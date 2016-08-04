Организаторы акции, а это общественное объединение «Батыс-Камкор», областной центр ЗОЖ и управление по делам молодежной политики, посвятили ее предстоящим Олимпийским играм.

По мнению председателя объединения Адилета Бериккалиева, место для проведения зарядки выбрали удачно. Воздух рядом с рекой всегда свежий, к тому же к волонтерам и студентам охотно присоединились те, кто пришел вечером, когда спал дневной зной, прогуляться в парке.

Не было недостатка в желающих принять участие в незатейливых конкурсах – по отжиманию и приседанию. Победители получили призы, а все участники – заряд бодрости и хорошего настроения. Как подтвердила состоявшаяся здесь же беседа, равнодушных во время Олимпийских игр не будет. Конечно же, все будут болеть за казахстанскую команду. А общеукрепляющие разминки так понравились горожанам, что их решено проводить регулярно в разных районах областного центра. Инициативу уральцев готовы поддержать молодежные объединения и в сельских округах.