В Карагандинской области продолжается ликвидация природных пожаров

Происшествия,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

За прошедшие сутки на территории области ликвидировано 9 природных пожаров на предварительной площади более 1,3 тыс. гектаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: gov.kz

В настоящее время в Шетском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах продолжаются работы по ликвидации 7 природных пожаров, загораний сухой травы и кустарников в горностепной местности.

К ликвидации привлечены 620 человек личного состава и 134 единицы техники МЧС и местных исполнительных органов. Тушение осложняется труднодоступным горно-степным рельефом, высокой температурой воздуха и сильным порывистым ветром.

По итогам утреннего аэровизуального обследования с применением беспилотных летательных аппаратов установлено, что благодаря принятым мерам открытые участки горения ликвидированы. В настоящее время проводится проливка отдельных участков и ликвидация оставшихся очагов.

В круглосуточном режиме работает оперативный штаб, осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки и координация сил и средств. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

 

#МЧС #пожар #Караганда

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