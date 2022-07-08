Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба

Цепочка планов

Совещание в Акорде по транспортно-логистическому потенциалу Казахстана – это, по сути, продолжение внешнеполитического тура Президента Касым-Жомарта Токаева.

На встречах в Иране, Туркмени­стане, Катаре, Кыргызстане велось много разговоров о том, как нам перенастроить цепочки поставок товаров, чтобы избежать продовольственного кризиса и потерь от санкционного давления на Российскую Федерацию, через которую в регион шло много импорта и производился экспорт товаров.

Теперь пришла новая реальность, которая требует оперативных решений. Кроме того, совещание в Правительстве по транспортной инфраструктуре выглядит как подготовка к визиту руководителя Китая Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре, в ходе которого должны быть приняты конкретные и окончательные решения в рамках этой темы.

Все обсужденные на совещании с Президентом вопросы – новый маршрут поставок нефти и товаров через Каспий и модернизация железно- и автодорожной инфраструктуры – направлены на конкретную задачу: сделать Казахстан транспортным хабом азиатского региона.

После того как Россия оказалась под огромным по силе санкционным прессингом, Казахстан стал мостом между Европой и Азией, обеспечивающим доступ к мировым рынкам. Это исторический шанс для нашей страны, пусть и созданный совсем неблагоприятными обстоятельствами. При этом, конечно, Казахстану придется думать о собственной безопасности, угроза которой может возникнуть вслед за отстраиванием новых логистических коридоров.

Сейчас появилось ошибочное противопоставление совещания в Правительстве Казахстана и действий Российской Федерации, где судебным решением приостановлена деятельность Каспийского нефтепроводного консорциума. На самом деле эта ситуация может принести плюсы в том числе и России, так как в итоге ведет к созданию более плотной кооперации в Евразии, сопряжению инициативы «Пояса и пути» с ЕАЭС, а также строи­тельству новой инфраструктуры, которой в регионе до сих пор не существовало. Главное, чтобы это было правильно воспринято. Но, судя по заявлению пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле хорошо понимают, зачем Акорда идет на подобные шаги, и не занимаются политизацией логистических вопросов.