Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, я приветствую решение Главы государства по закреплению расследования категории дел о пытках исключительно за прокуратурой.

В своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека должна быть предоставлена возможность обращаться в Конституционный суд, в который будет преобразован действующий Конституционный совет, а также озвучил решение о придании закону об Уполномоченном по правам человека статуса Конституционного закона.

В Казахстане с 2014 года ­действует Национальный превентивный механизм (НПМ). Внедрение этого механизма, представляющего собой разновидность общественного контроля при координации Уполномоченного по правам человека, нацелено на проведение мониторинговых посещений для предупреждения пыток и иных видов жестокого обращения, особенно в мес­тах содержания под стражей.

В связи с январскими собы­тиями участники Национального превентивного механизма в лице представителей неправительственных организаций, независимых судебных экспертов, юридических консультантов провели 133 превентивных посещения следственных изоляторов, изоляторов временного содержания по всему Казахстану. Особое внимание было уделено закрытым учреждениям в городах Алматы, Талдыкоргане, Таразе, Кызылорде, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Семее, откуда поступило наи­большее количество жалоб граж­дан и наблюдалось большее количество задержаний. По состоянию на 14 марта текущего года на основании обращений возбуждено 243 уголовных дела о применении недозволенных методов задержания и расследования, из которых 221 уголовное дело – по статье 146 Уголовного кодекса (о пытках) и 22 уголовных дела – по статье 262 УК (о превышении должностных полномочий).

Для сравнения: в прошлом году на имя Уполномоченного по правам человека поступило 100 жалоб о пытках или ином жестоком обращении и только за два с половиной месяца 2022 года поступило 86 таких жалоб. ООН относят пытки к числу бесчеловечных нарушений, унижающих достоинство человека и представляющих угрозу его жизни. В Казахстане дела о пытках могут расследоваться либо прокуратурой, либо иными правоохранительными органами, что исключает возможность формирования единой эффективной методологии расследования таких дел, влечет факты укрывательства подобных преступлений.

Зачастую возникают трудности в части доказывания совершения таких преступлений, в результате это приводит к их низкой раскрываемости. Красноречивый показатель: ежегодно на имя омбудсмена с 2019 до 2022 года поступало от 100 до 150 жалоб о жес­током обращении, но в 2019 году до суда было доведено всего лишь 7 уголовных дел, в ­2020-м – 9 уголовных дел, в 2021-м – 4 уголовных дела.

Мы поддерживаем озвученные Главой государства решения, они соответствуют меж­дународным рекомендациям и наилучшему опыту многих стран и будут способствовать укреплению механизма защиты прав человека, гарантированного Конституцией. Особенно это касается граждан, которые не смогли добиться правосудия и восстановления своих нарушенных прав и исчерпали свое право на защиту, обратившись в Верховный суд и Генеральную прокуратуру.

Работа уполномоченного должна стать заметной для общества, частью нашей общественной жизни. Недопус­тимо, когда жалобы на руководителей государственных органов поступают к ним же самим вместо того, чтобы дойти до тех, кто может принять реальные меры в отношении провинившихся. Усиление роли уполномоченного способствует укреплению конституционной гарантии защиты прав человека и их соблюдению в ежедневной практике государственных органов и должностных лиц.

Борьба с насилием в отношении женщин и детей в бытовых отношениях обозначена другой ключевой темой прозвучавшего 14 марта Послания Президента страны народу ­Казахстана. К сожалению, факты совершения преступ­лений по бытовому насилию по-прежнему часты. Насколько будет сострадательным и доб­ропорядочным по отношению к другим гражданам тот, кто в отношении близкого человека выбрал насилие для разрешения семейного конфликта?

На практике стали чаще встречаться случаи преследования и нанесения тяжких телесных повреждений, вплоть до убийства, даже в отношении бывших супругов. И если в 2020 году было 1 071 уголовное дело о преступлениях на бытовой поч­ве в целом по ­Казахстану, то в 2021 году таких фактов стало уже 1 047. Такие случаи недопустимы.

Здоровая семья – залог лучшей атмосферы воспитания в детях высоких духовно-нравственных ценностей, уважение человека, его жизни и прав и, соответственно, залог формирования бесконфликтного общества, в котором мирное урегулирование спора будет нормой. В течение последних двух лет в стенах Парламента активно обсуждали вопрос противодействия семейно-бытовому насилию и его криминализации. Однако так и не была выработана единая позиция в отношении дальнейших действий по предупреждению и наказанию таких преступлений. Надеемся, что поручение Генеральной прокуратуре завершить криминологический анализ станет началом выработки четких предложений в части ужесточения наказания за преступления, совершенные на бытовой почве.