Пришёл продать телефон: алматинец скончался после конфликта на рынке

В Алматы умер парень, получивший травму при попытке вернуть украденный мобильный телефон. После перепалки он приехал домой, потерял сознание и впал в кому, в которой находился почти месяц, сообщает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел на рынке "Алтын Орда", куда он пришел, чтобы продать свой телефон. Очевидцы сняли на видео потасовку.

"Парень в кепке взял посмотреть его телефон и не вернул. У них возникла перепалка. Забравший телефон сильно ударил моего друга. Там вызвали полицию, парня в кепке задержали. Через двое суток его отпустили, не знаем, почему отпустили и как он вышел. Кайнар еле как добрался домой, и на следующий день ему стало плохо от сильных ударов, вызвали скорую, вдобавок челюсть у него в итоге оказалась сломана, он потерял сознание и не проснулся", – рассказал друг потерпевшего.

Сотрудники департамента полиции Алматинской области установили личность подозреваемого.

"Конфликт двух молодых мужчин произошел 14 июня на рынке "Алтын Орда". По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В качестве потерпевшего в материалах расследования выступал 23-летний житель Талгарского района, который до настоящего времени находился на лечении в больнице. В связи со смертью потерпевшего организованы дополнительные следственные действия, по результатам которых будет рассмотрен вопрос о переквалификации уголовного дела. В настоящее время принимаются меры к его задержанию", – проинформировали в областном ДП.

Отмечается, что у погибшего осталась беременная жена.