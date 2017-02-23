В фойе госуниверситета развернулась большая ярмарка с традиционными праздничными угощениями, танцами, песнями. В ежегодном представлении приняли участие студенты, преподаватели кафедры русской филологии и активисты студенческой филармонии.

Ни один народный праздник не обходится без веселых игр. Собравшиеся с удовольствием принимали участие в забавах. Ну а приятным завершением мероприятия стал праздничный стол, за которым каждый из присутствующих смог отведать блюда русской национальной кухни, и, конечно же, блины – неотъемлемый атрибут масленичного угощения.

В ПГУ праздник, посвященный рождению солнца, проводится традиционно каждый год. Студенты и сотрудники всегда с нетерпением ждут прихода этого торжества, венчающего зиму и обещающего скорое наступление весны.