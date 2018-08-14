​Пришло время для перемен

Пространственные данные – это цифровые данные, полученные в результате геодезической и картогра­фической деятельности о любых объектах, включающие сведения об их местонахождении, форме, свойствах и взаимном положении. Практически все объекты местности можно отнести к пространственным. Этим объектам свойственно наличие определенного набора свойств, существенным из которых является указание местоположения. Визуальное представление пространственных объектов (например, топографическая карта) показывает их взаимное расположение и позволяет проводить анализ размещения, связей и других пространственных отношений. Получение, обработка и использование цифровых пространственных данных стали важной частью жизни современного информационного общества. Среди примеров использования географических данных: предоставление гражданам информации о планах городов, велосипедных маршрутах, указание местоположения объектов досуга и туризма, предоставления информации о коммунальных услугах для привлечения в регионы граждан и организаций и т. д. По мере широкого распространения геоинформационных технологий во всем мире ценность пространственных данных и осознание их реальной значимости постоянно повышаются, а их использование в разных областях человеческой деятельности расширяется ускоренными темпами.

В Республике Казахстан в результате производственной деятельности различных отраслей был создан большой объем пространственных данных. В качестве источников пространственных данных выступают аналоговые или цифровые данные, которые служат основой для создания моделей пространственных данных. Существует несколько основных типов источников пространственных данных – это картографические источники, данные дистанционного зондирования Земли, данные полевых изысканий. Эти данные разрознены и не взаимосвязаны между собой, что делает невозможным их совокупное использование для нужд экономики, создает информационный барьер, а иногда препятствует процессам обмена информацией.

На сегодня существует ряд проб­лем, препятствующих использованию пространственных данных, таких как:

1. отсутствие современной геодезической основы, системы высокоточного позиционирования;

2. отсутствие согласованных стандартов и механизма информационного обмена между различными организациями и ведомствами;

3. отсутствие новой координатной основы республики, необходимой в связи с развитием спутниковой технологии и переходом топографо-геодезического производства на автономные методы спутниковых координатных определений;

4. неоднородность и неактуальность картографических материа­лов;

5. дублирование работ по получению, хранению данных, организации доступа к ним;

6. отсутствие доступных источников информации для поиска необходимых данных;

7. наличие ограничений на распространение пространственных данных (гриф).

Для решения сложившейся ситуа­ции требуется создание условий, обеспечивающих доступ потребителей к пространственным данным в электронном виде и их эффективное использование. За рубежом подобного рода системы получили название «инфраструктуры пространственных данных» (ИПД). Термин «инф­раструктура пространственных данных» впервые был предложен Национальным исследовательским обществом США в 1993 году. Ключевое слово «инфраструктура» очень удачно передает суть идеи о том, что геопространственные данные могут быть и должны стать инфраструктурой, такой же доступной для каждого, как, например, транспорт­ная инфраструктура. В этом контексте ИПД можно определить как территориально распределенную систему сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных.

Создание ИПД для многих стран мира уже стало ключом социально-экономического развития и обеспечения свободного неконкурентного доступа к информации. Поэтому соз­дание Национальной инфраструктуры пространственных данных Респуб­лики Казахстан (далее – НИПД РК) приобретает особую важность для более широкого распространения и эффективного использования пространственных данных на государственном, местном, хозяйственном и международном уровнях.

НИПД РК будет являться одним из ключевых государственных информационных ресурсов, призванный объединить информацию из множества разрозненных источников. Он позволит решить целый спектр прикладных задач, связанных с использованием пространственных данных во всех сферах экономики, и станет единой геоинформационной платформой для интеграции всех ведомственных информационных систем, сформирует благоприятную среду для автоматической актуализации пространственных данных.

Из-за отсутствия стандартизации в части применения пространственных данных пользователи используют свои методы хранения, представления и обработки пространственных данных, разнооб­разные программные средства. Как следствие, различаются: виды, форма­ты и структуры хранения данных; используемые системы координат; классификаторы, используемые для подготовки картографических материалов; масштабы отображения данных. Указанные различия серьезно затрудняют обмен, сопоставление и восприятие данных.

В связи с этим важную роль при создании НИПД играют стандарты и другие нормативно-технические документы, так как пространственные данные должны быть представлены в определенных форматах, иметь единую структуру и использовать единые классификаторы и позволят отраслевым системам эффективно взаимодействовать между собой. Единая архитектура данных позволит ситуационным и аналитическим системам иметь актуальную и достоверную информацию о развитии территорий по всем слоям и отраслям.

Национальная ИПД будет являться не только средой, которая позволит хранить информацию и обмениваться ею, но включит в себя возможность создания новых данных. В настоящее время в различных ведомствах, сферах и регионах продолжают применять разные системы координат и картогра­фические материалы, созданные на их основе. Этот факт затрудняет вопросы интеграции ведомственных баз данных.

В связи с этим немаловажное значение имеет поддержка единого координатного пространства. В целях унификации, развития и поддержания пространственных данных в актуальном состоянии будет осуществлена модернизация системы государственного геодезического обеспечения территории Республики Казахстан, установлена система координат и конвертация в нее всех пространственных данных, включая отраслевые. Переход к новой геоцентрической системе координат обуславливает необходимость модернизации всей системы геодезического и картографического обеспечения РК, которая позволит обеспечить открытыми пространственными данными территорию Республики Казахстан. ИС ГГО НИПД обеспечит быстрый глобальный дос­туп к геопространственным данным с сантиметровой точностью.

Открытые пространственные данные послужат основой для соз­дания других пространственных данных, в том числе и отраслевых, и будут являться базовыми пространственными данными. Одним из основных источников базовых пространственных данных для НИПД будут являться цифровые топографические карты, обновленные на основе данных цифровой аэро­космосъемки. При определении содержания базы пространственных данных из их состава должны быть исключены объекты содержащие сведения, относящиеся к государственным секретам.

Интеграция пространственных данных на государственном уровне позволит осуществить кардинальный прорыв в своевременном обеспечении органов власти, научных исследований, потребностей промышленности и населения дос­товерной и актуальной пространственной информацией.

Эффективность управления государством, его экономическое и социальное развитие, оборона и национальная безопасность во многом зависят от актуальности, точности геодезических и картографических материалов. С развитием спутниковых методов и технологий позиционирования, повсеместным внедрением информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры развиваются новые возможности получения и распространения геодезических данных и создания на их основе НИПД РК.

Внедрение НИПД РК будет осуществляться посредством Информационной системы Государственного геодезического обеспечения, Информационной системы Банка пространственных данных и Национальной геоинформационной системы (НГИС).

Информационная система Государственного геодезического обеспечения позволит управлять сетью референцных станций и выполнить камеральную обработку данных геодезических измерений (спутниковых, нивелирных, гравиметрических), полученных в результате Модернизации системы государственного геодезического обеспечения Республики Казахстан и осуществлять следующие функции:

а) одновременную передачу дифференциальных поправок различным пользователям для определения местоположения объектов и навигации в режиме реального времени;

б) организацию уровней доступа по различным каналам связи;

в) архивирование и предоставление данных точного позиционирования на основе спутниковых навигационных технологий потребителям.

Информационная система Банка пространственных данных обеспечит сбор, хранение, обработку, анализ и отображение пространственных данных и связанных с ними непространственных, а также получение на их основе информации и знаний о географическом пространстве. Предоставит возможность поиска геоинформационных ресурсов – источников данных по каталогу метаданных, и формирования выборок пространственных данных по их характеристикам.

НГИС поможет значительно увеличить охват и упростить использование текущих услуг е-Gov, связанных с пространственной информацией.

Экономический эффект от внедрения проекта в основном косвенный, так как НИПД РК станет средством систематизации и стандартизации процессов формирования и накопления геопространственных данных и тем самым поможет минимизировать затраты рабочего времени. В целом суть экономического эффекта реализации НИПД сводится к следующему:

– сокращению потери рабочего времени сотрудниками отраслевых ведомств и учреждений на поиск и анализ необходимой ситуационной информации;

– сокращению потери рабочего времени сотрудниками государственных органов на подготовку сводных аналитических отчетов, справок и ответов на запросы смежных отраслевых министерств и учреждений;

– сокращению временных затрат государственных органов на обработку типовых документов – экспертиз, согласований, утверждений, заявок, обращений;

– сокращению затрат республиканского и местных бюджетов на сбор и актуализацию ситуационной информации об объектах, о состоянии и анализе местности;

– снижению стоимости использования пространственных данных.

– повышению эффективности функционирования всех уровней бюджетных организаций.

Международный опыт показывает, что интеграция разрозненных пространственных данных на государственном уровне в единую инфраструктуру посредством ГИС-технологий позволяет осуществить кардинальный прорыв в своевременном обеспечении органов власти, научных исследований, потребнос­тей промышленности и населения достоверной и непротиворечивой пространственной информацией.