Пристань во Вселенной Статьи 1718 Айдын АИМБЕТОВ, Халық қаһарманы, летчик-космонавт Республики Казахстан, полковник ВВС РК

Сегодня космическая деятельность в Казахстане активно развивается: реализуются масштабные проекты по созданию космических систем, наземной инфраструктуры, продолжается освоение космодрома Байконур, развиваются различные направления космической науки и экологической безопасности космических полетов.



Мне выпала честь 2 сентября текущего года отправиться в составе международного экипажа космического пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» на Международную космическую станцию, провести 10 суток в космическом пространстве и выполнить ряд научных исследований Казахстана. Необходимо отметить, что этот полет не мог состояться без поддержки нашего Президента Нурсултана Назарбаева­. Благодаря тому что Глава государства уделяет пристальное внимание развитию отечественной космонавтики, Казах­стан стал одной из 9 стран мира, которая обладает собственными спутниковыми системами, отправила в космос трех и более космонавтов.



Более 24 лет назад наша молодая респуб­лика делала первые самостоятельные шаги по пути покорения рубежей Вселенной. В 8-й главе книги Президента «Казахстанский путь» рассказывается о том, как и с чего начиналась для нашей страны дорога в космос. После полета я увидел эти исторические события другими глазами.



Легендарная звездная гавань

Перелистывая страницы этой книги, будто видишь живые картинки истории. Упоминаются уникальные факты, такие, например, как то, что установление суверенитета Казахстана началось практически на космическом уровне. В августе 1991 года космодром Байконур был объявлен собственностью республики. Позднее, в декабре того же года, Казахстан принял Декларацию о независимости. В этом, как отмечает Президент, виден знак свыше.



Глубоким духовным и мистическим смыслом наполнена история казахстанского космодрома, которая связана со старинной легендой о знаменитом тюркском мыслителе и сказителе Коркыте.

«Особое, космическое будущее земле Байконура предсказал еще Коркыт-ата. По сохранившимся легендам и летописям, всю жизнь Коркыт-ата провел в поисках святой земли и вечной жизни», – отмечается в книге. – «Коркыта в его поисках всюду преследовала смерть, которой он очень страшился. Наконец, он услышал предсказание: «Если найдешь пуп земли, то останешься в живых». Он побывал во многих странах Востока. Он искал землю, где никогда не будет войны, природных катаклизмов и смерти. Он верил, что на Земле есть такое святое место, и воспевал его.



Наконец он вернулся на родную землю, на берег Сырдарьи. Подумав, что вечная жизнь только в искусстве, он изобрел инструмент – кобыз. Согласно легенде, когда он, расстелив ковер на середине реки, играл на кобызе, сила кюя удерживала его на воде, не давая утонуть. Говорят, когда Коркыт-ата играл на кобызе, не было смерти, а была только счастливая жизнь. Однажды он заснул, и из воды появилась маленькая змея, от укуса которой мудрец и умер.



Философа похоронили в степи. Перед смертью он признался, что все-таки нашел святую землю – берег Сырдарьи. Место своей смерти он назвал «жер кіндігі» – «пуповиной земли». Коркыт-ата объяснил, что именно здесь ощутил удивительную связь с небом и Всевышним.

Спустя несколько веков советские ученые во главе с Сергеем Королевым выбрали для строительства космодрома нынешний Байконур. Местность вблизи захоронения Коркыта-ата. И не ошиблись. Из нескольких десятков космодромов Байконур признан лучшим по расположению. Он находится достаточно близко к экватору. По законам механики здесь на запуски затрачивается меньше топлива. Но в отличие от космодромов, расположенных на самом экваторе, здесь почти не бывает осадков.

Согласно выводам ученых, место, выб­ранное для строительства космодрома, имело ряд преимуществ перед другими. Так, была отмечена малонаселенность не только в районе космодрома, но и по трассе запускаемых ракет, равнинная полупустынная местность, более трехсот солнечных дней в году и относительная близость к экватору, дающая возможность использовать для запусков дополнительную скорость вращения Земли.

Обращаясь к непростой судьбе Байконура, Президент называет его «трудным ребенком», детищем Советского Союза», который долгие годы был закрытым для Казахстана. Во времена сложного переходного периода, после распада СССР, космический комплекс нуждался в защите, его вынужденно покидали патриоты космической гавани, высококвалифицированные специалисты. Байконур был практически спасен как космический комплекс благодаря решению Нурсултана Назарбаева и Бориса Ельцина.

«28 марта 1994 года мы с Президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным приняли беспрецедентное и ответственное решение по Байконуру и подписали межгосударственное соглашение «Об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур», в котором впервые в истории двух суверенных государств был поставлен вопрос об аренде космического комплекса Байконур», – вспоминает Глава государства историю космодрома.



Время показало, что принятое Президентом Нурсултаном Назарбаевым решение было стратегически выверенным, и благодаря дальновидности, которую проявил Глава нашего государства, сегодня Казахстан может развивать космонавтику, космическую науку и технологии, располагая лучшим в мире космодромом.



Дороги и орбиты

История первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова, которая отражена в книге «Казахстанский путь», для меня была знаковой, поскольку я тоже военный летчик, окончивший Армавирское училище. Мы все мальчишками мечтали повторить подвиг Юрия Гагарина, который открыл для всего человечества дорогу к покорению космического пространства.

И для всей страны судьбоносным было решение Президента о том, что в космос должен отправиться сын казахского народа.

«А где же наш, казахский, космонавт? Этот логичный вопрос возник передо мной, как Президентом Казахской ССР, очень четко и ясно в 1990 году, – вспоминает Глава государства на страницах книги. – Его актуальность становилась особенно очевидной на фоне предстоящих больших перемен в судьбе СССР. После предварительных переговоров с руководителями космических, военных ведомств России, которые в целом поддержали эту идею, мы вместе с министром общего машиностроения СССР Олегом Николаевичем Шишкиным прилетели спецрейсом на космодром. Я поставил вопрос о необходимости полета нашего космонавта, реально речь шла о сентябре-октябре 1991 года. Начался непростой процесс поиска кандидата в космонавты. Искали среди военных летчиков. Я попросил министра обороны СССР поискать среди служащих ВВС летчиков-казахов. Нашли двух или трех, но никто не подходил. Союзное космическое ведомство не сильно хотело нашего космонавта, у них свои стояли на очереди. Но я хотел быстро решить этот вопрос. Тем более что в трудных переговорах с М. С. Горбачевым и Министерством обороны этот вопрос был согласован. Однажды утром читаю в нашей газете, что на Чимбулаке отдыхает наш земляк летчик-испытатель военных самолетов Тохтар Аубакиров. Я немедленно вызвал его к себе. Сколько было мытарств – то у него возраст 45 лет, то со здоровьем проблемы. Но я настаивал – и он полетел».



Полет первого казахского космонавта состоялся 2 октября 1991 года. Мгновения старта переданы в книге яркими образами.

«…И вот по громкой связи объявлена минутная готовность. Я сверил часы и в знак поддержки сказал стоявшей рядом родственнице Тохтара: «В добрый путь!» Вокруг воцарилась необычайная тишина, только были слышны четкие команды: «Ключ на старт, зажигание, пуск!» Тысячи глаз устремились на стартовую позицию, на которой был установлен космический корабль «Союз ТМ-13», одетый в металлические конструкции», – делится впечатлениями Президент. – «Картинка была видна как на ладони. Вот фермы обслуживания плавно отошли, и в клубах белого дыма поднялся величественный огненный шар, несущий на себе корабль. Преодолевая земное притяжение, ракета торжественно устремилась к небесам. И только спустя некоторое время до нас дошел мощный рокот, сотрясающий землю.

Это особое чувство, когда каждый человек ощущает реальное могущество Вселенной и единство людей перед космосом. Все мы оказались равны перед этой космической стихией, став общей семьей землян, провожающих в дальний и опасный путь своих сыновей.

Ракета уходила в чистое осеннее небо Байконура. Не выпуская ее из виду, все смотрели вверх, наблюдая за траекторией полета корабля. Общее волнение передавалось и мне, но я старался выглядеть спокойным. Иван Степанович Силаев нак­лонился так низко, желая увидеть ракету из-под козырька наблюдательного пункта, что оказался почти лежащим на перилах. Эти телевизионные кадры с «живой» картинкой облетели тогда весь мир.



Около десяти минут все напряженно смотрели в небо, хотя «звездочка» уже исчезла, оставив за собой лишь белый конверсионный след.

Трибуны опустели, все побежали на открытую площадку, чтобы лучше видеть обзор.

Только один митрополит Московский Питирим остался на месте и задумчиво смотрел вдаль. «Наверное, он воочию убедился в том, насколько все мы, люди, едины и перед Богом, и перед космосом», – подумалось мне.

И вот наконец радиоголос, сменив свой официальный тон, воскликнул: «Есть разделение! Корабль выведен на орбиту!»

Этот теплый осенний день Байконура открыл летопись казахстанской космонавтики», – написал Глава государства.

Говоря о плеяде казахстанских космонавтов, нельзя не отметить настоящий подвиг моего нынешнего руководителя и наставника, первого космонавта независимого Казахстана Талгата Мусабаева, трижды совершившего космические полеты в интересах Республики Казахстан и ставшего рекордсменом по пребыванию на околоземной орбите.



Первый космический полет на корабле «Союз ТМ-19» он совершил 1 июля 1994 года, проработав на орбите 126 суток в качестве бортинженера вместе с Ю. Маленченко и В. Поляковым. Совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 11 час. 07 мин.

Второй полет состоялся 29 января – 25 августа 1998 года уже в качестве командира космического корабля «Союз ТМ-27» и орбитального комплекса «Мир» по программе ЭО-25 (НАСА-7/»Пегас») вместе с Н. Будариным и Л. Эйартцем (Франция, до 19 февраля 1998), а также Э. Томасом (США до 8 июня 1998). Во время полета было выполнено 5 выходов в открытый космос общей продолжительностью 30 час. 08 мин. Продолжительность полета составила 207,5 суток.



С 28 апреля по 6 мая 2001 года Т. Мусабаев совершил третий космический полет в качестве командира корабля «Союз-ТМ32» вместе с Ю. Батуриным (бортинженер) и первым космическим туристом Земли – гражданином США Деннисом Тито.

«Хотел бы особо подчеркнуть роль Народного Героя Казахстана и Героя России, летчика-космонавта обеих стран Талгата Мусабаева. Его история становления космонавтом удивительным образом повторяет историю Байконура», – отмечает Президент в книге «Казахстанский путь». – «После первого полета в 1994 году, когда Т. Мусабаев в качестве бортинженера провел полугодовую вахту на орбите, ему вместе с космонавтом Юрием Маленченко была вручена высшая награда России. Перед тем как начать подготовку ко второму полету, он посоветовался со мной. Талгат хотел лететь командиром экипажа. Но для этого ему, согласно Закону РФ «О космосе», нужно было принять российское гражданство.



Научные эксперименты, которые были проведены им во время первого полета, требовали продолжения.

Аргументов было немало, но смущал этический момент гражданства. И я развеял его сомнения: «Ты был и остаешься казахом и ради выполнения космической программы Казахстана должен пойти на эти условия». Во всех трех полетах Мусабаев показал свое мужество и героизм. Я не удивился, когда узнал, что Т. Мусабаев фактически спас орбитальную станцию «Мир» в экстремальной ситуации во время второго полета в 1998 году. В 2001 году именно ему было поручено «свозить» на орбиту первого космического туриста мира, американского миллионера Денниса Тито. Кроме выполнения космических программ двух стран Талгат успевал при первой же возможности уделить внимание Казах­стану. Это было его поздравление международному фестивалю «Азия ­дауысы», песня из космоса великого Абая, участие в презентации новой столицы Казахстана – Астаны».



«В 1997 году Мусабаев обратился ко мне с докладом о том, что вопрос подготовки кандидатов в космонавты Республики Казахстан затягивается. И после этого была образована рабочая группа, которая занялась отбором», – пишет Президент в своей книге.

Для меня эти строки – страница моей жизни. Ведь благодаря поддержке нашего Президента и также благодаря поддержке моего руководителя Талгата Мусабаева я вошел в группу кандидатов в космонавты, а затем прошел все стадии отбора и был принят в состав международного экипажа.



К высоким целям

Президент особо подчеркивает значение космической отрасли для страны.

«Многие государства, в том числе и Казахстан, пришли к пониманию важности геополитических интересов в космосе, вследствие чего освоение и использование космического пространства стало сегодня одним из приоритетов национальной политики.

Исследования и использование космического пространства в мирных целях играют все возрастающую роль в экономическом, научно-техническом и социальном развитии нашего государства.



Для всех нас, жителей планеты Земля, 12 апреля 1961 года навсегда останется общим днем прорыва человечества в космос, ведь не зря его назвали Всемирным днем авиации и космонавтики. В календаре суверенного Казахстана, как, пожалуй, и у многих других стран – участниц космических полетов, нет национального Дня космонавтики. Но этот день, когда государство впервые отправляет в космос своих граждан, становится исторической датой, началом космической летописи страны.



История независимости Казахстана началась с истории казахстанской космонавтики, и это символичный факт.

Шаги Казахстана, сделанные им за прошедшие 15 лет в освоении космоса, словно космический виток вокруг Земли. Впереди у нашей страны новые высоты над Землей», – так завершается в книге глава, посвященная истории казахстанской космонавтики.

Слова, написанные в 2006 году, сохраняют свою актуальность и сегодня.



Встречаясь со студентами и старшеклассниками после своего полета на МКС, я заметил, что казахстанская молодежь активно интересуется космической деятельностью. На встречах именно молодые люди часто меня спрашивают, как стать космонавтом, где продолжить обучение, как попасть в отряд космонавтов, в состав экипажа. Новое поколение казахстанцев проявляет активный интерес к этой сфере.

Надеюсь, что в будущем они станут высококлассными специалистами, целеустремленными людьми, которые будут двигать отечественную космонавтику к новым высотам.

