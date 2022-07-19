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Природа: растут затраты на охрану
Светлана Абенова

Основным источником финансирования мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, остаются собственные средства предприятий-загрязнителей.

В целом объем затрат на охрану окружающей среды в 2021-м составил 417 млрд тенге, что в стоимостном выражении на 8,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них более половины пришлось на Атыраускую (76,8 млрд тенге), Актюбинскую (59,3 млрд), Жамбылскую (58,8 млрд) и Восточно-Казахстанскую (40,1 млрд) области.

По данным Energyprom.kz, расходы на охрану окружающей среды в одном из самых экологически неблагополучных регионах страны – Карагандинском – по итогам прошлого года оказались достаточно «скромными» – 36,8 млрд тенге. Хотя ущерб экологии только от аварийного залпового выброса загрязняющих веществ, случившегося в конверторном цехе АО «АрселорМиттал Темиртау» в феврале 2021 года, ориентировочно составил около 1 млрд тенге.

Между тем только текущие расходы предприятий, направленные на охрану окружающей среды, за прошедший год достигли рекордных размеров 245,8 млрд тенге, что на 16,8% больше по сравнению с предыдущим периодом.

В общей сложности 90% всех затрат на экологию в 2021 году пришлись на горнодобывающую отрасль, в частнос­ти, на разработку карьеров (129,3 млрд тенге), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (121,9 млрд), обрабатывающий сектор (107,8 млрд), водоснабжение, сбор, обработку и удаление отходов (17 млрд).

Что касается видов природоохранной деятельности, то больше всего средств было направлено на очистку сточных вод: 94,2 млрд тенге, что на 40,6% превысило показатели 2020 года. На мероприятия по обращению с отходами израсходовано 90,9 млрд тенге, охрану атмосферного воздуха и решение проб­лем изменения климата – 82,5 млрд, защиту и реабилитацию почвы, подземных и поверхностных вод – 26,8 млрд тенге.

Основным источником финансирования затрат на охрану окружающей среды, как уже было сказано выше, остаются собственные средства предприятий: 317,7 млрд тенге, что на 12,9% больше по сравнению с 2020 годом.

Вместе с тем из республиканского бюджета на природоохранные мероп­риятия в 2021 году было направлено 6,7 млрд тенге, местное финансирование составило 16,2 млрд тенге.

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