Пришло время второй части кредо: "Вначале экономика, затем политика" – Перуашев
Талгат Исенов
На совместном заседании палат Парламента депутат Мажилиса РК Азат Перуашев акцентировал внимание на том, что страна готова на существенные политические преобразования, передает Kazpravda.kz.
"Текущая политическая реформа является беспрецедентной, так как Глава государства намерен передать порядка 60 своих полномочий другим ветвям властям. Ситуация просто уникальна. В современном мире мне неизвестны подобные примеры, касающиеся успешного, уважаемого во всем мире лидера, которые делает это по собственной инициативе", – отметил Перуашев.
От имени партии "Ак жол" ее председатель заявил, что "партия национального бизнеса высоко ценит эту волю Главы государства".
"Нужно уметь не только пользоваться плодами труда, но и ценить его. Мы полностью приветствуем озвученные ранее инициативы о закреплении особой роли Первого Президента в Основном законе стране", – сказал депутат.
Переходя на частности, мажилисмен остановился на предложениях об изменении 49-й статьи Конституции РК, касающихся законодательной власти.
"Это не просто техническая поправка, а норма, которая позволит существенно преобразовать существующую систему всех ветвей власти и проводить работу по партийному строительству. Стране нужны инициативные Правительство и Парламент, нацеленные на успешную работу в экономике", – отметил Азат Перуашев.
Мажилисмен напомнил про "главное политическое кредо Президента, озвученное им еще на заре Независимости: "Вначале экономика, затем политика".
"Пришло, наконец, время претворять в жизнь вторую часть этого кредо", – заключил Перуашев.