
2 тыс. порций еды раздали пассажирам задержавшихся в Астане авиарейсов
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Вольник Ризабек Айтмухан завершил год на первом месте мирового рейтинга
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Адиев: "Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь"
Глава МИД Казахстана "сверил часы" с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону в 2024 году
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Большие перспективы Среднего коридора
Открывший аварийную дверь самолета пассажир привлечен к ответственности
Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии
Неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»
Максимальный результат
Вооруженные силы почтили память батыра Бауыржана Момышұлы
Около 5 тыс. абонентов подключили к газу в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях
Шесть туш косуль нашли во внедорожнике в Павлодарской области
В Лондоне задержан подозреваемый в краже новой работы Бэнкси
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Почему чёрная икра в 8 раз дороже красной
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
«Барыс» разгромил «Авангард»
Схемы движения ряда маршрутов изменены в Астане
Правительство приоритетно будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции
Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест
Готовить физиков и инженеров
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Обеспечить развитие села
В защиту прав
Больше спорта!
Расходы нужно подтверждать!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]