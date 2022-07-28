Аэропорт "заминировали" в Нур-Султане

В Нур-Султане на электронную почту аэропорта пришло сообщение о заложенном самодельном взрывном устройстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

"Сегодня, 28 июля, в 09:46 часов на канал "102" от службы авиационной безопасности поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории аэропорта. Правоохранительными органами осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено", – проинформировали в ДП.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.