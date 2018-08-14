​Пришло время для перемен

Пространственные данные – это цифровые данные, полученные в результате геодезической и картографической деятельности о любых объектах, включающие сведения об их местонахождении, форме, свойствах и взаимном положении. Практически все объекты местности можно отнести к пространственным. Этим объектам свойственно наличие определенного набора свойств, существенным из которых является указание местоположения. Визуальное представление пространственных объектов (например, топографическая карта) показывает их взаимное расположение и позволяет проводить анализ размещения, связей и других пространственных отношений. Получение, обработка и использование цифровых пространственных данных стали важной частью жизни современного информационного общества. Среди примеров использования географических данных: предоставление гражданам информации о планах городов, велосипедных маршрутах, указание местоположения объектов досуга и туризма, предоставления информации о коммунальных услугах для привлечения в регионы граждан и организаций и т. д. По мере широкого распространения геоинформационных технологий во всем мире ценность пространственных данных и осознание их реальной значимости постоянно повышаются, а их использование в разных областях человеческой деятельности расширяется ускоренными темпами.
В Республике Казахстан в результате производственной деятельности различных отраслей был создан большой объем пространственных данных. В качестве источников пространственных данных выступают аналоговые или цифровые данные, которые служат основой для создания моделей пространственных данных. Существует несколько основных типов источников пространственных данных – это картографические источники, данные дистанционного зондирования Земли, данные полевых изысканий. Эти данные разрознены и не взаимосвязаны между собой, что делает невозможным их совокупное использование для нужд экономики, создает информационный барьер, а иногда препятствует процессам обмена информацией.
На сегодня существует ряд проблем, препятствующих использованию пространственных данных, таких как:
1. отсутствие современной геодезической основы, системы высокоточного позиционирования;
2. отсутствие согласованных стандартов и механизма информационного обмена между различными организациями и ведомствами;
3. отсутствие новой координатной основы республики, необходимой в связи с развитием спутниковой технологии и переходом топографо-геодезического производства на автономные методы спутниковых координатных определений;
4. неоднородность и неактуальность картографических материалов;
5. дублирование работ по получению, хранению данных, организации доступа к ним;
6. отсутствие доступных источников информации для поиска необходимых данных;
7. наличие ограничений на распространение пространственных данных (гриф).
Для решения сложившейся ситуации требуется создание условий, обеспечивающих доступ потребителей к пространственным данным в электронном виде и их эффективное использование. За рубежом подобного рода системы получили название «инфраструктуры пространственных данных» (ИПД). Термин «инфраструктура пространственных данных» впервые был предложен Национальным исследовательским обществом США в 1993 году. Ключевое слово «инфраструктура» очень удачно передает суть идеи о том, что геопространственные данные могут быть и должны стать инфраструктурой, такой же доступной для каждого, как, например, транспортная инфраструктура. В этом контексте ИПД можно определить как территориально распределенную систему сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных.
Создание ИПД для многих стран мира уже стало ключом социально-экономического развития и обеспечения свободного неконкурентного доступа к информации. Поэтому создание Национальной инфраструктуры пространственных данных Республики Казахстан (далее – НИПД РК) приобретает особую важность для более широкого распространения и эффективного использования пространственных данных на государственном, местном, хозяйственном и международном уровнях.
НИПД РК будет являться одним из ключевых государственных информационных ресурсов, призванный объединить информацию из множества разрозненных источников. Он позволит решить целый спектр прикладных задач, связанных с использованием пространственных данных во всех сферах экономики, и станет единой геоинформационной платформой для интеграции всех ведомственных информационных систем, сформирует благоприятную среду для автоматической актуализации пространственных данных.
Из-за отсутствия стандартизации в части применения пространственных данных пользователи используют свои методы хранения, представления и обработки пространственных данных, разнообразные программные средства. Как следствие, различаются: виды, форматы и структуры хранения данных; используемые системы координат; классификаторы, используемые для подготовки картографических материалов; масштабы отображения данных. Указанные различия серьезно затрудняют обмен, сопоставление и восприятие данных.
В связи с этим важную роль при создании НИПД играют стандарты и другие нормативно-технические документы, так как пространственные данные должны быть представлены в определенных форматах, иметь единую структуру и использовать единые классификаторы и позволят отраслевым системам эффективно взаимодействовать между собой. Единая архитектура данных позволит ситуационным и аналитическим системам иметь актуальную и достоверную информацию о развитии территорий по всем слоям и отраслям.
Национальная ИПД будет являться не только средой, которая позволит хранить информацию и обмениваться ею, но включит в себя возможность создания новых данных. В настоящее время в различных ведомствах, сферах и регионах продолжают применять разные системы координат и картографические материалы, созданные на их основе. Этот факт затрудняет вопросы интеграции ведомственных баз данных.
В связи с этим немаловажное значение имеет поддержка единого координатного пространства. В целях унификации, развития и поддержания пространственных данных в актуальном состоянии будет осуществлена модернизация системы государственного геодезического обеспечения территории Республики Казахстан, установлена система координат и конвертация в нее всех пространственных данных, включая отраслевые. Переход к новой геоцентрической системе координат обуславливает необходимость модернизации всей системы геодезического и картографического обеспечения РК, которая позволит обеспечить открытыми пространственными данными территорию Республики Казахстан. ИС ГГО НИПД обеспечит быстрый глобальный доступ к геопространственным данным с сантиметровой точностью.
Открытые пространственные данные послужат основой для создания других пространственных данных, в том числе и отраслевых, и будут являться базовыми пространственными данными. Одним из основных источников базовых пространственных данных для НИПД будут являться цифровые топографические карты, обновленные на основе данных цифровой аэрокосмосъемки. При определении содержания базы пространственных данных из их состава должны быть исключены объекты содержащие сведения, относящиеся к государственным секретам.
Интеграция пространственных данных на государственном уровне позволит осуществить кардинальный прорыв в своевременном обеспечении органов власти, научных исследований, потребностей промышленности и населения достоверной и актуальной пространственной информацией.
Эффективность управления государством, его экономическое и социальное развитие, оборона и национальная безопасность во многом зависят от актуальности, точности геодезических и картографических материалов. С развитием спутниковых методов и технологий позиционирования, повсеместным внедрением информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры развиваются новые возможности получения и распространения геодезических данных и создания на их основе НИПД РК.
Внедрение НИПД РК будет осуществляться посредством Информационной системы Государственного геодезического обеспечения, Информационной системы Банка пространственных данных и Национальной геоинформационной системы (НГИС).
Информационная система Государственного геодезического обеспечения позволит управлять сетью референцных станций и выполнить камеральную обработку данных геодезических измерений (спутниковых, нивелирных, гравиметрических), полученных в результате Модернизации системы государственного геодезического обеспечения Республики Казахстан и осуществлять следующие функции:
а) одновременную передачу дифференциальных поправок различным пользователям для определения местоположения объектов и навигации в режиме реального времени;
б) организацию уровней доступа по различным каналам связи;
в) архивирование и предоставление данных точного позиционирования на основе спутниковых навигационных технологий потребителям.
Информационная система Банка пространственных данных обеспечит сбор, хранение, обработку, анализ и отображение пространственных данных и связанных с ними непространственных, а также получение на их основе информации и знаний о географическом пространстве. Предоставит возможность поиска геоинформационных ресурсов – источников данных по каталогу метаданных, и формирования выборок пространственных данных по их характеристикам.
НГИС поможет значительно увеличить охват и упростить использование текущих услуг е-Gov, связанных с пространственной информацией.
Экономический эффект от внедрения проекта в основном косвенный, так как НИПД РК станет средством систематизации и стандартизации процессов формирования и накопления геопространственных данных и тем самым поможет минимизировать затраты рабочего времени. В целом суть экономического эффекта реализации НИПД сводится к следующему:
– сокращению потери рабочего времени сотрудниками отраслевых ведомств и учреждений на поиск и анализ необходимой ситуационной информации;
– сокращению потери рабочего времени сотрудниками государственных органов на подготовку сводных аналитических отчетов, справок и ответов на запросы смежных отраслевых министерств и учреждений;
– сокращению временных затрат государственных органов на обработку типовых документов – экспертиз, согласований, утверждений, заявок, обращений;
– сокращению затрат республиканского и местных бюджетов на сбор и актуализацию ситуационной информации об объектах, о состоянии и анализе местности;
– снижению стоимости использования пространственных данных.
– повышению эффективности функционирования всех уровней бюджетных организаций.
Международный опыт показывает, что интеграция разрозненных пространственных данных на государственном уровне в единую инфраструктуру посредством ГИС-технологий позволяет осуществить кардинальный прорыв в своевременном обеспечении органов власти, научных исследований, потребностей промышленности и населения достоверной и непротиворечивой пространственной информацией.