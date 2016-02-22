​Пришел театр в библиотеку

Поинтересовались собравшиеся в библиотеке и планами театра. В мае горьковцы примут участие в двух российских международных театральных фестивалях – «Мелиховская весна», где будет показан спектакль по повести А. Чехова «Черный монах», и «Радуга», который пройдет в Санкт- Петербурге. Петербуржцы увидят спектакль по пьесе А. Яблонской «Язычники». Премьерами этого сезона станут комедия К. Людвига «Примадонны» и спектакль по произведению М. Мюллюахо «Хаос». Блеснули мастерством на встрече и студенты 4-го курса факультета актерского искусства и режиссуры Казахского национального университета искусств, показавшие постановку по поэме М. Лермонтова «Песня о царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове».