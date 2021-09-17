Присоединение Индии и Пакистана усилило ШОС – Токаев
Присоединение Индии и Пакистана, несомненно, усилило ШОС. Такое мнение высказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Глава государства напомнил, что двадцать лет назад был сделан исторический шаг – принята Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана подчеркнул, что основанная в начале XXI века ШОС продемонстрировала всему миру коллективную волю к эффективному сотрудничеству во имя безопасности, развития и процветания народов евразийского пространства.
"Благодаря общим усилиям ШОС стала самым успешным и авторитетным региональным объединением в мире. В зоне ответственности ШОС сосредоточены огромные демографические, финансовые, сырьевые ресурсы, а также мощный технологический потенциал. Сформирована солидная нормативно-правовая база, созданы эффективные механизмы взаимодействия на всех уровнях. Активно расширяются международные контакты Организации. Присоединение Индии и Пакистана, несомненно, усилило ШОС, придало ее деятельности подлинно трансевразийский характер. Решение о начале процедуры приема Ирана в полноправные члены, а также предоставление статуса партнеров по диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару придают Организации новое важное измерение – ближневосточное", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, все это подтверждает актуальность и уникальность "шанхайского духа".
"Это коллективный дух народов, которые отрицают "право сильного", выступают за равноправное сотрудничество и эффективное взаимодействие по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня. Этот дух единства сплачивает страны, придерживающиеся разных моделей развития и разных взглядов по основным вопросам мироустройства. Он позволяет вместе работать ради общего блага и выступать против навязывания искусственных стандартов и критериев вопреки историческим и политическим традициям народов, их образу жизни и менталитету", – отметил Президент Казахстана.