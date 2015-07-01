Прислушайтесь к библиотекарю

В работе дискуссионной площадки приняли участие специалисты новой библиотеки, открытой в АДЦ города, и библиотекари государственной сети библиотек области. Все они оказались едины во мнении о необходимости консолидировать силы, ресурсы, возможности и творческий потенциал для пропаганды и содействия реализации целей и задач, поставленных Главой государства перед страной и народом. Изучив документ и обсудив его, библиотекари вынесли свои рекомендации по разработке и принятию 100 профессиональных шагов для совершенствования деятельности библиотек.Предстоит многое сделать для сохранения единой сети публичных библиотек, повышения профессионализма сотрудников, обеспечения информационной и культурной целостности просветительской работы в регионе. Библиотекари учли вопросы фондообразования, улучшения доступа граждан к информации и знаниям, совершенствования обслуживания населения, внедрения новых технологий, формирования электронных ресурсов, баз данных, виртуальных справок и выставок.Укрепление инфраструктуры публичных библио­тек особо важно в контексте задач, поставленных в Плане нации «Современное государство для всех». И нельзя недооценивать роль библиотеки и ответственность ее сотрудников в создании благоприятных условий для формирования в Казахстане общества знаний. Библиотекари сегодня являются первыми проводниками всех самых значимых идей, проектов и программ государственного значения. Они в авангарде пропагандистской, разъяснительной и просветительской деятельности среди населения, особенно сельского.Библиотеки были всегда и остаются главной площадкой для проведения выборных кампаний в стране. Именно библиотекари первыми доносят до общественности в глубинке суть ежегодных Посланий Президента. В фондах библиотек аккумулируются самые ценные издания, книги Президента и видных общественных и политических деятелей страны. Ежегодно формируется госзаказ на издания общегосударственной значимости, они хранятся в фондах библиотек и читальных залах и востребованы нашими читателями. Библиотекари уверены, что именно информационное обеспечение реализации данного плана укрепит доверие народа к власти, будет способствовать дальнейшему развитию нашего государства.