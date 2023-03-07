Присели на пороге

С 1 января 2022 года налоговое ведомство республики снизило минимальный порог для учета по НДС. Раньше индивидуальный предприниматель мог платить налоги по упрощенному порядку, если годовой финансовый оборот на его предприятии не превышал 30 тыс. месячных расчетных показателей, или примерно 90 млн тенге.

С 2022 года объем оборота был понижен до 20 тыс. МРП (61 млн тенге). В случае превышения этой суммы ИП обязали стать полновесным плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Как только новшество заработало, малый бизнес Восточного Казахстана начал бить во все колокола, писать обращения в Астану с просьбой вернуть прежний прядок. Владельцы ИП приводили расчеты, на цифрах показывая предстоящие убытки. Сегодня, спустя год, предприниматели банкротство уже не прогнозируют – они называют его точную дату.

– Кто-то уже закрывает свой бизнес или дробит его на части, открывает новые ИП, – рассказал руководитель региональной ассоциации торговых предприятий Владимир Бердник. – Даже если представить идеальную ситуацию, что в Налоговый кодекс все-таки внесут поправки, это произойдет через полгода, к середине 2023-го. Боюсь, к этому времени нововведений не выдержит треть магазинов. Они закроются.

Владелец типичного усть-каменогорского магазинчика «у дома» Ерлан Жакупов согласился приоткрыть финансовую «кухню». Раньше он спокойно укладывался в годовой оборот в 30 тыс. МРП и платил 3%. С прошлого года, когда начали галопировать цены на продукты и, соответственно, поползли вверх траты и торговых точек, и покупателей, государство еще «подлило масла в огонь», понизив порог оборота.

Ни один магазин, даже самый скромный, не смог в него вписаться. К 3% налогов, оплачиваемых ИП по «упрощенке», добавилось еще 12% НДС. Раньше магазин оставался с прибылью при 20-процентной накрутке на товар. Сейчас предприниматели вынуждены накручивать все 30%.

– Есть вариант раздробить бизнес – оформить на кого-то вторую или даже третью «ипэшку» – поделился рассуждениями предприниматель. – Так действительно можно искусственно повысить порог оборота. Но одновременно ты попадаешь под сумасшедшие затраты. Нужно вводить дополнительных работников, а значит, делать за них социальные отчис­ления – в пенсионный фонд, по линии обязательного страхования. Это сотни тысяч тенге ежемесячно! Возрастает нагрузка на бухгалтера, ему тоже надо повышать зарплату. Откуда у магазина на это средства?! Цены на продукты повышаются, финансовый оборот растет, но прибыль-то не увеличивается!

В целом, по словам Ерлана, такой подход вызывает вопросы. Даже с учетом того, что регистрация второго или третьего ИП является формальностью и фактически число работников остается тем же, за каждого из них придется вести двойные-тройные обязательные социальные отчисления. Не сделаешь этого – можешь получить обвинение в создании лжепредприя­тия со всеми вытекающими последствиями.

По сути, многие ИП сейчас оказались перед незавидным выбором: либо закрыться, либо перейти в ТОО – стать полновесным плательщиком НДС. При втором варианте финал предсказуемый: небольшие торговые точки, вынужденные делать накрутку в 30% и больше, рано или поздно останутся без покупателей. Проиграют супермаркетам. Кому нужен такой результат?

– Нам говорят, что можно установить трехкомпонентную интегрированную систему – ТИС, – отметил владелец магазинчика. – В таком случае для тех, кто работает по упрощенному налоговому режиму, порог повышают с 20 тысяч месячных расчетных показателей до 134 тысяч, или с 63 миллионов тенге до 426 миллионов. Такая система предполагает онлайн-кассу, POS-терминал для «безнала» плюс систему автоматизации бизнеса и управления персоналом. Вы можете себе представить такое в магазине «у дома»? Это программа для среднего и крупного бизнеса! Кроме того, о ней много отзывов как о сырой, недоработанной. Она требует сверхнадежного Интернета, хотя такого даже в городе нет, не говоря уже о районах.

Как заключил Ерлан, при нынешнем росте цен и падении рентабельности нужно не снижать порог для налоговых отчислений, а наоборот, увеличивать его – до 40–50 тыс. МРП. Именно такую меру ждет от государства малый бизнес.

В региональном профсоюзе работников предпринимательства одной из причин дополнительных убытков для небольших магазинов назвали их обязательства по продаже социально значимых продовольственных товаров – тех самых рожек, крупы, муки, хлеба и других. Напомним: цены на них обязана контролировать местная исполнительная власть, торговые точки не вправе накручивать больше 15%.

– В Усть-Каменогорске за сбыт 19 социально значимых видов продуктов отвечает городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства, – отметила руководитель профсоюза Галина Казанцева. – Если в акимате заинтересованы в сдерживании цены на них, то, по логике ,отдел должен взять на себя их доставку из оптово-распределительного центра. Хотя бы в те точки, с которыми заключены меморандумы. Это позволило бы исключить из ценника значительные затраты предпринимателей. Но этого нет!

На деле ситуация такая: владельцы магазинчиков закупают на оптовках, например, сахар или муку за наличный расчет – по-другому там не продают. Вкладывают свои средства в погрузку-разгрузку, доставку, расфасовку продовольствия. И в итоге, выполняя обязательство не превышать 15% наценку, остаются фактически без прибыли. Как заключила глава профсоюза, ответственность получается односторонней.

Вместе с тем в областном департаменте госдоходов напомнили о завершении трехлетнего освобождения малого и микробизнеса от уплаты налогов. Кроме того, может измениться ставка розничного налога с трех до шести процентов. Обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления поэтапно увеличатся до пяти процентов.

– Кроме того, в соответствии с пилотным проектом по отслеживанию социально значимых продовольственных товаров производители, импортеры и поставщики данных товаров обязаны выписывать электронные счета-фактуры. Кодексом Казахстана «Об административных правонарушениях» предусмот­рена ответственность по статье 280-1, если электронные счета-фактуры будут не выписаны или оформлены с нарушением сроков, – сообщил и. о. заместителя руководителя областного департамента госдоходов Асхат Жибитаев. – Всем торговцам социально значимыми продтоварами необходимо зарегистрироваться в информационной системе электронных счетов-фактур на портале esf.gov.kz.

– Я открыл магазин двадцать лет назад, – заметил Ерлан Жакупов. – Весь товар завозим небольшими партиями. Отвечаем за каждую фасовку колбасы, за каждый пакет молока. Покупатели это знают. Часто доставляем по заказу штучный товар, это наше конкурентное преимущество. Пока был мораторий по уплате налогов, мы обновили оборудование, сделали ремонт. Но сегодня мое предприятие столкнулось с тем, что не может дальше развиваться. Нет прибыли.