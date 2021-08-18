Пришел с проблемой, ушел без нее

Актуальность проекту придает возросшее число случаев домашнего насилия в результате длительной самоизоляции и карантина. Эта внешняя причина на самом деле усугубила проблему агрессии в семье, как, к примеру, ее усугубляют алкоголизм или наркомания. А также глупые стереотипы, укоренившиеся в общественном сознании, типа «бьет – значит любит».

Еще несколько десятилетий назад тема домашнего насилия замалчивалась даже в самих семьях, поскольку считалась неприличной. А само явление связывали с асоциальными личностями, не желавшими жить благоприс­тойно, и чьи бурлящие эмоции могли нанести ущерб любому, кто оказался рядом. Непонятный сарказм по поводу поведенчес­ких проблем (в нашем случае – агрессия в семье) укрепился еще с советских времен, когда никому в голову не приходило отдать душевные муки на аутсорс профессионалам. Поскольку именно они могут помочь агрессору избавиться от проявления идиотизма, которое на простом языке звучит как «психануть».

На худой конец раньше люди могли поговорить с друзьями. По принципу «раздели страдания с ближним» друзья поначалу прояв­ляют сочувствие, слушают, но через некоторое время могут сами вывалить на вас ворох уже своих проблем, так как психотерапии для широкого населения в СССР попросту не было. В то время, как, к примеру, в США психологическая помощь включена в стандартный медицинский набор.

...«Пришел с проблемой, ухожу без проблемы», «В семье все еще сложная ситуация, но главное – теперь я воспринимаю ее не так остро», «Обиды, страхи мешали жить, но сейчас мне легко и спокойно», «Непонимание с мужем, детьми, родителями, мне казалось, что виноваты они, но проблема была во мне, моих нео­сознанных скрытых обидах», «Искренне благодарю, внутреннее состояние улучшилось, появилась надежда», «Стали понятны причины конфликта в семье, мне стало лучше».

Это лишь некоторые из отзывов клиентов Центра по работе с агрессорами. Участников этого проекта называют не пациентами, а клиентами, так как склонность к агрессивному поведению – не болезнь, и таким людям оказывают не медицинскую, а психологическую поддержку.

Радует, что в Казахстане есть осознание масштабности этой проблемы и причиняемого вреда семье и детям, а значит, интересам общества. Остается сделать еще один шаг и разработать на национальном уровне проект по работе с агрессорами. А пос­кольку качество жизни – это в первую очередь психологический комфорт, значит, и в бюджет надо закладывать серьезные средства для профилактики домашнего насилия и для психологической помощи как жертвам, так и агрессорам. Причем агрессорами, как выяснили работники центра, могут быть не только мужчины, как считалось ранее, но и женщины, и дети.

Проблеме бытового насилия и домашним агрессорам посвящено немало научных трудов и статей. В Казахстане действует Закон «О профилактике бытового насилия», однако перелома в снижении случаев бытового насилия все еще нет. Возможно, потому что у нас «хромает» главное звено – профилактика? В итоге агрессоры вместо профилактической психотерапии несут наказание по уже свершившимся фактам и их последствиям.

Специалисты Центра по работе с агрессорами говорят, что все еще не урегулирован вопрос мониторинга этого социального зла. Отсутствие конкретных данных по проблеме домашнего насилия – тоже большая проблема, так как нет статистического фундамента, на основе которого в одних семьях можно было бы начать профилактику, а в запущенных случаях – жестко пресекать агрессоров.

Да, органы правопорядка вмешиваются в семейные конфликты, пытаются пресекать домашнее насилие, но их усилия имеют невысокий коэффициент полезного действия, так как построены в основном на заявлениях потерпевших, а не на профилактике. А общественное участие в предупреждении домашнего насилия в законодательных документах занижено и в основном, как говорят специалисты, сконцентрировано на социальных услугах НПО, работающих с жертвами бытового насилия.

Поэтому общественный фонд «Центр поддержки семьи «Жанұя», реализующий социальный проект по работе с агрессорами, поставил своей целью хотя бы в рамках своей работы остановить агрессивное поведение в семьях, чтобы оно не транслировалось в будущую жизнь детей и общества.

– Проект реализуем совместно с управлением общественного развития города Алматы, и он направлен на предоставление социально-психологической помощи мужчинам, женщинам, детям, подросткам, которым сложно управлять своим гневом, агрессией в семье, – добавила директор центра и руководитель проекта Айгуль Есимбекова.

Проблема агрессии в семьях в связи с пандемией и введением карантинных мер обострилась, что сказалось, по ее словам, на увеличении количества разводов в 2020 году. Центр уже запустил горячую линию 1307, кроме того, к ним активно обращаются через соцсети. С начала проекта помощь получили уже свыше 200 человек. Рамки нового проекта ограничены городом Алматы, и в нем, к сожалению, не заложены средства для помощи пострадавшим членам семей, например, для их временного переезда и изоляции от домашнего тирана.

В 2020 году, когда наступила эпидемия ковида, центр поддержки семьи «Жанұя» провел мониторинг среди школьников Илийского района Алматинской области по выявлению фактов насилия, жестокого обращения и суицидального поведения. Тес­тирование проводили при помощи авторского инструмента – автоматизированной системы диагностики психического сос­тояния детей «Ресурс». В опросе участвовали 10 279 детей, из них 233 ребенка оказались в «крас­ной» зоне, то есть в группе критических детей, которым нужна экстренная помощь.

В первый год пандемии зона риска увеличилась по сравнению с 2019-м, когда специалисты протестировали на 3 тыс. детей больше, но в «красную» зону тогда попало меньше – 227 детей. Цифры подтвердили, что во время карантина-2020 случаев насилия в семьях (экономическое, психологическое, физическое, сексуальное), когда страдают в первую очередь беззащитные дети, стало больше. Тем не менее, как подчеркнула Айгуль Есимбекова, общая картина психологического здоровья общества сложилась неплохой, поскольку 64% опрошенных были в психо­норме.

С критическими детьми, то есть из «красной» зоны, а также с детьми из группы скрытого риска психологи провели психокоррекционные методики. Затем вновь протестировали и выяснили, что критических детей осталось 48. Определенный процент школьников из «красной» зоны может иметь психические проблемы, специалисты допускают их число от 3% до 5%. Статистика центра поддержки семьи «Жанұя» этот факт подтвердила.

Психологи утверждают, что агрессию не излечить, так как это не болезнь. Но, как любое эмоциональное проявление, агрессию можно и нужно контро­лировать. При этом агрессору можно помочь, если он сам того захочет. Согласие агрессора на психотерапию – это уже половина успеха, поэтому, по данным Центра по работе с агрессорами, большинство, почти 80% прошедших через их программу, не возвращается к насилию. Важно, что за помощью обращаются сами агрессоры, а потом приводят мужа или жену, детей.

– Работая в рамках проекта, мы выяснили, что агрессорами в семьях чаще становятся женщины. Самым юным агрессором, участвовавшим в нашем проекте, был 6-летний ребенок, – сообщила Айгуль Есимбекова. – К сожалению, в нашем обществе считается нормой, когда родители повышают голос на детей, могут прилюдно указывать на их неправильное поведение. А это уже есть агрессия, которая вызывает ответную. Мне довелось побывать в Англии, где серьезно относятся к профилактике домашнего насилия. А в случае агрессии в семье англичане в первую очередь стремятся оградить мать и ребенка от негативной ситуации, чтобы ребенок не транслировал дальше в свою жизнь агрессивное поведение. Сразу выделяется психолог для групповой работы с семьей, отдельно психолог – для работы с каждым членом, и все это оплачивается из государственных средств.

В Алматинском регионе одним из примеров такой помощи является кризисный центр «Береке-сити». Айгуль Есимбекова рассказала, что он выстроен в виде городка с 42 квартирами. Здесь оказывают поддержку социально уязвимым многодетным семьям, оказавшимся в сложных ситуациях, к примеру, потерявшим квартиру из-за невозможнос­ти выплатить ипотеку, ставшим жертвами домашнего тирана. Жители «Береке-сити» получают психологическую помощь, которую важно сделать широкой и доступной, как, к примеру, услуги терапевта.