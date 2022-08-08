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Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Елена Левкович

А давайте-ка вы сами?

Пришла к нам в редакцию женщина: «Помогите, акимат детской площадки лишает!» По словам заявительницы, все у них во дворе до поры до времени было прекрасно: большая площадка под баскетбол и волейбол, для малышей – отдельная территория, все огорожено. Тут же просторная беседка, регулярно закупаемый песок на общие деньги.

Но пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил облагодетельствовать жителей и благоустроить двор. Провели встречу, обсудили детали: будет и площадка, и качели, и тренажеры, вроде как все остались довольны. Только подождать придется – работы много.

Но дело не заладилось сразу. Сначала, по словам жителей, их оставили без асфальта (кто бы мог подумать, что так может случиться при ремонте двора). А потом и вовсе коса нашла на камень: соседка из дома напротив потребовала от акимата отодвинуть детскую площадку от ее окон на 10 м. Ей тревожно, что мяч в окно прилетит, да и вообще шумно.

И акимат послушался! Отступили рабочие от «окна преткно­вения» эти пресловутые 10 м, сократив тем самым размер площадки и глубоко оскорбив остальных жильцов: с чего это администрация ублажает гневливую женщину? А почему наши интересы не блюдут? Режут площадку, качели-карусели не новые привезли, а старые чуть подлатали и поставили, еще и шлагбаум не хотят устанавливать!

Сидеть сложа руки люди не стали: написали заявление в акимат, участковому, ходили на заседания в районную администрацию, требуя решить вопрос с размером площадки и установкой аттракционов посвежее. Но, говорят, везде их футболили. Потому и пришли в газету искать справедливости.

Я обратилась за комментарием в районный акимат: как же все есть на взгляд чиновников? Прокомментировать согласился глава отдела благоустройства Бахтияр Топаев.

– Конечно, мы знаем об этой ситуации. Еще бы не знать – жильцы завалили нас жалобами! Да что нас, они пожаловались даже в Администрацию Президента, – развел руками Бахтияр Шабденович. – А у нас все по закону. Те самые пресловутые 10 метров – законно обоснованное требование со стороны тех соседей, которые не хотят, чтобы под окнами шумели, это взято не с потолка, а из СНиПов, жители резонно требуют соблюдения правил. Что касается урезанных размеров площадки, так и это вписывается в нормы: изначально площадь игровой зоны была определена некорректно, она была больше, чем положено по нормативам.

Разъяснил и по поводу остальных недовольств: да, какие-то из качелей не первой свежести, но их приведут в порядок, а тренажеры поставят новые. И двор от машин действительно перекрывать нельзя: он сквозной, надо помнить о возможном проезде спецтехники.

Выходит, все возмущения жителей на пустом месте? Как по мне, так и есть. Проблема не в площадке, ее размерах и дальнос­ти от окна нелюбимой соседки – дело в человечес­кой вредности. Или подлости: жалую­щиеся на «нехорошую» соседку люди со смаком писали мне подробнос­ти ее личной жизни. На что рассчитывали?

А когда я попросила обратившихся к нам горожан назвать свои фамилии для публикации в газете, почему-то все отказались. Ну как «почему-то», просто в очередной раз сработал принцип: сам я ничего поделать не могу (договориться со знающей свои права соседкой), пусть-ка ее приструнит газета (акимат, Администрация Президента, министр внутренних дел – нужное подчеркнуть). А я постою в сторонке и понаблюдаю за пуб­личной поркой...

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