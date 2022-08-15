Людей эвакуировали из здания городского суда Алматы из-за сообщения о бомбе

В полицию Алматы поступило сообщение о минировании здания городского суда, передает Kazpravda.kz.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заминированном административном здании городского суда. В рамках мер первичного реагирования на такого вида сигналы, к указанному адресу были стянуты экстренные службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда, а также посетителей. Патрульной полицией был осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние", – проинформировали в департаменте полиции города.

По данным полиции, в настоящее время здание проверяет саперное подразделение.

О результатах будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.